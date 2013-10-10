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Ford'un yeni park sistemi ile araçtan çıkamama sorunu ortadan kalkıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford'un yeni park sistemi ile araçtan çıkamama sorunu ortadan kalkıyor
Teknolojinin gelişmesi doğrultusunda otomatik kullanım özellikleri artan otomobiller, gün geçtikçe sürücülere olan bağımlılıklarından kurtuluyorlar. Büyük üreticilerden Ford'un hazırladığı yeni sistem ise buna güzel bir örnek oluşturuyor.
Daha önce gördüğümüz otomatik park mekanizmalarından içerisinde sürücü yokken çalışabiliyor olmasıyla ayrılan Ford'un yeni "Fully Assisted Parking Aid (Tam Destekli Park Yardımı)" isimli sistemi, araç park moduna alındığı zaman saate 30 km hızla geçilen boş alanları tarıyor ve sürücü araçtan indikten sonra anahtar üzerinden verilen bir komut ile otomatik olarak aracı yanaştırıyor. Bu sayede sürücüleri dar alanlarda araçtan inmek için verilen savaştan ya da kapıları vurmamak için harcanan çabadan kurtarabilen sistem, araca binilmek istediği zaman ise aynı şekilde anahtar üzerinden verilen bir başka komut ile aracı otomatik olarak park edilen noktadan çıkartabiliyor. Bu işlemler için araçların üzerine birçok ultrasonik sensör, üç adet radar ünitesi ve kamera konumlandıran Ford, 200 metre gibi geniş bir mesafe içerisinde tarama yapabiliyor.
Ford’un Fully Assisted Parking Aid sistemi hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek, park sürecini ve işleyişi rahatlıkla görebilirsiniz.

http://www.extremetech.com/extreme/168194-fords-amazing-new-tech-park-your-car-from-outside-the-car Yorum Yaz
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YaRaNoZ 6 yıl en beğenilen
Sen kapı çarpmadan çıkayım diye 10 takla at. Adam gelsin paldır küldür kapısını açıp senin arabayı çizsin bi de bu var :)
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SıradanÇinkoKarbonPil 6 yıl
KYSER

Sıkışık dar alana sürücü içinde olmadan kendi kendine park edecek ama çıkarken yine o dar yerdeki araca binmek zorunda kalacak sürücü.. Sonraki nesilde bu konuda bir geliştirme olabilir :)



kendi tekrar şöförsüz park yerinden çıkabiliyomuş zaten tam oku,yazıyo
KYSERSıkışık dar alana sürücü içinde olmadan kendi kendine park edecek ama çıkarken yine o dar yerdeki araca binmek zorunda kalacak sürü...
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chamicals2 6 yıl
ford mühendisleri fdikey park ile kafayı bozmuşlar herhalde birde şuna bakın :)
youtube.com/...
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muzombo 6 yıl
mercedes test sürüşünde araç kendi parketmişti dikey.
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bLind 6 yıl
Dar alana soktuk arabayı diyelim bizim araba kendini dar yerden çıkarabiliyor ama yandaki arabanın şöförü bizden daha önce çıkmak isterse ne olucak :D
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Public_Enemy 6 yıl
benim parkettiğim yerlere bu araba parkedebilsin bak o zaman helal olsun derim, araba boyundan bir teker boyu fazla alan bana yeterli :)
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wustti 6 yıl
volvo zaten cok uzun sure once yapmisti bunu.
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aspirin_00 6 yıl
ehliyet sınavında sormazlar artık adamlar yapmış çünkü. :D
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CertificatedStaff 6 yıl
Baya iyiymiş.
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mutercim 6 yıl
Düğmeyi anahtara değil saate koysunlar, adı da KITT olsun. Önündeki kırmızı ışığı ben takarım.
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chamicals2 6 yıl
ford mühendisleri fdikey park ile kafayı bozmuşlar herhalde birde şuna bakın :)
youtube.com/...
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Nightmare70 6 yıl
Tam düğmeye bastın araç park yerinden çıkıyor hop bir araba gelip kornaya basarak geçmeye çalışır o anda kaza kaçınılmaz olur Türkiye senaryosu :) Herkesin acelesi var malum
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OKANATLI 6 yıl
vay arakdaş içindeyken park etmesi zaten güzeldi. dışındayken daha da bi hoş olmuş yukarıdaki arkadaşın yazdığı gibi gel pisi pisi diyince gelecek bir araç ne güzel kedi den farksız
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eScapeeXc 6 yıl
Turkiyede islemez bu. arac gider kendini park eder ama sonrasinda arkasina yanina park edenlerden dolayi cikartamaz kendini arac:D kalir oyle:) sonra arabayi ara dur, nereye park etti kendini diye:)
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SıradanÇinkoKarbonPil 6 yıl
KYSER

Sıkışık dar alana sürücü içinde olmadan kendi kendine park edecek ama çıkarken yine o dar yerdeki araca binmek zorunda kalacak sürücü.. Sonraki nesilde bu konuda bir geliştirme olabilir :)



kendi tekrar şöförsüz park yerinden çıkabiliyomuş zaten tam oku,yazıyo
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