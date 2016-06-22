Ford'dan 10 ileri otomatik vites ile hem performans hem yakıt tasarrufu

Ford F-150 Raptor pick-up modelinin 2017 yılı itibariyle 10-ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulması bekleniyor, bunun yanı sıra 2018 Mustang'ler de aynı şekilde gelebilir.

Söylentiler bir Ford satıcısının sisteminde Mustang'ler için 10R80 kod adlı yeni bir şanzımanı keşfetmesiyle başladı. Herhangi bir modele veya motora bağlı olmayan şanzımanın turboşarjlı 4 silindirden V8'e kadar Mustang'in bütün motorlarına uyumlu olacağı düşünülüyor.

Şu anda Raptor ve 2017 Chevrolet Camaro ZL1'da kullanılacağı bilinen şanzımanın araçlar göz önüne alınırsa yüksek tork değerlerine dayanabildiğini söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki Mustang'in hormonlu modeli Shelby GT350R'de de bu şanzımanı görebiliriz.

Ford ve Chevrolet ortaklığında geliştirilen bu 10-ileri otomatik, modellere yakıt tasarrufu kazandırması amacını güdüyor. Federal yakıt ekonomisi standartlarına uymaya çalışan üreticiler fazla sayıda vites ekleyerek motor devirini düşük tutuyor dolayısıyla yakıt tüketimini azaltıyor.

Ford ve Chevrolet için yeni şanzıman kısa vadeli çözüm olarak görülürken uzun vadede standartlara uyabilmek için markaların modellerine hibrit yeteneği kazandırması gerektiği düşünülüyor.

http://mashable.com/2016/06/21/2018-ford-mustang-10-speed-automatic/#DC1MLweHI5qU