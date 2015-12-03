Ford, SYNC'e sahip 5 milyon aracı için Siri desteği sunmaya başladı

Amerikan otomotiv üreticisi Ford vatandaşı Apple ile iş birliğine giderek araçlarında Siri'ye destek sunmaya başladı. Ford'un geliştirdiği araç içi eğlence sistemi SYNC'e entegre edilen yeni yazılım 2011 veya daha üst model otomobiller için indirilmeye sunuldu.

Direksiyon üzerinde yer alan sesli komut tuşu ile Siri'nin aktif hale getirilebilmesi de yolculuk sırasında telefon ekranına hiç bakmadan bu özellikleri güvenli bir şekilde kullanmaya yardımcı olacak. ABD için güncelleme şimdilik OTA üzerinden dağıtılsa da Avrupa'da ki araç sahipleri ilk etapta servise giderek güncellemeyi yapabilecek, ancak önümüzdeki günlerde yeni yazılımın Avrupa için de OTA üzerinden yayınlanacağı belirtiliyor.

Siri özelliği ile birlikte araç sahipleri ellerini telefonlarına sürmeden yalnızca dijital asistan ile konuşarak arama yapma, çevredeki ilgi çekici yerleri öğrenme, hatırlatıcıya not ekleme, hava durumunu öğrenme, müzik dinleme, mesaj gönderme veya mesajları okuma (Siri sesli bir şekilde okuyor) gibi işlevleri yerine getirebilecekler.