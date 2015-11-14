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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford, otonom araçlarını özel bir şehirde test ediyor

Otomobil teknolojileri konusunda en az Volvo kadar çalışan ve bunları otomobillerine entegre eden firmalardan Ford, otonom araçlarını özel bir şehir içerisinde test etmeye başladı.
3 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, otonom araçlarını özel bir şehirde test ediyor

Otonom araç teknolojileri konusunda geleceğe dönük çok önemli çalışmaları bulunan ve bunları mevcut araçlarına uygulamaktan çekinmeyen dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ford, Amerika'da bir ilke imza attı.
Michigan Üniversitesi içerisinde kurulan "Mcity" isimli mini şehir içersinde otonom araçlarını test eden ilk şirket olma ünvanını kazanan Ford, bu sayede aktif trafik içerisindeki diğer kişileri riske atmadan birçok otonom kontrol mekanizmasını çok daha rahat bir şekilde test edebilecek. 
Aşağıda yer alan video içerisinde de görebilceğiniz üzere trafik ışıklarından yaya geçitlerine ve zorlu kavşaklara kadar birçok unsuru içerisinde barındıran minyatür şehir Mcity, birden fazla otonom aracın bir arada çalışma performansları için de mühendislere istedikleri kadar tekrar yapma şansı tanıyacak.
Bu tarz teknolojilerde gerçek hayat şartlarında yapılan daha fazla tekrar ilerleyen süreç için daha az kaza / sorun anlamına gelirken, yaklaşık 10 yıldır otonom araçlar üzerinde çalışan Ford'un "Fusion Hybrid Autonomous Research Vehicle" aracı ile elde ettiği verilerin, LiDAR radar, kameralar ve diğer sensörlerin kapasiteleri için de ciddi anlamda hayati veriler sağladığı belirtiliyor.

http://www.techtimes.com/articles/106476/20151113/ford-becomes-first-test-autonomous-vehicles-university-michigan-s-mcity.htm Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
1950 li yillardaki nukleer bomba testleri icin yapilan mini sehirlere benziyor
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Mianfei 3 yıl
Para sen nelere kadirsin
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interwap 3 yıl
Ancak gerçeği gibi olamaz. Sokaklarda insanlar yok, bisikletli, motorlular yok, makas atanlar yok, binalar bile düz, girinti çıkıntıları bile yok.
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mnyksvsc 3 yıl
Hindistan trafiğine çıkacak duruma geldiği zaman alınabilir.
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Patren 3 yıl en beğenilen
1950 li yillardaki nukleer bomba testleri icin yapilan mini sehirlere benziyor
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