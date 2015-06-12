Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Haziran 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Pentax

HD Pentax-D FA 70-200mm f/2.8 ED DC AW lens modeli ertelendi Ricoh'un sahibi olduğu önemli firmalardan Pentax , resmi olarak yaptığı açıklama ile HD Pentax-D FA 70-200mm f/2.8 ED DC AW lens modelinin üretimini ertelediği duyurdu. Geçtiğimiz Şubat ayında duyurulan ve o zaman söylediği kadarıyla şuan satışa çıkması gereken lens, 2015'in sonbahar aylarına kaldı.





Canon

Canon EOS 5DS için örnek fotoğraflar sayısı artıyor

Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 50.6 MP'lik FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 5DS ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. PhotographyBlog tarafından bu sefer Canon EF 17-40mm f/4L USM ve Canon EF 70-200mm f/4 lens modelleri kullanılarak çekilen örneklere direkt olarak buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Sony'nin yeni canavarı için büyük boyutlu örnekler yayınlandı

Fujifilm

Fujifilm X-T10 sonrası X-T2 dedikoduları gelmeye başladı

Fujifilm'in geçtiğimiz hafta duyurduğu X-T1'in küçük kardeşi X-T10 sonrası, X-T2 hakkında da konuşulmaya başlandı. Şimdilik hakkında herhangi bir teknik detay yer almayan X-T2, FujiRumors'un haberine 2015'in sonunda karşımıza çıkartılacak X-Pro2'den 2 ila 4 ay sonra resmi olarak duyurulacak. Makineler hakkında detaylar geldikçe paylaşma devam edeceğiz.

Not: Görsel temsilidir.