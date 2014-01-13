Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "13 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samsung





Samsung’un yeni tepe flaşı ED-SEF580A’nın görselleri yayınladı

Sektördeki payını arttırmak için çalışmalarına devam eden Samsung’un CES 2014 fuarı kapsamında duyurduğu yeni tepe flaşı ED-SEF580A, firmanın resmi Google+ hesabı üzerinde görüntülendi. Tasarımsal olarak farklı bir yapı sunmayan ve hareketli bir kafa yapısıyla gelen tepe flaşın, teknik olarak ise renkli LCD ekran, yüksek hızlı flaş senkron desteği, 58 kılavuz numarası, kablosuz A-TTL (4 kanal 3 grup), 24-105mm kapsama alanı ve 1/200 perde hızı gibi detaylara sahip olduğu biliniyor. Flaş, NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor ve fiyat tarafında halen açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.













Sony





Sony, Siyah / Beyaz FF (Tam Kare) sensörlü bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir

FF yani Tam Kare sensörlü A7 ve A7r modelleri ile büyük beğeni toplayan Sony, SonyAlphaRumors sitesinin kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre Leica Monochrom benzeri Siyah / Beyaz sensörlü bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Sadece siyah/ beyaz fotoğraf çekim yeteneğine sahip olacak fotoğraf makinesinin, kağıt üstünde ise üst derece keskinlik, daha iyi yüksek ISO sonuçları ve yüksek dinamik aralık ortaya koyabileceği belirtiliyor. Tahminler doğru çıkarsa yeni makine 1 yıl içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulabilir.





Not: Görsel temsilidir.







