Fotoğraf düzenleme yazılımı Portrait Professional'in yeni sürümü yayınlandı

Profesyonel fotoğrafçılar arasında oldukça popüler olan ve rakibi Adobe Photoshop'a oranla kullanımı oldukça kolay olan Portrait Professional'in 11. sürümü yayınlandı.

Portrait Professional'in yeni sürümü birçok yeniliğide beraberinde getiriyor. Otomatik yüz tanıma ve düzeltme sistemi, daha hızlı ve daha fazla otomasyon sağlayan arayüz, özel saç seçim aracı, çoklu fotoğraf işleme gibi gelişmeler yeni sürüme eklenen önemli özellikler olarak göze çarpıyor. Kısa bir süre için $49.95 fiyat etiketiyle satılan Portrait Professional mutlaka göz atılması gereken programlar arasında.

http://www.portraitprofessional.com