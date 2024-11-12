Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler

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Tam Boyutta Gör Bir süredir elektrikli araçlara yönelik talepte bir düşüş olduğu konuşuluyor. General Motors ve Ford gibi otomobil devlerinin planlarında küçülme veya geciktirmeler yapması da bu yöndeki görüşleri güçlendirdi. Peki gerçekten de elektrikli araç satışları düşüyor mu? Aslında hayır. Hatta 2024 yılında 16,7 milyon adetlik satış ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.

Her 5 araçtan 1’i elektrikli olacak

BloombergNEF’in analizine göre, elektrikli araç satışları büyüme hızında bir yavaşlama gösterse de, 2024 yılında yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Bu yıl, dünya genelinde toplam elektrikli araç satışlarının 16,7 milyon adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, 2023’teki 13,9 milyonluk satışın oldukça üzerinde. Elektrikli araçların 2024 yılı sonunda küresel araç satışlarının yüzde 20’sini veya satılan her 5 araçtan 1’inin elektrikli olması bekleniyor.

Küresel elektrikli araç satışları, yılın ilk yarısında yüzde 26 oranında artış gösterirken ve Eylül ayında yüzde 30 civarında bir büyüme kaydedildi. Bu oran, bir önceki yılın yüzde 33’lük ve 2022’nin yüzde 60’lık büyüme oranlarına kıyasla düşüşe işaret etse de, elektrikli araç pazarının halen sağlam bir büyüme çizgisinde olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan Almanya ve Japonya gibi otomobil devlerinin merkezleri olan ülkelerde satışlarda belirgin bir yavaşlama gözlemlendi. Almanya’da Ağustos ayında elektrikli araç atışları yüzde 61 oranında düşerken, bu düşüşte teşviklerin azalması önemli rol oynadı. Avrupa’da birçok otomobil üreticisi, daha uygun fiyatlı modellerini 2025 yılına ertelemeyi tercih ediyor. Bunun nedeni, AB genelinde karbon salınımı hedeflerinin sıkılaşacağı bu yıl için otomobil üreticilerinin büyük oranda hedefleri karşılıyor olması. Bu da yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi için güçlü bir teşvik bırakmıyor.

Çin, itici güç olmaya devam ediyor

Çin, küresel elektrikli araç pazarının en büyük itici gücü konumunda. Dünyada satılan her 10 plug-in araçtan 6’sı Çin'de satılıyor ve ülkedeki elektrikli araç satışları artık toplam araç satışlarının yüzde 50'sini aşıyor. Eylül ayında Çin'deki satışlar yüzde 50 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte, Çin’deki büyümenin büyük kısmının plug-in hibrit ve menzil uzatıcı sistemli elektrikli araçlardan kaynaklandığı da vurgulanmalı. Bu eğilim, bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarının yavaşlayan büyüme oranlarını da açıklıyor.

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ABD’de elektrikli araç pazarı, Avrupa ve Çin'in gerisinde kalsa da, yılın üçüncü çeyreğinde rekor bir satış düzeyine ulaştı. Tesla’nın ABD pazarındaki satışları azalarak toplam EV satışlarının yüzde 50’sinin altına inse de, GM ve Hyundai gibi markalar aradaki boşluğu kapatmayı başardı. Honda’nın yeni elektrikli aracı Prologue da pazarda ilgi görüyor.

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Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler