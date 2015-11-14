Ford, otonom araçlarını özel bir şehirde test ediyor

Otonom araç teknolojileri konusunda geleceğe dönük çok önemli çalışmaları bulunan ve bunları mevcut araçlarına uygulamaktan çekinmeyen dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ford, Amerika'da bir ilke imza attı.

Michigan Üniversitesi içerisinde kurulan "Mcity" isimli mini şehir içersinde otonom araçlarını test eden ilk şirket olma ünvanını kazanan Ford, bu sayede aktif trafik içerisindeki diğer kişileri riske atmadan birçok otonom kontrol mekanizmasını çok daha rahat bir şekilde test edebilecek.

Aşağıda yer alan video içerisinde de görebilceğiniz üzere trafik ışıklarından yaya geçitlerine ve zorlu kavşaklara kadar birçok unsuru içerisinde barındıran minyatür şehir Mcity, birden fazla otonom aracın bir arada çalışma performansları için de mühendislere istedikleri kadar tekrar yapma şansı tanıyacak.

Bu tarz teknolojilerde gerçek hayat şartlarında yapılan daha fazla tekrar ilerleyen süreç için daha az kaza / sorun anlamına gelirken, yaklaşık 10 yıldır otonom araçlar üzerinde çalışan Ford'un "Fusion Hybrid Autonomous Research Vehicle" aracı ile elde ettiği verilerin, LiDAR radar, kameralar ve diğer sensörlerin kapasiteleri için de ciddi anlamda hayati veriler sağladığı belirtiliyor.

http://www.techtimes.com/articles/106476/20151113/ford-becomes-first-test-autonomous-vehicles-university-michigan-s-mcity.htm