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Forbes: Microsoft, iPhone'unu getirenlere hediye çeki verecek

5 yıl
1,7b
1
59
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Forbes: Microsoft, iPhone'unu getirenlere hediye çeki verecek

Kısa bir süre önce #timetoswitch (değiştirme zamanı) ismiyle başlattığı kampanya ile iPad'lerini getiren kullanıcılara, kendi mağazalarında geçerli olan minimum 200 dolarlık hediye çeki vermeye başlayan Microsoft, aynı kampayayı şimdi de iPhone için hayata geçirme planları yapıyor.

İş dünyasının saygın yayın organlarından Forbes'ın firma içerisindeki kaynağından edindiği bilgiye göre, Microsoft cuma gününden itibaren iPhone'larını getiren kullanıcılara minimum 200 dolarlık hediye çeki verecek. Sadece iPhone 4s ve iPhone 5'i kapsayacağı öğrenilen kampanyanın, ABD ve Kanada'daki bazı "özel" Microsoft Store'larda geçerli olacağı belirtilirken; ne zamana kadar geçerli olacağı şimdilik bilinmiyor.


http://www.forbes.com/sites/kellyclay/2013/09/24/microsoft-to-offer-cash-for-your-iphone-with-trade-in-program/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Dünyanın en büyük firmalarından biri olan MS salak Sahibi Bill Gates 70 milyar $ kazanacak kadar salak ve Nokia gibi bir firmanın 50 miyar $ lik değerini 6-7 milyar $ ye düşürüp neredeyse bedavaya alan Ceo salak ama siz akıllısınız öylemi
Dünyanın en büyük firmalarından biri olan MS salak Sahibi Bill Gates 70 milyar $ kazanacak kadar salak ve Nokia gibi bir firmanın 50 miyar $ lik değerini 6-7 mi...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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j.sahin 5 yıl
Site'de haberlerden çok yorumları okuyorum çünkü çok daha ilginç geliyor ve tespit yapılabiliyor.
Bunun yanı sıra biz Türk'ler beğendiğimiz bir şeyi diğerine yedirmemek için inanılmaz uğraşıyoruz.
Aslına bakarsanız bu fanboyluk'dan daha öte birşey her zaman Türk insanı inandığı şeyler uğruna birçok avrupa ülkesi ve Amerika vatandaşına kıyasla daha sahip çıkacak bir karakteristik yapıda olması. Bu bizim genel yapamız ve tam anlamıyla kötü bir davranış denmesi yanlış olur. Biz inandıklarımız uğruna deli dolu savaşabilecek bir milletiz. Yanlış olansa bunu bizi buradaki gibi çok ilgilendirmeyen konularda da yapmak. Eminim zamanla bu durumu aşarız.
Microsoftun yaptığına gelince de Türkiye şartları dışarısına çıkıp bakmak gerekir diye düşünüyorum. Şöyle kaba bir hesap yaparsak, Amerikan vatandaşları iphone 4s ve 5 i kontratlı 200 $ civarlarında aldılar, Kullandılar ve bunların içinden Windows Phone lu cihazlara geçmek isteyenler olursa bu kampanyayla cihazını yenileme fırsatı olacak.
Herkes yapar demiyorum belkide küçğk bir azınlık yapacak ama Microsft platformunu genişletmek istiyor ve her bir tek bireye ihtiyacı var ne kadarını çekerse platformu o kadar hızlı gelişeği için boyle girişimlerde bulunuyor.
Unutmamak gerekiyor orası Türkiye değil insanlar 2000 tl ye aldıgı ve hala 2. eli 900 ile 1500 tl arası değişen bir cihazı değil 200 dolara aldıgı bir cihazı verecek ve 2. el pazarı gibi bir varoluş TR deki gibi değil. İos dan memnun kalmayanlar (azınlık olabilir) ve üstüne windows phone kullanmak isteyenler (bu daha da azınlık olabilir) bu kampanyadan yararlanmayı düşüne bilirler.
Sonuç olarak birilerini kazanma peşinde olan Microsoft birşeyler deniyor olur ya da olmaz olmazsa kaybeden kendisi olur, tutarsa az da olsa platformunu kullanan kişi sayısını artırır.
Ama lütfen Microsoft yazlımı windows ... işletim sistemi kullandığınız bilgisayarlardan sırf siz pahasının çok olduğunu düşündüğünüz iphone için çok vasat duzeyde kalan şu küçümseme içerikli yoruları yapmayın. Dediğim gibi kümçeseyebilmek için öncelikle etinden sütünden yararlndığımız offcie ve windows yazılımlarınının başarısını inkar etmek gerek bu firma sizin ya da benim gibi insanları küçümseye bileceği duzeyin çok ama çok ustunde.
Site'de haberlerden çok yorumları okuyorum çünkü çok daha ilginç geliyor ve tespit yapılabiliyor.Bunun yanı sıra biz Türk'ler beğendiğimiz bir şeyi diğerine...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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İnsan Çakması 5 yıl
Microsoft böyle yaparak Apple'ı büyütüyor.
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
verilen para iyi bile zaten Amerikada iphone 4s ve 5 400 -500 dolar ikinci eli ne kadar olurki ve Amerikalılar 2. El ürüne bizim kadar rabet göstermiyorlar
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Nymphadora 5 yıl
Bu ne simdi boyle.
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tiCCky 5 yıl
200$ a 2g 8gb var satarım hemen :D milleti enayi sanıyor herhalde 200$ mış peh
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Illustrious. 5 yıl
PS3 getirene Xbox One verirlerse hiç şaşmam, her şey beklenir bu Miki'den

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onkuba 5 yıl
Yakinda macbooklarada dadanir bunlar.
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lazarusuo 5 yıl
Teknoloji öyle hızlı ilerliyor ki cep telefonlarından beklentilerimiz gün geçtikçe artıyor. Benim tahminim gün gelecek ve mobil işletim sistemleri pc lerdeki işletim sistemlerine benzemeye başlayacak. İşte o zaman MS işletim sistemli bir cihaz kullanmak kaçınılmaz olacak. Nasıl ki şuan dünyanın %92 sinin yaptığı gibi
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KaSaTuRa. 5 yıl
tam tersini apple yapiyorsa ben su 520 yi vereyim de bir 4s falan versinler bari
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Jens Lehmann 5 yıl
Müşteri kazanacağız diye neler yapıyorlar ya Microsoft'tan soğudum arkadaş. Bu kadar aciz mi kaldı bunlar..
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troy 5 yıl
Minimum 200 dolar diyor maximum degil
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SystemApps 5 yıl
microsoft hata yapıyor bence
bu platform apple kullanıcıları ile dolarsa abi bu niye exe açmıyo diye soranlardan geçilmez
bi bitmediniz.gif leri hazırlayın şimdiden.
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CoreXXX 5 yıl
web101
Dünyanın en büyük firmalarından biri olan MS salak Sahibi Bill Gates 70 milyar $ kazanacak kadar salak ve Nokia gibi bir firmanın 50 miyar $ lik değerini 6-7 milyar $ ye düşürüp neredeyse bedavaya alan Ceo salak ama siz akıllısınız öylemi

salak dediğin firmanın işletim sisteminden yazıyorsun ama değilmi
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DemirKipi 5 yıl CoreXXX
CoreXXX

web101

Dünyanın en büyük firmalarından biri olan MS salak Sahibi Bill Gates 70 milyar $ kazanacak kadar salak ve Nokia gibi bir firmanın 50 miyar $ lik değerini 6-7 milyar $ ye düşürüp neredeyse bedavaya alan Ceo salak ama siz akıllısınız öylemi


salak dediğin firmanın işletim sisteminden yazıyorsun ama değilmi

Demek istediğini anlamamışsın.
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Sajuuk 5 yıl CoreXXX
CoreXXX
web101
Dünyanın en büyük firmalarından biri olan MS salak Sahibi Bill Gates 70 milyar $ kazanacak kadar salak ve Nokia gibi bir firmanın 50 miyar $ lik değerini 6-7 milyar $ ye düşürüp neredeyse bedavaya alan Ceo salak ama siz akıllısınız öylemi

salak dediğin firmanın işletim sisteminden yazıyorsun ama değilmi

Hll kmk spr dvm
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General. 5 yıl CoreXXX
CoreXXX
web101
Dünyanın en büyük firmalarından biri olan MS salak Sahibi Bill Gates 70 milyar $ kazanacak kadar salak ve Nokia gibi bir firmanın 50 miyar $ lik değerini 6-7 milyar $ ye düşürüp neredeyse bedavaya alan Ceo salak ama siz akıllısınız öylemi

salak dediğin firmanın işletim sisteminden yazıyorsun ama değilmi

Anladığının tam tersini düşün mesajı anlarsın
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Enclosure 5 yıl
Minimum 200 dolar yazıyor lütfen dikkatli okuyun, zaten ios 7 ye güncellediğimiz 4s ve 4 ler anca 200 dolar eder herhalde 5 lerde 400 dolar
fırsatı kaçırmayın
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