Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış

Araba üreticisi firmaların rakip firmaların araçlarını satın alıp incelemesi sıkça rastlanan bir durum. Bu sayede parçaların nasıl birleştirildiğinden aracın ses teknolojisine kadar bir çok konuda fikir sahibi olabiliyorlar. Ford da benzer bir şeyi Tesla'nın aracı için yapmış.

Ford, Kaliforniyalı bir jeton bayisine Tesla'nın 64. Model X Founder serisi aracı için 199.950 dolar ödemiş. Vergilerle birlikte fiyat 212.000 dolara yükselmiş. Bu fiyat normalden 55.000 dolar daha fazla. Aracı erkenden almak için fazla ücret ödemek aslında şaşılacak bir durum değil.

Founder serisi araçlar genellikle firma çalışanlarına ve firmayla yakın ilişki içerisindekilere satılıyor. Örneğin Google'ın kurucularından Sergey Brin'de bu araçlardan bir adet vardı. Daha önce Ford'un yöneticilerinden David Woodhouse'un Model X kullandığına şahit olunmuştu.

Bu satın almanın sebebi tabi ki Ford'un spor araçlarını daha hafif hale getirmek istemesi ve elektrikli otonom araçlara ilgisinin bulunması. Zaten firma son dönemlerde ön cama entegre edilen arttırılmış gerçeklik teknolojileri üzerinde de çalışıyordu. Tesla'nın teknolojileri de hiç kuşkusuz Ford'a bir çok konuda fikir verecektir.

http://mashable.com/2016/04/20/ford-dissect-tesla-model-x/#B17HAlxj8Oqn