Elektrikli araç satışları düşüyor mu? İşte gerçekler

BloombergNEF’in analizine göre, elektrikli araç satışları büyüme hızında bir yavaşlama gösterse de, 2024 yılında yeni bir rekor kırılması bekleniyor. Bu yıl, dünya genelinde toplam elektrikli araç satışlarının 16,7 milyon adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, 2023’teki 13,9 milyonluk satışın oldukça üzerinde. Elektrikli araçların 2024 yılı sonunda küresel araç satışlarının yüzde 20’sini veya satılan her 5 araçtan 1’inin elektrikli olması bekleniyor.
Çin, itici güç olmaya devam ediyor
ABD’de elektrikli araç pazarı, Avrupa ve Çin'in gerisinde kalsa da, yılın üçüncü çeyreğinde rekor bir satış düzeyine ulaştı. Tesla’nın ABD pazarındaki satışları azalarak toplam EV satışlarının yüzde 50’sinin altına inse de, GM ve Hyundai gibi markalar aradaki boşluğu kapatmayı başardı. Honda’nın yeni elektrikli aracı Prologue da pazarda ilgi görüyor.
Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir