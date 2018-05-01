Milyarderlerin yeni oyuncağı: Range Rover SLT 6x6

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Range Rover, otomotiv sektörünün parlayan yıldızı SUV dünyasında tasarım ve teknoloji açısından en lüks deneyim yaşatan modellerden biri. Bu deneyimi bambaşka bir boyuta taşımak isteyen T.Fotiadis Design adındaki Alman şirket, SLT adında Range Rover tabanlı bir proje üzerinde çalışıyor. Mercedes-AMG’nin G63 6x6 canavarına benzer olan bu araç, tamamlandığında milyarderlerin yeni oyuncağı olacak.

Mercedes-AMG G63 6x6 ve Hennessey VelociRaptor 6x6 gibi canavarların yer aldığı kulvara yeni bir rakip geliyor. Bağımsız bir şirket tarafından geliştirilecek olan Range Rover SLT 6x6, görünüşünden de anlaşılacağı üzere rakipleri gibi performans odaklı bir proje değil. Adındaki SLT, “Superyacht Land Tender” kelimelerini temsil ediyor. Yani araç, lüks yatların yaşattığı deneyimi karada sunmayı amaçlıyor.

Duyuru görselleri paylaşılan Range Rover SLT 6x6 ile ilgili detaylar henüz belli değil. Aracın 6.2 metre uzunluğunda, 2.13 metre genişliğinde ve 1.85 metre yüksekliğinde olduğu belirtiliyor. 20 inçlik tekerlekler üzerinde yükselecek bu özel gövdenin içerisinde, Range Rover’in standart motor seçenekleri olan 4.4 litre dizel V8 ve 5.0 litre turboşarjlı V8 üniteler sunulacak.

Range Rover SLT 6x6’nın fiyatı henüz açıklanmadı. Araç, fiziksel olarak dünya prömiyerini eylül ayında gerçekleşecek 2018 Monaco Yat Şovu’nda gerçekleştirecek.

https://www.bosshunting.com.au/motors/range-rover-superyacht-land-tender