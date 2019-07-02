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2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8

A8 ailesinin performans odaklı versiyonu olan 2019 Audi S8, 48V hafif hibrit teknolojisine sahip motoruyla verimliliği de elden bırakmıyor. İşte 2019 Audi S8'in sahip olduğu tüm özellikler:
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8
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Bundan iki yıl önce tanıtılan güncel A8 ailesinin en güçlü versiyonu olan 2019 Audi S8 üzerindeki örtü kalktı. Tasarımındaki ufak değişiklerle standart A8’den ayırt edilebilen 2019 Audi S8’in kaputu altında çift turbolu V8 ünite yatıyor.

2019 Audi S8’de kullanılan çift turbolu 4.0 litre V8 ünite 563 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Performansın yanı sıra verimliliği de elden bırakmayan motorda 48V hafif hibrit teknolojisine yer veriliyor. Start-stop fonksiyonuyla birlikte gelen bu teknoloji hem performansa hem de yakıt tüketimine etki ediyor.

2019 Audi S8’deki motorun gücü spor diferansiyele sahip Quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor. Aynı zamanda yüksek hızlarda stabiliteyi, düşük hızlarda ise manevra kabiliyetini yükselten dört tekerlekten yönlendirme sistemi de 2019 Audi S8’in standart donanımları arasında. Bu gücü zamanında frenleyebilmek için de önde 419 mm arkada 370 mm disklere sahip karbon seramik fren sistemi kullanılıyor.

2019 Audi S8’in sürüş deneyimini iyileştirmek için kullanılan teknolojiler arasında ‘sezgisel aktif süspansiyon sistemi’ de mevcut. Standart bir özellik olan bu sistem, her bir tekerleğin seviyesini bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Araçtaki kamera ve sensörleri kullanarak derin çukurları algılıyor ve aracın yüksekliğini o anki koşullara göre değiştirebiliyor. Keskin virajlarda aracın yatmasını 2.5 derece ile sınırlarken, konfor moduna alındığında 5 dereceye kadar çıkmasına izin veriyor.

2019 Audi S8’in dış tasarımında S rozetleri, daha sportif bir ön tampon, yeni beş kollu jantlar ve dört yuvarlak çıkışlı egzoz sistemi dikkat çekiyor. İç tarafta ise mat alüminyum detaylar, S logolu koltuklar ve diğer Audi modellerindeki gibi Virtual Cockpit dijital gösterge paneli ve konsolun merkezinde büyük ekranlar bulunuyor. 2019 Audi S8’in fiyatı ve çıkış tarihi ise henüz belli değil.


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DH Misafiri 5 gün en beğenilen
yıl olmuş 2019 hala arabalarda direksiyon var, hani uçan araba, hani otopilot
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DH Misafiri 5 gün
Mercedes S65 AMG tek geçerim
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FEARTR 5 gün
Belediye başkanları bunu beğendi
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haberelectro 5 gün
Alman tankı
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Musty3535123 5 gün
bizim bakanlar hemen incelesin. passat mı çekicek adamlar ?
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porsche911gt2 5 gün
Verimlilikten bahşedilmiş ama keşke yakıt tüketimi de yazsaydı, gücünden bahşedilmiş ama keşke performans verileri de yazsaydı.
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a.b.d. 4 gün porsche911gt2
Bakan millet vekili belediye başkanları kullanacak yakıtın ne önemi var.
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DH Misafiri 5 gün
Mercedes S65 AMG tek geçerim
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FEARTR 5 gün
Belediye başkanları bunu beğendi
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TheStarBox 5 gün
Yennefer i ben oynasam daha az kanıksarsiniz....
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DH Misafiri 5 gün en beğenilen
yıl olmuş 2019 hala arabalarda direksiyon var, hani uçan araba, hani otopilot
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12 Angry Men 5 gün
Mehmet Keleş bunu beğendi.
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