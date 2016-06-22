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Ford'dan 10 ileri otomatik vites ile hem performans hem yakıt tasarrufu

Ford yakıt tasarrufu çözümlerinden biri olarak 2018 yılı itibariyle Mustang modeline 10-ileri otomatik şanzıman seçeneğini ekleyebilir. İşte bu konuya ilişkin tüm detaylar:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ford F-150 Raptor pick-up modelinin 2017 yılı itibariyle 10-ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulması bekleniyor, bunun yanı sıra 2018 Mustang'ler de aynı şekilde gelebilir.
Söylentiler bir Ford satıcısının sisteminde Mustang'ler için 10R80 kod adlı yeni bir şanzımanı keşfetmesiyle başladı. Herhangi bir modele veya motora bağlı olmayan şanzımanın turboşarjlı 4 silindirden V8'e kadar Mustang'in bütün motorlarına uyumlu olacağı düşünülüyor.
Şu anda Raptor ve 2017 Chevrolet Camaro ZL1'da kullanılacağı bilinen şanzımanın araçlar göz önüne alınırsa yüksek tork değerlerine dayanabildiğini söyleyebiliriz. Bu da demek oluyor ki Mustang'in hormonlu modeli Shelby GT350R'de de bu şanzımanı görebiliriz.
Ford ve Chevrolet ortaklığında geliştirilen bu 10-ileri otomatik, modellere yakıt tasarrufu kazandırması amacını güdüyor. Federal yakıt ekonomisi standartlarına uymaya çalışan üreticiler fazla sayıda vites ekleyerek motor devirini düşük tutuyor dolayısıyla yakıt tüketimini azaltıyor.
Ford ve Chevrolet için yeni şanzıman kısa vadeli çözüm olarak görülürken uzun vadede standartlara uyabilmek için markaların modellerine hibrit yeteneği kazandırması gerektiği düşünülüyor.

http://mashable.com/2016/06/21/2018-ford-mustang-10-speed-automatic/#DC1MLweHI5qU Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Amerika'da 35bin dolar, Türkiye'de 400-500bin TL.
İnsanın alacak parası olsa da alası gelmiyor.
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Umutcan 3 yıl
Bu araçlar ABD'ye göre tamamen. Burada satın alıp ne vergilerini ödeyebilirsin, ne fahiş fiyattan alabilirsin, ne de o motora benzin yetiştirebilirsin.
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DH Misafiri 3 yıl
Ecoboost modeli bile 2.3 motor olduğu için %145 ÖTV diliminde kalıyor o yüzden fiyatı şişiyor Türkiye'ye 2.0 gelmedikçe çok satılacağını sanmıyorum. Bu fiyat bandında Alman canavarları var.(BMW,Audi,Mercedes,Porsche)
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umut_baris 3 yıl
Elektrikli araçlar çoğalacakken hala aptal dişli kutularıyla kendini mi avutuyor Ford?

Kabullenin artık, çoğu birikiminiz çöp olacak. Dizelci, benzinci mühendisler işsiz kalır umarım.
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aycibin 3 yıl
hayatımda gördüğüm en berbat spor araba reklamı.bu ne ya sanırsın focus reklamı yapmışlar.para kalmamış heralde bu adamlarda hiç

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kadirirdem 3 yıl
şu arabanın tasarımına ezelden beri hastayım...
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BekirTemel 3 yıl
zf bunu beğendi.
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Umutcan 3 yıl
Bu araçlar ABD'ye göre tamamen. Burada satın alıp ne vergilerini ödeyebilirsin, ne fahiş fiyattan alabilirsin, ne de o motora benzin yetiştirebilirsin.
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12 Angry Men 3 yıl
Amerikada benzin 0.60 usd, yani 60 kuruş onların parasıyla. Çok yaksa ne olacak benzin neredeyse bedava ve amerikada benzin galon ile satılıyor. Çok kıskanıyorum :(
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Amerika'da 35bin dolar, Türkiye'de 400-500bin TL.
İnsanın alacak parası olsa da alası gelmiyor.
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Mixus 3 yıl
Çok yakmasa güzel araba, vergisi de çok.
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