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    Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler

    Elektrikli araç satışları düşüyor mu? Görünüşe göre elektrikli araçlarda sadece büyüme hızı yavaşlıyor. 2024 yılı için ise 16,7 milyon adetlik satış ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.
    Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler Tam Boyutta Gör
    Bir süredir elektrikli araçlara yönelik talepte bir düşüş olduğu konuşuluyor. General Motors ve Ford gibi otomobil devlerinin planlarında küçülme veya geciktirmeler yapması da bu yöndeki görüşleri güçlendirdi. Peki gerçekten de elektrikli araç satışları düşüyor mu? Aslında hayır. Hatta 2024 yılında 16,7 milyon adetlik satış ile yeni bir rekorun kırılması bekleniyor.

    Her 5 araçtan 1’i elektrikli olacak

    BloombergNEF’in analizine göre, elektrikli araç satışları büyüme hızında bir yavaşlama gösterse de, 2024 yılında yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Bu yıl, dünya genelinde toplam elektrikli araç satışlarının 16,7 milyon adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, 2023’teki 13,9 milyonluk satışın oldukça üzerinde. Elektrikli araçların 2024 yılı sonunda küresel araç satışlarının yüzde 20’sini veya satılan her 5 araçtan 1’inin elektrikli olması bekleniyor.

    Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler
    Küresel elektrikli araç satışları, yılın ilk yarısında yüzde 26 oranında artış gösterirken ve Eylül ayında yüzde 30 civarında bir büyüme kaydedildi. Bu oran, bir önceki yılın yüzde 33’lük ve 2022’nin yüzde 60’lık büyüme oranlarına kıyasla düşüşe işaret etse de, elektrikli araç pazarının halen sağlam bir büyüme çizgisinde olduğu anlamına geliyor.
    Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler
    Öte yandan Almanya ve Japonya gibi otomobil devlerinin merkezleri olan ülkelerde satışlarda belirgin bir yavaşlama gözlemlendi. Almanya’da Ağustos ayında elektrikli araç atışları yüzde 61 oranında düşerken, bu düşüşte teşviklerin azalması önemli rol oynadı. Avrupa’da birçok otomobil üreticisi, daha uygun fiyatlı modellerini 2025 yılına ertelemeyi tercih ediyor. Bunun nedeni, AB genelinde karbon salınımı hedeflerinin sıkılaşacağı bu yıl için otomobil üreticilerinin büyük oranda hedefleri karşılıyor olması. Bu da yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi için güçlü bir teşvik bırakmıyor.

    Çin, itici güç olmaya devam ediyor

    Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler
    Çin, küresel elektrikli araç pazarının en büyük itici gücü konumunda. Dünyada satılan her 10 plug-in araçtan 6’sı Çin'de satılıyor ve ülkedeki elektrikli araç satışları artık toplam araç satışlarının yüzde 50'sini aşıyor. Eylül ayında Çin'deki satışlar yüzde 50 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte, Çin’deki büyümenin büyük kısmının plug-in hibrit ve menzil uzatıcı sistemli elektrikli araçlardan kaynaklandığı da vurgulanmalı. Bu eğilim, bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarının yavaşlayan büyüme oranlarını da açıklıyor.

    ABD’de elektrikli araç pazarı, Avrupa ve Çin'in gerisinde kalsa da, yılın üçüncü çeyreğinde rekor bir satış düzeyine ulaştı. Tesla’nın ABD pazarındaki satışları azalarak toplam EV satışlarının yüzde 50’sinin altına inse de, GM ve Hyundai gibi markalar aradaki boşluğu kapatmayı başardı. Honda’nın yeni elektrikli aracı Prologue da pazarda ilgi görüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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