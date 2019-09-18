Fossil hibrit akıllı saat E-Ink ekran ve Wear OS ile sızdırıldı

Daha önce ortaya çıkan raporlara göre bu yılın başlarında Google, Fossil’in hibrit akıllı saat teknolojisini satın alarak analog saat kollarıyla ekranları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şimdi internet üzerinde listelenen saatler ise Fossil’den bu özelliklere sahip yeni bir modeli işaret ediyor. Bu saat, muhtemelen Wear OS işletim sistemi çalıştırıyor.

‘Fossil Collider Hybrid Smartwatch HR’ modeli, birden fazla seçenekle geliyor. Kadranın dış alanı klasik saat işaretlerini içerirken yuvarlak şekilli saatin ortasından da kollar çıkıyor. İlk olarak Reddit kullanıcıları tarafından tespit edilen ve birkaç farklı alışveriş sitesinden de doğrulananmodeli, birden fazla seçenekle geliyor. Kadranın dış alanı klasik saat işaretlerini içerirken yuvarlak şekilli saatin ortasından da kollar çıkıyor.

Cihazın yüzey alanının çoğunu kaplayan E-Ink ekran, arayüzüne bakıldığında Google’ın Wear OS işletim sistemini ciddi anlamda çağrıştıran arayüz elemanlarına sahip. Tanıtımda gösterilen dörtlü kalp ritmi, hava durumu, adım sayısı ve tarih ibareleri, Wear OS cihazlarda yer alan araçlara benziyor.

Saatin diğer görsellerindeki arayüzde yer alanlar ise tıpkı Google Fit’in Wear OS üzerinde çalışan versiyonu gibi görünüyor. Saatte menülere giriş çıkış ve fazlası için ise sağ tarafta üç buton yer alıyor.

İnternet sitelerindeki bilgilere göre fiyatı 225 dolar olan cihaz, fitness takibi, Google Pay, Android ve iOS işletim sistemleriyle çalışabilme ve iki haftayı aşan bir pil ömrüyle geliyor. Saat aynı zamanda 50 metrelik su geçirmezlik sertifikasına da sahip.

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Google henüz Wear OS’in hibrit akıllı saatlere gelip gelmediğine dair herhangi bir açıklama yapmadı. 15 Ekim’de gerçekleştirilecek donanım etkinliğinde bir sürpriz yapılırsa Google Pixel Watch modelini görebiliriz ve bu cihaz bir ihtimal hibrit bir ürün olarak karşımıza çıkabilir.