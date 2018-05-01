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Ford'dan görme engelliler için anlamlı çalışma: Akıllı cam prototipi

Amerika merkezli otomobil üreticisi Ford, görme engelliler için oldukça anlamlı bir çalışmaya imza attı. Geliştirilen akıllı cam prototipi, görme engellilerin manzarayı hissetmesine imkan veriyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ford'dan görme engelliler için anlamlı çalışma: Akıllı cam prototipi
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Otomobillerde pencere olmasının bir nedeni var. Herkes manzaranın tadını çıkarabilmeli. Bunu yapamayan insanlar bile.” Bu sözler, görme engelli insanlar için oldukça anlamlı bir çalışmaya imza atan Ford’a ait. Amerika merkezli şirket, görme engellilerin etrafındaki manzarayı hissetmesine imkan veren bir akıllı cam prototipi üzerinde çalışıyor.

The Feel The View adı verilen prototip, yolcu penceresinin üst kısmına entegre ediliyor. Görme engelli yolcu bu cihazın merkezindeki düğmeye bastığında, dahili bir kamera gördüğü manzaranın fotoğrafını çekiyor. Ford, çekilen bu fotoğrafın yüksek kontrastlı monokrom bir görüntüye dönüştürüldüğünü ve LED’ler yardımıyla cama yansıtıldığını belirtiyor.

Ford'dan görme engelliler için anlamlı çalışma: Akıllı cam prototipi
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Bu sistem, yolcunun camına 255 farklı seviyede titreşim iletebiliyor. Görüntüdeki grinin her bir tonu farklı yoğunluğa sahip titreşimlere dönüştürülüyor. Böylece görme engelli yolcu, parmaklarını camda gezdirdiğinde oluşan titreşimler sayesinde manzarayı zihninde canlandırabiliyor. Bu sisteme, aracın ses sistemiyle bağlantılı olan bir ses asistanı da destek veriyor. Yapay zeka destekli bu asistan, resmi tasvir ederek zihinde daha iyi canlanmasına yardımcı oluyor.

Ford’un oldukça anlamlı olan bu çalışması hakkındaki bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Amerikalı üretici, bu sistemi GTB Roma ve görme engellilere yardım üzerine yoğunlaşan Aedo işbirliği ile geliştiriyor. Üretime geçip geçmeyeceğini ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Aşağıdaki videoyu izleyerek sistemin nasıl çalıştığı hakkında fikir edinebilirsiniz.

 

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wtersad 1 yıl
Ford her zaman bir adım önde inovasyoncu bir firma umarım bu alman firmalarından boğulmaz birgün ve hep böyle devam eder tebrikler
#fordfanclubffc
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aca-n 1 yıl
Dünyanın sorunu engellilerin engellerini kaldıran çalışmalara önem verilmemesi. Bu tarz haberler insanın yüreğini ısıtıyor. Güzel memleketinden gelse bu haberler daha çok sevinirim ama şimdilik başka konularla çok meşgulüz
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Draqonn 1 yıl
Belki seri üretimde yer almaz ancak önemli olan bunu düşünmek buna zaman ve kaynak ayırıp yapmış olmak,taktir etmek lazım.
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pcwolf28 1 yıl
Çok etkileyici bir özellik gerçekten.
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