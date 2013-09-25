Forbes: Microsoft, iPhone'unu getirenlere hediye çeki verecek

Haber Editörü
Kısa bir süre önce #timetoswitch (değiştirme zamanı) ismiyle başlattığı kampanya ile iPad'lerini getiren kullanıcılara, kendi mağazalarında geçerli olan minimum 200 dolarlık hediye çeki vermeye başlayan Microsoft, aynı kampayayı şimdi de iPhone için hayata geçirme planları yapıyor.
İş dünyasının saygın yayın organlarından Forbes'ın firma içerisindeki kaynağından edindiği bilgiye göre, Microsoft cuma gününden itibaren iPhone'larını getiren kullanıcılara minimum 200 dolarlık hediye çeki verecek. Sadece iPhone 4s ve iPhone 5'i kapsayacağı öğrenilen kampanyanın, ABD ve Kanada'daki bazı "özel" Microsoft Store'larda geçerli olacağı belirtilirken; ne zamana kadar geçerli olacağı şimdilik bilinmiyor.
http://www.forbes.com/sites/kellyclay/2013/09/24/microsoft-to-offer-cash-for-your-iphone-with-trade-in-program/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun yanı sıra biz Türk'ler beğendiğimiz bir şeyi diğerine yedirmemek için inanılmaz uğraşıyoruz.
Aslına bakarsanız bu fanboyluk'dan daha öte birşey her zaman Türk insanı inandığı şeyler uğruna birçok avrupa ülkesi ve Amerika vatandaşına kıyasla daha sahip çıkacak bir karakteristik yapıda olması. Bu bizim genel yapamız ve tam anlamıyla kötü bir davranış denmesi yanlış olur. Biz inandıklarımız uğruna deli dolu savaşabilecek bir milletiz. Yanlış olansa bunu bizi buradaki gibi çok ilgilendirmeyen konularda da yapmak. Eminim zamanla bu durumu aşarız.
Microsoftun yaptığına gelince de Türkiye şartları dışarısına çıkıp bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şöyle kaba bir hesap yaparsak, Amerikan vatandaşları iphone 4s ve 5 i kontratlı 200 $ civarlarında aldılar, Kullandılar ve bunların içinden Windows Phone lu cihazlara geçmek isteyenler olursa bu kampanyayla cihazını yenileme fırsatı olacak.
Herkes yapar demiyorum belkide küçğk bir azınlık yapacak ama Microsft platformunu genişletmek istiyor ve her bir tek bireye ihtiyacı var ne kadarını çekerse platformu o kadar hızlı gelişeği için boyle girişimlerde bulunuyor.
Unutmamak gerekiyor orası Türkiye değil insanlar 2000 tl ye aldıgı ve hala 2. eli 900 ile 1500 tl arası değişen bir cihazı değil 200 dolara aldıgı bir cihazı verecek ve 2. el pazarı gibi bir varoluş TR deki gibi değil. İos dan memnun kalmayanlar (azınlık olabilir) ve üstüne windows phone kullanmak isteyenler (bu daha da azınlık olabilir) bu kampanyadan yararlanmayı düşüne bilirler.
Sonuç olarak birilerini kazanma peşinde olan Microsoft birşeyler deniyor olur ya da olmaz olmazsa kaybeden kendisi olur, tutarsa az da olsa platformunu kullanan kişi sayısını artırır.
Ama lütfen Microsoft yazlımı windows ... işletim sistemi kullandığınız bilgisayarlardan sırf siz pahasının çok olduğunu düşündüğünüz iphone için çok vasat duzeyde kalan şu küçümseme içerikli yoruları yapmayın. Dediğim gibi kümçeseyebilmek için öncelikle etinden sütünden yararlndığımız offcie ve windows yazılımlarınının başarısını inkar etmek gerek bu firma sizin ya da benim gibi insanları küçümseye bileceği duzeyin çok ama çok ustunde.