Ford, Escort modeline yeniden hayat veriyor

Ford bir dönem ülkemizde de çok tutan modeli Escort'a yeniden hayat veriyor. Focus modelinin çıkmasıyla birlikte 1998 yılında yollara veda eden Escort, Ford'un Avustralya imzası taşıyan yepyeni tasarımı ile Çin'de yapılan Şangay Otomobil Fuarı'nda sahne aldı.

Hali hazırda yeni Mondeo, Focus ve Fiesta'da gördüğümüz güncel Ford tasarımından büyük oranda izler taşıyan yeni Escort aynı zamanda kendisine has çeşitli detaylara da sahip. Agresif ön far tasarımı, krom çizgilerle donatılmış ön ızgara ve diğer çizgileri, arka kısımda da devam eden yeni Escort, C segmentinde yer alan kompakt sedan, sınıfına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Ford'un hızla büyüten Çin pazarı için hazırladığı yeni Escort'un, şu an için konsept aşamasında olsa bile, Amerikalı üreticinin daha önceki konspetten üretime model süreçleri izlendiğinde, yeni Escort'u büyük oranda benzer bir tasarım çatısı altında, farklı motor ve şanzıman seçenekleri ile Çinli otomobil tutkunlarının beğenisine sunması bekleniyor. Öncelikli hedef kitlesinin modern aileler olacağı belirtilen yeni Escort, iddialı tasarımı ile bu sınıftaki sedan otomobillerin büyük ilgi gördüğü ülkemizde de başarı kazanabilir.