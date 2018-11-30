Volkswagen Golf'e rakip olacak Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde oldukça başarılı işlere imza atan Skoda, yepyeni bir C sınıfı hatchback üzerinde çalışıyor. Skoda Scala olarak adlandırılan model, beklentileri karşılayamayan Rapid’in yerini almanın yanı sıra kuzeni Volkswagen Golf için de dişli bir rakip olacak. Skoda Scala’yı aralık ayında tanıtmayı planlayan Çek üretici, aracın kamuflajlı görüntülerinin yanı sıra ilk kabin görsellerini paylaştı.

Paris’te görücüye çıkarılan Vision RS konseptinden izler taşıması beklenen Skoda Scala, Volkswagen Grubu’nun A0 MQB platformu üzerine inşa edilecek ilk Skoda modeli olacak. Yeni bir tasarım diliyle karşımıza çıkacak araç, 4,362 mm uzunluğu ve 1,793 mm genişliği ile Volkswagen Golf’ten biraz kısa ve dar. Fakat 2,649 mm aks mesafesi sayesinde büyük kardeşi Octavia ile aynı kabin ölçülerine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Skoda Scala’nın bagaj kapasitesi (467 litre – arka koltuklar katlandığında 1,410 litre) sınıfının en iyilerinden biri olacak.

Bilgi-eğlence ekranı sınıfının en büyüğü

Skoda Scala, kamuflajlı halinin yanı sıra ilk kez paylaşılan kabin görselleriyle de karşımızda. Yaşam alanındaki malzeme kalitesiyle kullanıcısını memnun etmeyi hedefleyen araç, 9.2 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ile oldukça modern bir görünüm çizecek. Skoda Scala’da elektrikli bagaj kapağı gibi pratik odaklı teknolojilerin bulunacağı da gelen bilgiler arasında.

Skoca Scala’nın dünya prömiyeri 6 Aralık’ta Tel Aviv’de gerçekleştirilecek. Tanıtımın ardından 2019 yılının ilk yarısında da üretim bandına çıkacak. Araçla ilgili yeni gelişmeleri siz değerli takipçilerimize aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-scala-first-pictures-of-the-interior/