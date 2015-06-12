Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "12 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Pentax
HD Pentax-D FA 70-200mm f/2.8 ED DC AW lens modeli ertelendi
Ricoh'un sahibi olduğu önemli firmalardan Pentax, resmi olarak yaptığı açıklama ile HD Pentax-D FA 70-200mm f/2.8 ED DC AW lens modelinin üretimini ertelediği duyurdu. Geçtiğimiz Şubat ayında duyurulan ve o zaman söylediği kadarıyla şuan satışa çıkması gereken lens, 2015'in sonbahar aylarına kaldı.
Canon
Canon EOS 5DS için örnek fotoğraflar sayısı artıyor
Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 50.6 MP'lik FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makinesi 5DS ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. PhotographyBlog tarafından bu sefer Canon EF 17-40mm f/4L USM ve Canon EF 70-200mm f/4 lens modelleri kullanılarak çekilen örneklere direkt olarak buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony'nin yeni canavarı için büyük boyutlu örnekler yayınlandı
Sony'nin teknik özellikleriyle herkesin hayalini süsleyen yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi A7rII ile çekilmiş büyük boyutlu örnekler yayınladı. Halen 42.2 MP' olmayan bu örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm X-T10 sonrası X-T2 dedikoduları gelmeye başladı
Fujifilm'in geçtiğimiz hafta duyurduğu X-T1'in küçük kardeşi X-T10 sonrası, X-T2 hakkında da konuşulmaya başlandı. Şimdilik hakkında herhangi bir teknik detay yer almayan X-T2, FujiRumors'un haberine 2015'in sonunda karşımıza çıkartılacak X-Pro2'den 2 ila 4 ay sonra resmi olarak duyurulacak. Makineler hakkında detaylar geldikçe paylaşma devam edeceğiz.
Not: Görsel temsilidir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Canon EF 70-200mm f/4 ile çekilenler o şekilde değil
Ürün özellikle stüdyo ve manzara fotoğrafçılarına yönelik üretildiği için örneklerin düşün iso değerlerinde olması çok şaşırtıcı değil aslında. İki grup da pek yüksek iso tercih etmez. Diğer taraftan gövdenin bu megapiksel değeri ile yüksek iso başarımının çok da iyi olacağını zannetmiyorum. Zaten öyle uçuk iso değerleri de sunmuyor yanlış hatırlamıyorsam.