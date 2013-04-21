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Ford, Escort modeline yeniden hayat veriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ford, Escort modeline yeniden hayat veriyor
Ford bir dönem ülkemizde de çok tutan modeli Escort'a yeniden hayat veriyor. Focus modelinin çıkmasıyla birlikte 1998 yılında yollara veda eden Escort, Ford'un Avustralya imzası taşıyan yepyeni tasarımı ile Çin'de yapılan Şangay Otomobil Fuarı'nda sahne aldı.
Hali hazırda yeni Mondeo, Focus ve Fiesta'da gördüğümüz güncel Ford tasarımından büyük oranda izler taşıyan yeni Escort aynı zamanda kendisine has çeşitli detaylara da sahip. Agresif ön far tasarımı, krom çizgilerle donatılmış ön ızgara ve diğer çizgileri, arka kısımda da devam eden yeni Escort, C segmentinde yer alan kompakt sedan, sınıfına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.
Ford'un hızla büyüten Çin pazarı için hazırladığı yeni Escort'un, şu an için konsept aşamasında olsa bile, Amerikalı üreticinin daha önceki konspetten üretime model süreçleri  izlendiğinde, yeni Escort'u büyük oranda benzer bir tasarım çatısı altında, farklı motor ve şanzıman seçenekleri ile Çinli otomobil tutkunlarının beğenisine sunması bekleniyor. Öncelikli hedef kitlesinin modern aileler olacağı belirtilen yeni Escort, iddialı tasarımı ile bu sınıftaki sedan otomobillerin büyük ilgi gördüğü ülkemizde de başarı kazanabilir. 


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Suprémacy 6 yıl en beğenilen
Konu yanlış yerde 15 gün bölüm uzaklaştırması + 4 gün ban
1 Yanıt Yanıtla +46
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Nightmare70 6 yıl
Bunada şimdi 60-70 bin ister Ford deli eder adamı...
3 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
YalcinYESILYURT 6 yıl
Ic tasarimi paneli falanda gorseydik iyiydi
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pcwolf28 6 yıl
Taurus gibi yakışıklı arabayı getirmiyor da bunu görsem nolur.
Aston martinden esinlenip yeni yüz diye ortalıkta dolaşır heralde.
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Berkmn 6 yıl
Adamlar bu sefer yapmış. ..
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yc#1 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
bmv,mercedes ,passat yıllardır aynı kasayı kullanıyorlar.Böyle olunca hem daha stabil araba üretiyorlar hemde daha çok tutulan.
Ford'da yavaş yavaş Fiat ve Reno gibi günde yeni bir kasa çıkarmaya başlıyor.
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Ferrari 6 yıl
Ford'un çoğu modelinin türkiyeye gelmediği gibi bu modelde gelmez.
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saltooo 6 yıl
Çok şık olmuş
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Fuat! 6 yıl
Çağma la bu?
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Sabitfikir 6 yıl
Şeytan başlıkta gizli.
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RaptorFX 6 yıl
Focusu bir beden küçültüp o bedene mondeoyu sokmuş gibi duruyor.
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01.23 6 yıl
Fort okudum.Ardindan escort falan ne umutlarla gelmistim
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