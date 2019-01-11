LG ve Microsoft, otomotiv teknolojileri alanında birlikte çalışacaklarını açıkladı

Teknoloji Editörü
Dünyanın önde gelen iki teknoloji şirketi LG ve Microsoft yeni bir anlaşma imzaladıklarını açıkladılar. Bu iki şirket otomotiv pazarında birlikte çalışarak bilgi-eğlence sistemleri ve otonom sürüş teknolojisini bulut ve yapay zeka desteği ile geliştirecekler.
Otonom araç endüstrisini hızlandırmak istiyoruz
Otomotiv devrimini hızlandırmak için böyle bir anlaşmaya imza attıklarını açıklayan LG yetkilileri konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "LG, Microsoft'un yapay zeka (AI) bilgisini, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS), Sürücü Durumu İzleme Kamerası (DSM) ve Çok Amaçlı Ön Kamera teknolojilerini ürünlerine emntegre edecek ve Microsoft'un Sanal Asistan çözümünü LG'nin bilgi-eğlence sistemlerinde kullanacak."LG'nin Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi'nin başkanı Kim Jin-yong, LG ve Microsoft teknolojilerinin kombinasyonunun, yapay zeka destekli araç endüstrisinde bir kriter haline geleceğinden emin olduğunu belirterek: "Beklentimiz, Microsoft'un gelişmiş bulut altyapısının, LG'nin hızla büyüyen otomotiv bileşenleri işiyle bir araya gelmesi ve otonom araç endüstrisini hızlandırmak." ifadelerini kullandı.
https://tech.economictimes.indiatimes.com/news/technology/lg-joins-microsoft-to-accelerate-autonomous-vehicles-business/67474040 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mavi ekran sonrası kendini yeniden başlatırken bootloop'a giren otomobillere hazırmıyız
Edit: bu ortaklıkta biri eksik. Birde Fiat katılırsa süper 3'lü olup tarihe geçebilirler