Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Ekim 2013"

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Sony
Sony RX10 kompakt fotoğraf makinesi, sabit 24-200mm F/2.8 lens ve 1-inç sensör ile gelecek
Sony'nin A7 ve A7r FF (Tam Kare) modelleri ile beraber duyurması beklenen yeni kompakt fotoğraf makinesi RX10 hakkında da yeni bilgiler geliyor. Bu doğrultuda sabit 24-200mm F/2.8 lens ve 1-inç sensör ile hazırlandığı belirtilen RX10, boyut olarak ise firmanın HX300 modeli ile benzer bir yapıya sahip olacak. Ayrıca üzerinde bir adet yumuşak ya da kademeli seçimine sahip diyafram halkası yer alacağı belirtilen ürün, lensini tam olarak gövdesi içerisine çekemeyecek ve tahminler doğru çıkarsa 1,289$ fiyat etiketiylle satılacak.
Sony A7 ve A7r ile Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS lens modeli de duyurulacak
Sony'nin 16 ekim tarihinde resmen duyuracağı fotoğraf makineleri A7 ve A7r, aynı zamanda beraberlerinde yeni lens modellerini de getirecekler. Son gelen bilgiler göre ise bu lenslerin arasına Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS'de eklenmiş durumda. Bu lens ile beraber tam duyuru listesi ise şu şekilde;
- Zeiss FE 24-70mm f/4.0 OSS
- Sony G 28-70mm f/3.5-5.6
- Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS
- Zeiss FE 35mm f/2.8
- Zeiss FE 55mm f/1.8
- Zeiss FE 70-200mm f/4.0 OSS
Not: Görsel temsilidir.
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Bir kere gaflette bulunup Panasonic almıştım. Bir daha o hatayı yapmam. Fotoğraf çekmek yerine kağıda karakalem çizsem daha az çamur olurdu görüntülerde :)
Olympus alsaymışsın Yeni 16MPlikler daha iyi, ve Panasonic'in JPEG motoru pek iyi değil.
Şu anda lider Sony değil, Olympus ve Panasonic.
Lensler ise yüksek fiyatlı olacağından hiç ilgimi çekmiyor..