LG ve Microsoft, otomotiv teknolojileri alanında birlikte çalışacaklarını açıkladı

Dünyanın önde gelen iki teknoloji şirketi LG ve Microsoft yeni bir anlaşma imzaladıklarını açıkladılar. Bu iki şirket otomotiv pazarında birlikte çalışarak bilgi-eğlence sistemleri ve otonom sürüş teknolojisini bulut ve yapay zeka desteği ile geliştirecekler.

Otonom araç endüstrisini hızlandırmak istiyoruz

Otomotiv devrimini hızlandırmak için böyle bir anlaşmaya imza attıklarını açıklayan LG yetkilileri konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "LG, Microsoft'un yapay zeka (AI) bilgisini, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS), Sürücü Durumu İzleme Kamerası (DSM) ve Çok Amaçlı Ön Kamera teknolojilerini ürünlerine emntegre edecek ve Microsoft'un Sanal Asistan çözümünü LG'nin bilgi-eğlence sistemlerinde kullanacak."

https://tech.economictimes.indiatimes.com/news/technology/lg-joins-microsoft-to-accelerate-autonomous-vehicles-business/67474040

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LG'nin Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi'nin başkanıLG ve Microsoft teknolojilerinin kombinasyonunun,araç endüstrisinde bir kriter haline geleceğinden emin olduğunu belirterek: "Beklentimiz, Microsoft'un gelişmiş bulut altyapısının, LG'nin hızla büyüyen otomotiv bileşenleri işiyle bir araya gelmesi ve otonom araç endüstrisini hızlandırmak." ifadelerini kullandı.