Ford'dan görme engelliler için anlamlı çalışma: Akıllı cam prototipi

Tam Boyutta Gör

“Otomobillerde pencere olmasının bir nedeni var. Herkes manzaranın tadını çıkarabilmeli. Bunu yapamayan insanlar bile.” Bu sözler, görme engelli insanlar için oldukça anlamlı bir çalışmaya imza atan Ford’a ait. Amerika merkezli şirket, görme engellilerin etrafındaki manzarayı hissetmesine imkan veren bir akıllı cam prototipi üzerinde çalışıyor.

The Feel The View adı verilen prototip, yolcu penceresinin üst kısmına entegre ediliyor. Görme engelli yolcu bu cihazın merkezindeki düğmeye bastığında, dahili bir kamera gördüğü manzaranın fotoğrafını çekiyor. Ford, çekilen bu fotoğrafın yüksek kontrastlı monokrom bir görüntüye dönüştürüldüğünü ve LED’ler yardımıyla cama yansıtıldığını belirtiyor.

Bu sistem, yolcunun camına 255 farklı seviyede titreşim iletebiliyor. Görüntüdeki grinin her bir tonu farklı yoğunluğa sahip titreşimlere dönüştürülüyor. Böylece görme engelli yolcu, parmaklarını camda gezdirdiğinde oluşan titreşimler sayesinde manzarayı zihninde canlandırabiliyor. Bu sisteme, aracın ses sistemiyle bağlantılı olan bir ses asistanı da destek veriyor. Yapay zeka destekli bu asistan, resmi tasvir ederek zihinde daha iyi canlanmasına yardımcı oluyor.

Ford’un oldukça anlamlı olan bu çalışması hakkındaki bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Amerikalı üretici, bu sistemi GTB Roma ve görme engellilere yardım üzerine yoğunlaşan Aedo işbirliği ile geliştiriyor. Üretime geçip geçmeyeceğini ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Aşağıdaki videoyu izleyerek sistemin nasıl çalıştığı hakkında fikir edinebilirsiniz.