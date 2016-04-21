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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış

Araç üreten firmaların rakiplerinin ürünlerini satın alıp bunları incelemesi sıkça rastlanan bir olay. Ford da Tesla'nın bir modelini etiket fiyatından fazlasını vererek almış.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,1b
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21
Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış
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Araba üreticisi firmaların rakip firmaların araçlarını satın alıp incelemesi sıkça rastlanan bir durum. Bu sayede parçaların nasıl birleştirildiğinden aracın ses teknolojisine kadar bir çok konuda fikir sahibi olabiliyorlar. Ford da benzer bir şeyi Tesla'nın aracı için yapmış.
Ford, Kaliforniyalı bir jeton bayisine Tesla'nın 64. Model X Founder serisi aracı için 199.950 dolar ödemiş. Vergilerle birlikte fiyat 212.000 dolara yükselmiş. Bu fiyat normalden 55.000 dolar daha fazla. Aracı erkenden almak için fazla ücret ödemek aslında şaşılacak bir durum değil.
Founder serisi araçlar genellikle firma çalışanlarına ve firmayla yakın ilişki içerisindekilere satılıyor. Örneğin Google'ın kurucularından Sergey Brin'de bu araçlardan bir adet vardı. Daha önce Ford'un yöneticilerinden David Woodhouse'un Model X kullandığına şahit olunmuştu. 
Bu satın almanın sebebi tabi ki Ford'un spor araçlarını daha hafif hale getirmek istemesi ve elektrikli otonom araçlara ilgisinin bulunması. Zaten firma son dönemlerde ön cama entegre edilen arttırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde de çalışıyordu. Tesla'nın teknolojileri de hiç kuşkusuz Ford'a bir çok konuda fikir verecektir.

http://mashable.com/2016/04/20/ford-dissect-tesla-model-x/#B17HAlxj8Oqn Yorum Yaz
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grafman09 3 yıl en beğenilen
Mevcut araçlarımıza da elektrik dönüşüm yapabilseler iyi olacak. Sigortadır vergidir bir ton para ödüyoruz her yıl, Geçen yıl ödediğim 216 tl sigorta olmuş 650 tl yuh dedim artık. Ellerimizi kaldırdık soyulmayı bekliyorduk, artık pantolonu indirip bekliycez herhalde..
Mevcut araçlarımıza da elektrik dönüşüm yapabilseler iyi olacak. Sigortadır vergidir bir ton para ödüyoruz her yıl, Geçen yıl ödediğim 216 tl sigorta olmuş 650 ...
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__BadblooD__ 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

infom@n

s_mail199k olan aracı vergilerle 212kya almış vergi %kaç acaba. Tr de olsa kaç olurdu..
Şuradan bir fikir edinebilirsin : landrover.com.tr/... 3000cc ve 316.000 ?lik bir araç vergiler eklendiğinde 1.012.423 ? oluyor :)Vergisiz 2000cc ve 119.800 ?lik bir araç vergiler eklendiğinde 271.152 ? oluyor :)


Range Rover 1 milyon TL mu şimdi...


1 milyon TL'ye Range Rover alan adama şaşarım...

İşin trajikomik kısmı en pahalı araç vergisiz 109k euro. Yani devlet 300.000 liralık araçtan 700.000 lira vergi alıyor. Başımızda bir derebeyi olsaydı insanına böyle muamele yapmazdı herhalde.
V4LKyRinfom@ns_mail199k olan aracı vergilerle 212kya almış vergi %kaç acaba. Tr de olsa kaç olurdu...
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OverClocK1ng 3 yıl
"Bu satın almanın sebebi tabi ki Ford'un spor araçlarını daha hafif hale getirmek istemesi ve elektrikli otonom araçlara ilgisinin bulunması."
Vay be. Gün gelir devran döner lafının en somut örneği.
Otomobili icat eden FORD, otomobili öğrenmek için otomobil satın alıyor.
Sen kendini çok iyi geliştirmez, innovasyon yapmazsan, başkaları yapıp gelişir,
sen de onlara yetişmeye çalışırsın...
"Bu satın almanın sebebi tabi ki Ford'un spor araçlarını daha hafif hale getirmek istemesi ve elektrikli otonom araçlara ilgisinin bulunması."Vay be. Gün g...
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MS4343 3 yıl
"Ford, Kaliforniyalı bir jeton bayisine Tesla'nın 64. Model X Founder serisi aracı için 199.950 dolar ödemiş."

şahis olarak almak akillarina gelmemis demek, koca şirket gostere gostere arac ayirtmis...enterasan
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Piêr Dé Sans 3 yıl MS4343
Cepten o kadar para çıkınca denetlemede mutlaka karşılarına gelecektir. Gider olarak gösterebilirler. Bunu her firma yapar. Gidip rakip ürünleri kendi adına alır.


Araştırmak veya başka bir şey farketmez. Kasadan çıkanın karşılığını muhasebesel olarak gösterebilmeniz gerek.

Bir çalışana böyle bir parayı devredip sonra ürün aldıramazsınız. Hele ki Ford gibi global bir firmaysanız.
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DH Misafiri 3 yıl
Keşke bizimkilerde bir tane alsa da eski model hantal bir Saab yerine buna benzer bir araç piyasaya çıkarabilsek.
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moffaka 3 yıl
Dünya daha temiz bir yer olsun, petrol için insan ölmesin/azalsın da istediği kadar vergi olsun. Diğer arkadaşların dediği gibi, 300 bin liralık arabaya vergilerle 1 milyon ödeyen keklikler oldukça vergiler her zaman yüksek olur..
alphekka
ülkem insanları da seviniyor ki elektrikli arabalarda, şanzuman bakımı yok motor bakımı yok yağı yok suyu yok özellikle de MTV yok, ahanda buraya yazıyorum siz hiç merak etmeyin, elektrikli arabalar içten yanmalı araçlardan daha fazla kullanıldığı gün ETV vergisi çıkar ve tutarı MTV dende fazla olur. ETV nin açılımını yazmama gerek yok herhalde :)

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alphekka 3 yıl
ülkem insanları da seviniyor ki elektrikli arabalarda, şanzuman bakımı yok motor bakımı yok yağı yok suyu yok özellikle de MTV yok, ahanda buraya yazıyorum siz hiç merak etmeyin, elektrikli arabalar içten yanmalı araçlardan daha fazla kullanıldığı gün ETV vergisi çıkar ve tutarı MTV dende fazla olur. ETV nin açılımını yazmama gerek yok herhalde :)
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MS4343 3 yıl
E madem araci araklama islerinde kullanacaklar niye sirket adina almislar...cok sacma...calisanlarindan biri kendine aliyormus gibi yapip alsa bunlar olmazdi
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kadirirdem 3 yıl
artık bir an önce elektirikli arabalar gelmesi lazım...
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BekirTemel 3 yıl
son dönemde inanılmaz bir tesla furyası oluştu ama hayırlısı bakalım
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V4LKyR 3 yıl
infom@n
s_mail199k olan aracı vergilerle 212kya almış vergi %kaç acaba. Tr de olsa kaç olurdu..
Şuradan bir fikir edinebilirsin : landrover.com.tr/... 3000cc ve 316.000 ?lik bir araç vergiler eklendiğinde 1.012.423 ? oluyor :)Vergisiz 2000cc ve 119.800 ?lik bir araç vergiler eklendiğinde 271.152 ? oluyor :)

Range Rover 1 milyon TL mu şimdi...
1 milyon TL'ye Range Rover alan adama şaşarım...
1 Yanıt Yanıtla
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__BadblooD__ 3 yıl V4LKyR
V4LKyR

infom@n

s_mail199k olan aracı vergilerle 212kya almış vergi %kaç acaba. Tr de olsa kaç olurdu..
Şuradan bir fikir edinebilirsin : landrover.com.tr/... 3000cc ve 316.000 ?lik bir araç vergiler eklendiğinde 1.012.423 ? oluyor :)Vergisiz 2000cc ve 119.800 ?lik bir araç vergiler eklendiğinde 271.152 ? oluyor :)


Range Rover 1 milyon TL mu şimdi...


1 milyon TL'ye Range Rover alan adama şaşarım...

İşin trajikomik kısmı en pahalı araç vergisiz 109k euro. Yani devlet 300.000 liralık araçtan 700.000 lira vergi alıyor. Başımızda bir derebeyi olsaydı insanına böyle muamele yapmazdı herhalde.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Yahu katalog fiyatı deseniz anlarım da, etiket hangi arabada var ? Makasla mı kesilmeli, yoksa elle koparsak kumaşa zarar gelir mi ?
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OverClocK1ng 3 yıl
"Bu satın almanın sebebi tabi ki Ford'un spor araçlarını daha hafif hale getirmek istemesi ve elektrikli otonom araçlara ilgisinin bulunması."
Vay be. Gün gelir devran döner lafının en somut örneği.
Otomobili icat eden FORD, otomobili öğrenmek için otomobil satın alıyor.
Sen kendini çok iyi geliştirmez, innovasyon yapmazsan, başkaları yapıp gelişir,
sen de onlara yetişmeye çalışırsın...
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