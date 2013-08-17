Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf filtre uygulaması Distressed FX, yeni özelliklerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
419
1
3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğraf filtre uygulaması Distressed FX, yeni özelliklerle güncellendi
iPhone ve iPad kullanıcılarının fotoğrafları üzerinde oynama yapabilmeleri için geliştirilen uygulamalardan Distressed FX, yeni özelliklerle 1.2.1 sürümüne güncellendi. 
Basit ara yüzü üzerinden fotoğraflar üzerine çok sayıda filtre, kuş ve doku ekleyebilen Distressed FX, ayrıca parlaklık, kontrast ve diğer renk ayalarının yapılmasına da izin veriyor. Hazırlanan bu farklı fotoğrafları Instagram, Dropbox, Facebook ve Twitter gibi servisler üzerine aktarabilen uygulama içerisine yeni sürümüyle daha fazla filtre ve kuş seçeneğini ekleniyor. Ayrıca sosyal izinler ile alakalı önemli bir problemin çözüldüğü belirtilen Distressed FX, artık iOS 6.1 desteği ve kullanıcıların kendi filtrelerini oluşturabilmelerine imkan tanıyan özelliklere de kavuşuyor.
Genel olarak performans ve paylaşma yenilikleri de yapılan Distressed FX uygulaması, 1,79 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id585702631?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
Uygulama ismini ilk kez görüyorum,deneyeceğim iyi gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyrusefer 6 yıl
Uygulama iyi görünüyor ama ücretli!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircisumeyra 6 yıl
güzel paylaşım olmuş :) ne kadar android kullansakta
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl LG Pocket Photo video inceleme "Akıllı telefonlar için taşınabilir fotoğraf yazıcısı" 6 yıl 2si1 "Organik tavuk gibi leziz, yararlı" Teknoloji ve Oyun programı 6 yıl Röportaj: Avea ile yeni mobil teknolojileri konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim