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Ford'un yeni teknolojik farları gece sürüşünü daha güvenli hale getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Ford'un yeni teknolojik farları gece sürüşünü daha güvenli hale getiriyor
 
Otomobil üreticileri güvenlik konusundaki ar-ge çalışmalarının sonucunu almaya devam ediyor. ABD'li üretici Ford'un bu konudaki araştırmaları da meyvelerini vermeye başladı. Şirket, özellikle gece sürüşlerini daha güvenli hale getirmek için geliştirdiği iki yeni teknolojiyi içeren bir video yayınladı.
Bu teknolojilerden ilki "kamera tabanlı gelişmiş ön aydınlatma sistemi" olarak adlandırılıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere kameraların aydınlatılan yolu izledikleri teknolojide şeritler, levhalar ve yoldaki kasisler tespit edilerek daha iyi aydınlatılması sağlanıyor. Bu sayede sürücülerin sokak lambası olmayan yollarda şeritten çıkması, tabelaları görmemesi ve kasisleri fark etmemesi gibi durumların önüne geçiliyor.
İkinci teknoloji de tıpkı ilki gibi aydınlatması az olan yollar için geliştirilmiş durumda. "Spot aydınlatmalar" adındaki bu teknolojide ise vücut ısısını algılayabilen kızılötesi kameralar kullanılıyor. Spot ışıklarını sağa ve sola döndürmeye imkan veren teknolojide yol üzerinde herhangi bir canlı hareket ediyorsa bu canlılar tespit edilerek araç sürücüsü uyarılıyor. Yolda vücut ısısı ile tespit edilen canlılar tehlike durumlarına göre farklı renklerle sürücü için işaretleniyor. Özellikle şehirler arası yollarda ormanlık bölgelerde gece yola çıkan hayvanların bir çok kazaya sebep olduğu düşünülürse Ford'un yeni teknolojisi bu tarz kazaların önüne geçebilir. 

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tobepeople 4 yıl
Buna alışan sürücü normal araç kullanmak zorunda kalırsa yüzde yüz kaza yapar
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DH Misafiri 4 yıl
Nereye gereksiz ceza, temmuzun ortasındayız sis mi var şehrin göbeğinde? Aydınlatılmayan yol mu var? Gerekli yerde yakılmasına kızılmıyor, gereksiz yerde yakılmasına kızılıyor. Adam binmiş Land Rover'a takmış xeon farları yetmemiş sisleri yakmış (o da xeon) ama düşünmüyor ki far hizası önündeki aracın aynalarının hizasında, sol, sağ ve dikiz aynası aynen kapanıyor. Üstelik gözünüzde de geçici körlük yapıyor. Hadi geçtim, öyle araçlar var ki, bir farı dağa bir farı bağa bakıyor. Kiminde xeon, kiminde yanıp yanmadığı belli değil, kiminde aşırı parlak. Hele bazılarında, arazi farı var ya, adam Camel Tropy'de geziye çıkmış. O kadar parlak ki, karşındaki araçların hiçbirisini göremiyorsun. Kaç kere kaza yapmaktan kurtuldum, gözünü karartıyor insanın resmen.
Yazılımcı Online
Gereksiz yere zırt pırt sis farlarını yakıyorsun diye ceza yazarlar :))
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tartekin 4 yıl DH Misafiri
Kendi kendine kararan aynanın önemi burada işte..kesin en faydalı donanımlardan biri. O da olmazsa eski sistem ; aynaya kadın çorabı geçirmek.Anlamadığım şey ise bu tip hıyarlara neden ceza kesilmediği ..
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haberelectro 4 yıl
Sistem yeni degil.
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The Balance 4 yıl
Ya bırakın şunda bunda vardı da.
Ülkemizdeki içler acısı hali görünce artık daha fazla dayanamıyorum.
Adamlar yolda çiçek satarken öldüler. Sürücü utanmadan kaçmış. Ailesinin yanına gitmiş yetmiyormuş bir de ailesi para teklif etmiş + yaşarken dikkat etseydiniz demiş.
Herneyse;bizim ülkeye bu teknolojinin daha da gelişmiş versiyonu gelmeli. Yolda giderken hız sınırına göre hızını belirleyen. Yoldan çıkmayan arabalar lazım.
Evet belki herkes alamaz fakat çok çok gerekli bir sistem bizim ülke için. Bayramda yüzlerce yaralı oldum 40 kadar da ölü olmuş.
Yurt dışında böyle bir şey olsa,iç savaş çıkar hükümet düşerdi be. Burada hiç bir şey yapılmıyor, kader diyorlar unutuluyor. Ve polislerin de umrunda değil polislerde hız yapiyor ...
Hükümetine bile güvenemiyorsun. Bizi korusunlar diye PARA veriyoruz be.
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Yazılımcı Online 4 yıl
Gereksiz yere zırt pırt sis farlarını yakıyorsun diye ceza yazarlar :))
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TheCaliph_ 4 yıl
Premium markaların cogu buna benzer sistemler tanıtmıştır.
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JoeyBane 4 yıl
Biri yeni biri eski teknoloji
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muratt45 4 yıl
100.000tl'lik mondeo'da bile bixenon farı opsiyel tut ( hatta halojende mercek dahi yok), sonra ben süper far geliştirdim diye lakırdı yap.
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kadirirdem 4 yıl
güzel sistem fakat bazı markalarda vardı sanırım...
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Bender B. Rodriquez 4 yıl
İkincisinide gormustum mercedesti galiba
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Automobilista 4 yıl
Birincisi değilde ikincisi bir yenilik olabilir.Zaten ilkini bir çok firma kullanıyor.
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maximus8282 4 yıl
Yeni değil Mazda'da zaten mevcut.
m.youtube.com/...
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9600_G_T 4 yıl
audıde benzer bır sıstem vardı S
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Elsa 4 yıl maximus8282
maximus8282
Yeni değil Mazda'da zaten mevcut.
m.youtube.com/...

AFL+ neredeyse tüm markalarda mevcut.
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