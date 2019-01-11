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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG ve Microsoft, otomotiv teknolojileri alanında birlikte çalışacaklarını açıkladı

İki teknoloji şirketi LG ve Microsoft, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2019'da otomotiv devrimini hızlandırmak için bilgi-eğlence sistemleri ve otonom sürüş teknolojisinde birlikte çalışacaklarını duyurdu
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın önde gelen iki teknoloji şirketi LG ve Microsoft yeni bir anlaşma imzaladıklarını açıkladılar. Bu iki şirket otomotiv pazarında birlikte çalışarak bilgi-eğlence sistemleri ve otonom sürüş teknolojisini bulut ve yapay zeka desteği ile geliştirecekler.

Otonom araç endüstrisini hızlandırmak istiyoruz

Otomotiv devrimini hızlandırmak için böyle bir anlaşmaya imza attıklarını açıklayan LG yetkilileri konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "LG, Microsoft'un yapay zeka (AI) bilgisini, Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemleri (ADAS), Sürücü Durumu İzleme Kamerası (DSM) ve Çok Amaçlı Ön Kamera teknolojilerini ürünlerine emntegre edecek ve Microsoft'un Sanal Asistan çözümünü LG'nin bilgi-eğlence sistemlerinde kullanacak."
LG'nin Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi'nin başkanı Kim Jin-yong, LG ve Microsoft teknolojilerinin kombinasyonunun, yapay zeka destekli araç endüstrisinde bir kriter haline geleceğinden emin olduğunu belirterek: "Beklentimiz, Microsoft'un gelişmiş bulut altyapısının, LG'nin hızla büyüyen otomotiv bileşenleri işiyle bir araya gelmesi ve otonom araç endüstrisini hızlandırmak." ifadelerini kullandı.

https://tech.economictimes.indiatimes.com/news/technology/lg-joins-microsoft-to-accelerate-autonomous-vehicles-business/67474040 Yorum Yaz
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
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doblocu_ 4 ay
Evet eldeki araçlara sahip çıkalım.
Mavi ekran sonrası kendini yeniden başlatırken bootloop'a giren otomobillere hazırmıyız

Edit: bu ortaklıkta biri eksik. Birde Fiat katılırsa süper 3'lü olup tarihe geçebilirler
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intel7mix 4 ay
İkisi berbat işlere iş attılar şimdi dahada beter yapmasınlar.
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hopeyoung 4 ay
Kaybedenler klubü gibi ama belki iş yapar, şaşırtır.
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CoreXXX 4 ay
sonuç olarak LG battı olarak görebilirmiyiz:((
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
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