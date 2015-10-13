Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ekim 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon





Canon EOS-1D X Mark 2 için yeni teknik detaylar yayınlandı

Bugün üç yeni fotoğraf makinesini görücüye çıkartan Canon, bildiğiniz üzere yeni bir amiral gemisi DSLR fotoğraf makinesi üzerinde de çalışma göstermeye devam ediyor. EOS 1D X Mark 2 olarak adlandırdığımız modelin ortaya çıkan son teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

20MP CMOS sensör

61 adet AF noktası (Hepsi çapraz & f/8)

Saniyede 16 kare seri çekim hızı (Canlı önizlemede AF dahil saniyede 20 kare ? )

4K 60P video kapasitesi

FullHD çözünürlükte 240fps yavaş çekim video

CFast + CF olmak üzere çift hafıza kartı

Dokunmatik LCD (Kapatılabilir)

Menü ve butonlar açısından birçok özelleştirme seçeneği

GPS & WiFi kablosuz bağlantı teknolojileri





Canon EOS-1D X Mark 2'nin 2016'nın ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Nikon D5'in de bu dönemde satışa sunulacağı söyleniyor.

Zeiss





Zeiss, Loxia 21mm f/2.8 lensini resmi olarak duyurdu

Sektörün prestijli lens üreticilerinden Zeiss, uzun zamandır bilgileri gelen yeni lensi Loxia 21mm f/2.8'i resmi olarak duyurdu. Sony'nin FF (Tam Kare) sensörlü E-Bayonet aynasız fotoğraf makineleri için hazırlanan lens, odak uzaklığıyla daha çok manzara ile sokak fotoğrafçılarını hedefliyor ve tahmin edebileceğiniz üzere üst düzey optik performans sunabiliyor. 394 gram ağırlığı bulunan lens, diyafram halkasını video çekimleri için sesiz hale getirebiliyor (Bunun için özel bir aparat ile geliyor) ve Aralık ayında 1,499$ fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.

Fujifilm





Fujifilm XF 35mm F/2 R WR'ın kendisi ve örnek çekimleri orta çıktı

Fujifilm'in 1.4x telekonvertör modeliyle beraber yakın zamanda resmi olarak duyurması beklenen yeni lensi XF 35mm F/2 R WR, hem kendisi hem örnek çekimleriyle beraber ortaya çıktı. PCH Pro Shop'un hazırladığı inceleme sayfası sızdırılan lens, kompakt gövdesi ile gümüş rengiyle X fotoğraf makinesi ailesini güzel tamamlıyor ve özellikle bokeh (Net olmayan alanlar) performansıyla bekleyenleri hayal kırıklığa uğratmayacak gibi duruyor. Yaklaşık 450$'dan satışa çıkacak olan Fujifilm XF 35mm F/2 R WR'ın yapabildiklerine buradan göz atabilirsiniz.