Fotoğraf barındırma servisi Flickr, SmugMug tarafından satın alındı

Dünyanın en büyük fotoğraf ve video barındırma sitesi Flickr, 2005 yılında Yahoo tarafından 35 milyon dolara satın alınmıştı. Gelen haberler şirketin ikinci kez el değiştirdiğini ve başka bir fotoğraf barındırma hizmeti olan SmugMug tarafından satın alındığı açıklandı.

Satın almanın ne kadara gerçekleştiği açıklanmadı

2004 yılında kurulan ve Flickr'ın 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı var ve milyarlarca fotoğrafa ev sahipliği yapıyor. SmugMug CEO'su yaptığı satın almayla ilgili: "Flickr, dünyanın en tutkulu fotoğrafçılarıyla dolu inanılmaz bir topluluk. Dünya çapında yüz milyonlarca insana, on milyarlarca fotoğraf sağlayan harika bir ürün ve sevilen bir marka. Biz de bu satın almayı gerçekleştirerek, Flickr'ı bulunduğu konumdan daha da yükseklere taşıyacağız." şeklinde konuştu.

2002 yılında kurulan SmugMug'ın, Flickr'dan daha önce bu sektöre girmesine rağmen, dış yatırımcılardan gelen satın alma tekliflerini reddederek büyüdüğünü ifade eden yetkililer, bu dev satın almanın ne kadara gerçekleştiğini ise şimdilik açıklamıyorlar.

https://www.theverge.com/2018/4/20/17264226/flickr-acquired-by-smugmug