Forbes: Microsoft, iPhone'unu getirenlere hediye çeki verecek

Kısa bir süre önce #timetoswitch (değiştirme zamanı) ismiyle başlattığı kampanya ile iPad'lerini getiren kullanıcılara, kendi mağazalarında geçerli olan minimum 200 dolarlık hediye çeki vermeye başlayan Microsoft, aynı kampayayı şimdi de iPhone için hayata geçirme planları yapıyor.

İş dünyasının saygın yayın organlarından Forbes'ın firma içerisindeki kaynağından edindiği bilgiye göre, Microsoft cuma gününden itibaren iPhone'larını getiren kullanıcılara minimum 200 dolarlık hediye çeki verecek. Sadece iPhone 4s ve iPhone 5'i kapsayacağı öğrenilen kampanyanın, ABD ve Kanada'daki bazı "özel" Microsoft Store'larda geçerli olacağı belirtilirken; ne zamana kadar geçerli olacağı şimdilik bilinmiyor.

http://www.forbes.com/sites/kellyclay/2013/09/24/microsoft-to-offer-cash-for-your-iphone-with-trade-in-program/