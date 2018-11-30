Volkswagen Golf'e rakip olacak Skoda Scala'nın ilk kabin görselleri paylaşıldı

Paris’te görücüye çıkarılan Vision RS konseptinden izler taşıması beklenen Skoda Scala, Volkswagen Grubu’nun A0 MQB platformu üzerine inşa edilecek ilk Skoda modeli olacak. Yeni bir tasarım diliyle karşımıza çıkacak araç, 4,362 mm uzunluğu ve 1,793 mm genişliği ile Volkswagen Golf’ten biraz kısa ve dar. Fakat 2,649 mm aks mesafesi sayesinde büyük kardeşi Octavia ile aynı kabin ölçülerine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Skoda Scala’nın bagaj kapasitesi (467 litre – arka koltuklar katlandığında 1,410 litre) sınıfının en iyilerinden biri olacak.
Bilgi-eğlence ekranı sınıfının en büyüğü
Skoda Scala, kamuflajlı halinin yanı sıra ilk kez paylaşılan kabin görselleriyle de karşımızda. Yaşam alanındaki malzeme kalitesiyle kullanıcısını memnun etmeyi hedefleyen araç, 9.2 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 10.25 inçlik dijital gösterge paneli ile oldukça modern bir görünüm çizecek. Skoda Scala’da elektrikli bagaj kapağı gibi pratik odaklı teknolojilerin bulunacağı da gelen bilgiler arasında.
Skoca Scala’nın dünya prömiyeri 6 Aralık’ta Tel Aviv’de gerçekleştirilecek. Tanıtımın ardından 2019 yılının ilk yarısında da üretim bandına çıkacak. Araçla ilgili yeni gelişmeleri siz değerli takipçilerimize aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-scala-first-pictures-of-the-interior/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
seat exeo 400 tane satildi ve cekildi bu ulkeden. 7 sene bindim bildigin A4 idi.
201'da bosline ve yeni kasasi gelmek uzere olan eskimis kasa passat 43.000 tl ve 6 ay sonraya gun verilirken. exeo 40.000 liraya full+full bildigin A4 idi ve iki haftada 400 kusur adet satinca baska getirmediler.
Ucuz(ülkemiz için geçerli değil), kullanışlı ortalama modeller. Vw alamayan skoda alır mantığıyla üretiliyor bence. Daha genç, dinamik kesim için de seat.
Skoda Rapid'in maksimum 40.000?'ye çıkması bekleniyordu :) Hatta 37.000'e... Şimdi söyleyince şaka gibi geliyor.
Neyse, Türkiye'de Golf alamayan Leon alıyor. Araç tutar mı tutmaz mı endişesinden dolayı kimse Scala almaz. Tutması için Skoda Karoq, Kodiaq gibi çok güzel bir araç olmalı.
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