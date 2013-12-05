Fotoğraf düzenleme yazılımı DxO Optics Pro v9.1 kullanıma sunuldu

Profesyonel ve amatör fotoğrafçıların ihtiyacını karşılamaya yönelik gelişmiş araçlarla DxO tarafından hazırlanan popüler yazılımlardan Optics Pro 9, v9.1 sürümüne güncellendi.

Yapılan yeni v9.1 güncellemesiyle Sony A7r, Olympus OM-D E-M1, Nikon D5300, Pentax K-500, Canon PowerShot G16, PowerShot S120, Panasonic Lumix GX7 ve Sony NEX-5T fotoğraf makinelerine destek vermeye başlayan DxO Optics Pro, bu modeller ile çekilen fotoğraflarda oluşan bozulmaları giderebiliyor, kullanıcılara birçok farklı düzenleme aracı sağlıyor ve yeni geliştirilen PRIME isimli teknolojisiyle de yüksek ISO değerlerinde çekilen fotoğraflar içerisinde meydana gelen istenmeyen kumlanmaları ciddi oranda temizleyebiliyor. Ayrıca yeni DxO Optics modülü ile 500 yeni kamera / lens desteği ile toplamda 16,000'nin üzerinde farklı kombinasyona kavuşan yazılım, veri tabanını genişletmeye devam ediyor.

DxO Optics Pro'nun yayınlanan v9.1 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Yazılımın standart versiyonu 169$, Elite versiyonu ise 299$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.









http://www.the-digital-picture.com/News/News-Post.aspx?News=8497