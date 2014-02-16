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Fotoğraf düzenleme temelli yeni Windows 8 uygulaması: Cool Photo Effects

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,7b
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf düzenleme temelli yeni Windows 8 uygulaması: Cool Photo Effects
Bağımsız geliştirici Mykhaylo Kozelko tarafından hazırlanan yeni Windows 8 uygulaması Cool Photo Effects, içerisine eklenen fotoğrafları olduğundan çok daha farklı hale getirebiliyor.

Basit bir arayüz ile hazırlanan Windows 8 uygulaması Cool Photo Effects, bünyesinde siyah-beyaz, sepya ve eski film gibi birbirinden farklı sonuçlara sahip 300 fotoğraf efekti barındırıyor ve bu sayede fotoğraflardan ilginç sonuçlar çıkartabiliyor. Bu düzenleme işlemleri için sağ tarafında canlı ön izleme imkanı da sunan uygulama, tek bir fotoğraf üzerine birden fazla filtre de ekleyebiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Windows 8 uyumlu Cool Photo Effects uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/cool_photo_effects_for_windows_8/ Yorum Yaz
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