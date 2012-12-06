Fotoğraf düzenleme yazılımı Portrait Professional'in yeni sürümü yayınlandı

Haber Editörü
Profesyonel fotoğrafçılar arasında oldukça popüler olan ve rakibi Adobe Photoshop'a oranla kullanımı oldukça kolay olan Portrait Professional'in 11. sürümü yayınlandı.
Portrait Professional'in yeni sürümü birçok yeniliğide beraberinde getiriyor. Otomatik yüz tanıma ve düzeltme sistemi, daha hızlı ve daha fazla otomasyon sağlayan arayüz, özel saç seçim aracı, çoklu fotoğraf işleme gibi gelişmeler yeni sürüme eklenen önemli özellikler olarak göze çarpıyor. Kısa bir süre için $49.95 fiyat etiketiyle satılan Portrait Professional mutlaka göz atılması gereken programlar arasında.
http://www.portraitprofessional.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hıhı evet Ps sadece fotoğraf düzenlemek için sen öyle diyorsan.
Bu nedenle kişisel kullanımdan ziyade paparazilere ünlüleri daha iyi gösterme çabası içinde olmak isteyenlerden başkasına hitap etmez. Böyle olsa bile ünlüde olsa insan her zaman olduğu haliyle kabul görmek ister...
Hocam !
Olaya fena yerden girmişsiniz. Damardan derler ya, o biçim. Ben bu programı birkaç kere kullandım. Nedir, nasıl işler, nasıl sonuçlar verir diye bakayım dedim ve gayet eğlenceli, kolay buldum. Bazen programı öğrenmek veya deneme amaçlı birşeyler yapmak gerekebiliyor. Bu gibi bir durumda kız arkadaşı değil de başka bir kızın fotoğrafını kullanırsak da kız arkadaş bunu görüp "Yoksa senin istediğin bu mudur?" diye bilir de ! Bence bu durumdan alınacak arkadaş kız/erkek farketmeksizin arkadaşlık ilişkisi içinde ya uzak bir yere yada dışına konmalı !.. Hayat bizi şekilden şekle sokraken beğenince okey, 2 dakkalık bir programda pürüz giderdik mi başımıza bela alacaksak