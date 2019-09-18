ASELSAN, Nano İHA'yı sergiliyor

Tam Boyutta Gör

ASELSAN, yaklaşık 1 senedir üzerinde çalıştığı Nano İnsansız Hava Aracı'nı Teknofest İstanbul’da görücüye çıkardı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest İstanbul, 22 Eylül akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

ASELSAN Nano İHA’nın gövdesi yaklaşık bir avuç büyüklüğe sahip. Kullanılmadığı zamanlarda kanatları kanatlanarak alandan tasarruf sağlıyor. Küçük boyutuna rağmen 25 dakika boyunca havada kalabiliyor. 1,5 kilometre mesafeden canlı görüntü aktarabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı"

Küçük ebatlarından dolayı mini drone’ların görsel ve akustik izi düşük oluyor. Kolayca kamufle olduğu için gözetleme ve keşif görevlerinde tercih ediliyor. ASELSAN’ın geliştirdiği Nano İHA, bu amaçla kullanılacak.

Nano İHA’ların sürü halinde kullanılması da hedefleniyor. Konuyla ilgili olarak Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, “Nano İHA ile ilgili nihai hedefimiz, sürü halinde görev icra eden Nano İHA'lar. Bu araçları önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklemeyi planlıyoruz." dedi.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsandan-buyuk-gorevlere-kucuk-asker/1586915