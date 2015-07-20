Ford'un yeni teknolojik farları gece sürüşünü daha güvenli hale getiriyor

Otomobil üreticileri güvenlik konusundaki ar-ge çalışmalarının sonucunu almaya devam ediyor. ABD'li üretici Ford'un bu konudaki araştırmaları da meyvelerini vermeye başladı. Şirket, özellikle gece sürüşlerini daha güvenli hale getirmek için geliştirdiği iki yeni teknolojiyi içeren bir video yayınladı.
Bu teknolojilerden ilki "kamera tabanlı gelişmiş ön aydınlatma sistemi" olarak adlandırılıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere kameraların aydınlatılan yolu izledikleri teknolojide şeritler, levhalar ve yoldaki kasisler tespit edilerek daha iyi aydınlatılması sağlanıyor. Bu sayede sürücülerin sokak lambası olmayan yollarda şeritten çıkması, tabelaları görmemesi ve kasisleri fark etmemesi gibi durumların önüne geçiliyor.
İkinci teknoloji de tıpkı ilki gibi aydınlatması az olan yollar için geliştirilmiş durumda. "Spot aydınlatmalar" adındaki bu teknolojide ise vücut ısısını algılayabilen kızılötesi kameralar kullanılıyor. Spot ışıklarını sağa ve sola döndürmeye imkan veren teknolojide yol üzerinde herhangi bir canlı hareket ediyorsa bu canlılar tespit edilerek araç sürücüsü uyarılıyor. Yolda vücut ısısı ile tespit edilen canlılar tehlike durumlarına göre farklı renklerle sürücü için işaretleniyor. Özellikle şehirler arası yollarda ormanlık bölgelerde gece yola çıkan hayvanların bir çok kazaya sebep olduğu düşünülürse Ford'un yeni teknolojisi bu tarz kazaların önüne geçebilir.
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Ülkemizdeki içler acısı hali görünce artık daha fazla dayanamıyorum.
Adamlar yolda çiçek satarken öldüler. Sürücü utanmadan kaçmış. Ailesinin yanına gitmiş yetmiyormuş bir de ailesi para teklif etmiş + yaşarken dikkat etseydiniz demiş.
Herneyse;bizim ülkeye bu teknolojinin daha da gelişmiş versiyonu gelmeli. Yolda giderken hız sınırına göre hızını belirleyen. Yoldan çıkmayan arabalar lazım.
Evet belki herkes alamaz fakat çok çok gerekli bir sistem bizim ülke için. Bayramda yüzlerce yaralı oldum 40 kadar da ölü olmuş.
Yurt dışında böyle bir şey olsa,iç savaş çıkar hükümet düşerdi be. Burada hiç bir şey yapılmıyor, kader diyorlar unutuluyor. Ve polislerin de umrunda değil polislerde hız yapiyor ...
Hükümetine bile güvenemiyorsun. Bizi korusunlar diye PARA veriyoruz be.
m.youtube.com/...
AFL+ neredeyse tüm markalarda mevcut.