Ford'un yeni park sistemi ile araçtan çıkamama sorunu ortadan kalkıyor

Teknolojinin gelişmesi doğrultusunda otomatik kullanım özellikleri artan otomobiller, gün geçtikçe sürücülere olan bağımlılıklarından kurtuluyorlar. Büyük üreticilerden Ford'un hazırladığı yeni sistem ise buna güzel bir örnek oluşturuyor.

Daha önce gördüğümüz otomatik park mekanizmalarından içerisinde sürücü yokken çalışabiliyor olmasıyla ayrılan Ford'un yeni "Fully Assisted Parking Aid (Tam Destekli Park Yardımı)" isimli sistemi, araç park moduna alındığı zaman saate 30 km hızla geçilen boş alanları tarıyor ve sürücü araçtan indikten sonra anahtar üzerinden verilen bir komut ile otomatik olarak aracı yanaştırıyor. Bu sayede sürücüleri dar alanlarda araçtan inmek için verilen savaştan ya da kapıları vurmamak için harcanan çabadan kurtarabilen sistem, araca binilmek istediği zaman ise aynı şekilde anahtar üzerinden verilen bir başka komut ile aracı otomatik olarak park edilen noktadan çıkartabiliyor. Bu işlemler için araçların üzerine birçok ultrasonik sensör, üç adet radar ünitesi ve kamera konumlandıran Ford, 200 metre gibi geniş bir mesafe içerisinde tarama yapabiliyor.

Ford’un Fully Assisted Parking Aid sistemi hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, park sürecini ve işleyişi rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.extremetech.com/extreme/168194-fords-amazing-new-tech-park-your-car-from-outside-the-car