Fotoğraf filtre uygulaması Distressed FX, yeni özelliklerle güncellendi

iPhone ve iPad kullanıcılarının fotoğrafları üzerinde oynama yapabilmeleri için geliştirilen uygulamalardan Distressed FX, yeni özelliklerle 1.2.1 sürümüne güncellendi.

Basit ara yüzü üzerinden fotoğraflar üzerine çok sayıda filtre, kuş ve doku ekleyebilen Distressed FX, ayrıca parlaklık, kontrast ve diğer renk ayalarının yapılmasına da izin veriyor. Hazırlanan bu farklı fotoğrafları Instagram, Dropbox, Facebook ve Twitter gibi servisler üzerine aktarabilen uygulama içerisine yeni sürümüyle daha fazla filtre ve kuş seçeneğini ekleniyor. Ayrıca sosyal izinler ile alakalı önemli bir problemin çözüldüğü belirtilen Distressed FX, artık iOS 6.1 desteği ve kullanıcıların kendi filtrelerini oluşturabilmelerine imkan tanıyan özelliklere de kavuşuyor.

Genel olarak performans ve paylaşma yenilikleri de yapılan Distressed FX uygulaması, 1,79 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id585702631?mt=8