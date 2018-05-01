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Milyarderlerin yeni oyuncağı: Range Rover SLT 6x6

Alman şirket T.Fotiadis Design, lüks yatların yaşattığı deneyimin aynısını karada sunacak yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Range Rover SLT 6x6, tamamlandığında milyarderlerin yeni oyuncağı olacak.
1 yıl
14,2b
1
45
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Milyarderlerin yeni oyuncağı: Range Rover SLT 6x6
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Range Rover, otomotiv sektörünün parlayan yıldızı SUV dünyasında tasarım ve teknoloji açısından en lüks deneyim yaşatan modellerden biri. Bu deneyimi bambaşka bir boyuta taşımak isteyen T.Fotiadis Design adındaki Alman şirket, SLT adında Range Rover tabanlı bir proje üzerinde çalışıyor. Mercedes-AMG’nin G63 6x6 canavarına benzer olan bu araç, tamamlandığında milyarderlerin yeni oyuncağı olacak.

Mercedes-AMG G63 6x6 ve Hennessey VelociRaptor 6x6 gibi canavarların yer aldığı kulvara yeni bir rakip geliyor. Bağımsız bir şirket tarafından geliştirilecek olan Range Rover SLT 6x6, görünüşünden de anlaşılacağı üzere rakipleri gibi performans odaklı bir proje değil. Adındaki SLT, “Superyacht Land Tender” kelimelerini temsil ediyor. Yani araç, lüks yatların yaşattığı deneyimi karada sunmayı amaçlıyor.

Duyuru görselleri paylaşılan Range Rover SLT 6x6 ile ilgili detaylar henüz belli değil. Aracın 6.2 metre uzunluğunda, 2.13 metre genişliğinde ve 1.85 metre yüksekliğinde olduğu belirtiliyor. 20 inçlik tekerlekler üzerinde yükselecek bu özel gövdenin içerisinde, Range Rover’in standart motor seçenekleri olan 4.4 litre dizel V8 ve 5.0 litre turboşarjlı V8 üniteler sunulacak.

Range Rover SLT 6x6’nın fiyatı henüz açıklanmadı. Araç, fiziksel olarak dünya prömiyerini eylül ayında gerçekleşecek 2018 Monaco Yat Şovu’nda gerçekleştirecek.


https://www.bosshunting.com.au/motors/range-rover-superyacht-land-tender Yorum Yaz
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aycibin 1 yıl en beğenilen
Görgüsüz araplar alir
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.twin.turbo. 1 yıl
hayatımda bu kadar cirkin cok az şey gordum.
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selahattın ısık 1 yıl
Range Rover SLT 6x6 Arabia Edition...
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THENORTHFACE 1 yıl
Zengin olursam Range alacağım derdim hep. yazık olmuş. Şimdi işin yoksa git hayal kurmak için yeni araba ara. Ayıp yav. İnsanın hayallariyle bu kadar oynanmaz ki.
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GarçonBlanc 1 yıl
Olmamış. Övmek için girdim tipini görünce vazgeçtim.
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Zenginin malı züğürtün çenesini yorarmis
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Tensi 1 yıl
Renkten kaybediyor. Altin kaplama Arabia versiyon olmasi lazim.
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haberelectro 1 yıl
G63 6x6 efsanesinden sonra kusturdu.
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Manchester United 1 yıl
Çok çirkin.
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DH Misafiri 1 yıl
Çok yakar bu:)
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theJuDGe_41 1 yıl DH Misafiri
can yakar
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Paetzold 1 yıl
Olmamis
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T Square 1 yıl
Ucube tasarım. Hayatımda gördüğüm en iğrenç araba...
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ibrahimeltem 1 yıl
altı yere çok yakın bi kere
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