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Volkswagen Golf'e rakip olacak Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri paylaşıldı

Beklenen başarıyı yakalayamayan Rapid'in yerini alacak yeni Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri ortaya çıktı. Skoda Scala'nın tasarımı, şimdiye dek açıklanan özellik ve teknolojileri haberimizde.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen Golf'e rakip olacak Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri paylaşıldı
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Son dönemde oldukça başarılı işlere imza atan Skoda, yepyeni bir C sınıfı hatchback üzerinde çalışıyor. Skoda Scala olarak adlandırılan model, beklentileri karşılayamayan Rapid’in yerini almanın yanı sıra kuzeni Volkswagen Golf için de dişli bir rakip olacak. Skoda Scala’yı aralık ayında tanıtmayı planlayan Çek üretici, aracın kamuflajlı görüntülerinin yanı sıra ilk kabin görsellerini paylaştı.

Paris’te görücüye çıkarılan Vision RS konseptinden izler taşıması beklenen Skoda Scala, Volkswagen Grubu’nun A0 MQB platformu üzerine inşa edilecek ilk Skoda modeli olacak. Yeni bir tasarım diliyle karşımıza çıkacak araç, 4,362 mm uzunluğu ve 1,793 mm genişliği ile Volkswagen Golf’ten biraz kısa ve dar. Fakat 2,649 mm aks mesafesi sayesinde büyük kardeşi Octavia ile aynı kabin ölçülerine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Skoda Scala’nın bagaj kapasitesi (467 litre – arka koltuklar katlandığında 1,410 litre) sınıfının en iyilerinden biri olacak.

Bilgi-eğlence ekranı sınıfının en büyüğü 

Skoda Scala, kamuflajlı halinin yanı sıra ilk kez paylaşılan kabin görselleriyle de karşımızda. Yaşam alanındaki malzeme kalitesiyle kullanıcısını memnun etmeyi hedefleyen araç, 9.2 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ile oldukça modern bir görünüm çizecek. Skoda Scala’da elektrikli bagaj kapağı gibi pratik odaklı teknolojilerin bulunacağı da gelen bilgiler arasında.

Skoca Scala’nın dünya prömiyeri 6 Aralık’ta Tel Aviv’de gerçekleştirilecek. Tanıtımın ardından 2019 yılının ilk yarısında da üretim bandına çıkacak. Araçla ilgili yeni gelişmeleri siz değerli takipçilerimize aktarmaya devam edeceğiz.


https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-scala-first-pictures-of-the-interior/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 5 ay en beğenilen
Mekanik el freni olmayan arabaları özellikle almıyorum. Arkadaş boşuna eleştirmiş. Benim gibi bir çok insan var.
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McLaren64 5 ay
Hala mekanik el freni var. Kardeşim mekanik el freni mi kaldı Allah aşkına? Çok mu zor elektronik el freni koymak?
6 Yanıt Yanıtla +38
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RaptorFX 5 ay
Ekran üstte, havalandırma aşağıda. 2019-2020li yılların modası da bu oldu. Bir ara dikdörtgen dipteydi, bir ara yuvarlak ve en üstteydi. Çentik gibi, biri yapsın hepsi kopyalasın. 90'ların başında ne özgün araçlar vardı. Bir de şimdiye bak. Sök logoyu 10 firmanın aracı bir birinin aynısı, ki bu 10 firmaya aynı çatı altındakileri bile katmıyorum.
Ekran üstte, havalandırma aşağıda. 2019-2020li yılların modası da bu oldu. Bir ara dikdörtgen dipteydi, bir ara yuvarlak ve en üstteydi. Çentik gibi, biri yapsı...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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26_bbz_26 5 ay
vw(veya dogus) golf veya passatin satislarini dusurecek , rakip olacak hic bir mali satmaz getirmez.
seat exeo 400 tane satildi ve cekildi bu ulkeden. 7 sene bindim bildigin A4 idi.
201'da bosline ve yeni kasasi gelmek uzere olan eskimis kasa passat 43.000 tl ve 6 ay sonraya gun verilirken. exeo 40.000 liraya full+full bildigin A4 idi ve iki haftada 400 kusur adet satinca baska getirmediler.
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ShadowOfSpirit 5 ay 26_bbz_26
Birakin anlamasinlae arabadan onlar passata binsinler.. Bu sacma araba anlayisi olmasa bu ülkede bu fiyatlara böyle araclara binemezdik.. Bunun en guzel örneğini vermissinuz exeo.. Bende de cordoba vardi 8 yıl bindim. Sümbülle esdeger tutanlar vardi simdi de ateca ya biniyorum. Sehir ici 7.5 lt yakan bir suv.
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shockwave23 5 ay
Bir rapid SP sahibi olarak söylüyorum bu araba müthiş olacak.
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TIRAZLI 5 ay
RAKİP OLACAK DENİLİYOR İKİSİNİNDE MOTORUNDAN YEDEK PARÇASINA KADAR AYNI FABRİKADAN ÇIKIYOR :) SKODA=VW
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AirSupport 5 ay
Kabin'i bir ben mi beğendim?
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BekirTemel 5 ay
skoda vitesi bir güncelle yahu, 99 model araçlarda kaldı şu tarz
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Salman32 5 ay
Şu Skodalari dış görünüş olarak tek ben mi sevemedim ? Kişisel görüşüm bana itici geliyor..
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commandx 5 ay Salman32
Hayır, skodaları beğenmeyen milyonlar var. Daha doğrusu beğenilecek tarafı yok. Sıradan, düz, ruhsuz çakma modeller.
Ucuz(ülkemiz için geçerli değil), kullanışlı ortalama modeller. Vw alamayan skoda alır mantığıyla üretiliyor bence. Daha genç, dinamik kesim için de seat.
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arabadakimvar 5 ay
Bu saatten sonra değil skoda, vw bile golfe rakip bir araç yapamaz. Golften bahsediyoruz beyler.
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muratkaya 5 ay
Rapid çıkmadan önce çok bekleyen vardı ama beklenenden 10 bin TL daha pahalı çıkınca sert eleştiriler almıştı. Zaten o dönemden sonra araba fiyatları uçuşa geçmeye başladı.
Skoda Rapid'in maksimum 40.000?'ye çıkması bekleniyordu :) Hatta 37.000'e... Şimdi söyleyince şaka gibi geliyor.
Neyse, Türkiye'de Golf alamayan Leon alıyor. Araç tutar mı tutmaz mı endişesinden dolayı kimse Scala almaz. Tutması için Skoda Karoq, Kodiaq gibi çok güzel bir araç olmalı.
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ShadowOfSpirit 5 ay
A3 golfle ayni platformda uretiliyor. Arasitrabilirsiniz. Hangi segmentte oluyor?
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ugur.k 5 ay
Harika görünüyor. El freni de elektronik olsaymış çok daha güzel olurmuş. Şıklığı örselemiş
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