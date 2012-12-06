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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf düzenleme yazılımı Portrait Professional'in yeni sürümü yayınlandı

6 yıl
1,7b
1
15
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Profesyonel fotoğrafçılar arasında oldukça popüler olan ve rakibi Adobe Photoshop'a oranla kullanımı oldukça kolay olan Portrait Professional'in 11. sürümü yayınlandı.
Portrait Professional'in yeni sürümü birçok yeniliğide beraberinde getiriyor. Otomatik yüz tanıma ve düzeltme sistemi, daha hızlı ve daha fazla otomasyon sağlayan arayüz, özel saç seçim aracı, çoklu fotoğraf işleme gibi gelişmeler yeni sürüme eklenen önemli özellikler olarak göze çarpıyor. Kısa bir süre için $49.95 fiyat etiketiyle satılan Portrait Professional mutlaka göz atılması gereken programlar arasında. 

http://www.portraitprofessional.com Yorum Yaz
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SecurityMJ 6 yıl
abi bi yerde de fanboyluk yapmayın ya. Hayatında ilk defa duyan geliyor yorum yapıyor. Bence sizin bildiğiniz PS = PhotoScape.
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X Files 6 yıl
Bunu neye dayanarak söylediğinizi merak ettim doğrusu?
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WarSaw 6 yıl
Aynı şeyi birde tabak suratlı bir çinli kadın üzerinde gösterselerdiya. Burnunu dudağını nasıl algılayacakmış bakalım :)
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perikentli 6 yıl
bence photoshop en iyisi abicim ama alternatif programlarında cıkması güzel...
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Godolphin 6 yıl
Kız güzelmiş :)
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cagataykoroglu 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR
Photoshopta bir fotoğraf düzenleme yazılımı olduğu için rakip olmalarında bir sorun yok bence

hıhı evet Ps sadece fotoğraf düzenlemek için sen öyle diyorsan.
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CanTnçr 6 yıl
Photoshop, isminde anlaşılacağı üzere fotoğraf düzenlemek üzerine üretilmiş bir programdır.Zaman içinde video düzenleme, 3 boyutlu animasyon vb. özellikler katılsada temelinde fotoğraf yatmaktadır
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Batuist 6 yıl
Resmen resmin içine ediyor.. bir başkasında bu programı kullanmak ise hiç etik değil. Bu sefer ahlaki bir durum ortaya çıkıyor. Örneğin bir kız arkadaşınızı bu resimde kullandınız ve sonuç o arkadaşınızı fevkalede rahatsız edecektir çünkü kendisinin öyle olmadığını ve sizinde onu olduğu şekliyle değilde düzeltilmiş haliyle daha iyi olduğunu düşündüğünüzü sanacaktır. Karşınızdaki kişinin psikolojik olarak kendi olduğu haliyle güzel olmadığı ve güzel görünmesi için resimde rötüş yalpılması gerektiği kanısına düşürecektir.
Bu nedenle kişisel kullanımdan ziyade paparazilere ünlüleri daha iyi gösterme çabası içinde olmak isteyenlerden başkasına hitap etmez. Böyle olsa bile ünlüde olsa insan her zaman olduğu haliyle kabul görmek ister...
1 Yanıt Yanıtla
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jiddi 6 yıl Batuist
Batuist

Resmen resmin içine ediyor.. bir başkasında bu programı kullanmak ise hiç etik değil. Bu sefer ahlaki bir durum ortaya çıkıyor. Örneğin bir kız arkadaşınızı bu resimde kullandınız ve sonuç o arkadaşınızı fevkalede rahatsız edecektir çünkü kendisinin öyle olmadığını ve sizinde onu olduğu şekliyle değilde düzeltilmiş haliyle daha iyi olduğunu düşündüğünüzü sanacaktır. Karşınızdaki kişinin psikolojik olarak kendi olduğu haliyle güzel olmadığı ve güzel görünmesi için resimde rötüş yalpılması gerektiği kanısına düşürecektir.

Bu nedenle kişisel kullanımdan ziyade paparazilere ünlüleri daha iyi gösterme çabası içinde olmak isteyenlerden başkasına hitap etmez. Böyle olsa bile ünlüde olsa insan her zaman olduğu haliyle kabul görmek ister...

Hocam !
Olaya fena yerden girmişsiniz. Damardan derler ya, o biçim. Ben bu programı birkaç kere kullandım. Nedir, nasıl işler, nasıl sonuçlar verir diye bakayım dedim ve gayet eğlenceli, kolay buldum. Bazen programı öğrenmek veya deneme amaçlı birşeyler yapmak gerekebiliyor. Bu gibi bir durumda kız arkadaşı değil de başka bir kızın fotoğrafını kullanırsak da kız arkadaş bunu görüp "Yoksa senin istediğin bu mudur?" diye bilir de ! Bence bu durumdan alınacak arkadaş kız/erkek farketmeksizin arkadaşlık ilişkisi içinde ya uzak bir yere yada dışına konmalı !.. Hayat bizi şekilden şekle sokraken beğenince okey, 2 dakkalık bir programda pürüz giderdik mi başımıza bela alacaksak
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yanyuju000 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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savinelli 6 yıl
adı bile rakip olmadıklarını söylüyo yahu
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jiddi 6 yıl
Evet, bu program çok güzel bir algoritmaya sahip. Arayüzü de çok detaylı ve basit.
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cagataykoroglu 6 yıl
Rakibi Photoshop mu?
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