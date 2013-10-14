Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Ekim 2013"

5 yıl
500
1
5
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony RX10 kompakt fotoğraf makinesi, sabit 24-200mm F/2.8 lens ve 1-inç sensör ile gelecek
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin A7 ve A7r FF (Tam Kare) modelleri ile beraber duyurması beklenen yeni kompakt fotoğraf makinesi RX10 hakkında da yeni bilgiler geliyor. Bu doğrultuda sabit 24-200mm F/2.8 lens ve 1-inç sensör ile hazırlandığı belirtilen RX10, boyut olarak ise firmanın HX300 modeli ile benzer bir yapıya sahip olacak. Ayrıca üzerinde bir adet yumuşak ya da kademeli seçimine sahip diyafram halkası yer alacağı belirtilen ürün, lensini tam olarak gövdesi içerisine çekemeyecek ve tahminler doğru çıkarsa 1,289$ fiyat etiketiylle satılacak.
Sony A7 ve A7r ile Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS lens modeli de duyurulacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin 16 ekim tarihinde resmen duyuracağı fotoğraf makineleri A7 ve A7r, aynı zamanda beraberlerinde yeni lens modellerini de getirecekler. Son gelen bilgiler göre ise bu lenslerin arasına  Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS'de eklenmiş durumda. Bu lens ile beraber tam duyuru listesi ise şu şekilde;
  • Zeiss FE 24-70mm f/4.0 OSS 
  • Sony G 28-70mm f/3.5-5.6
  •  Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS 
  • Zeiss FE 35mm f/2.8 
  • Zeiss FE 55mm f/1.8
  • Zeiss FE 70-200mm f/4.0 OSS
Not: Görsel temsilidir. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 5 yıl
ozturert
myhotyro Değiştirilebilir lensli aynasız makine pazarını ve üst seviye kompakt pazarını Sony yıllarca domine etmeye kararlı. Canon ve Nikon sürekli saçmalayıp nal toplamak niyetindeder herelde. Samsung bile 5 adım önlernde.
Şu anda lider Sony değil, Olympus ve Panasonic.

Bir kere gaflette bulunup Panasonic almıştım. Bir daha o hatayı yapmam. Fotoğraf çekmek yerine kağıda karakalem çizsem daha az çamur olurdu görüntülerde :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 5 yıl myhotyro
myhotyro

ozturert

myhotyro Değiştirilebilir lensli aynasız makine pazarını ve üst seviye kompakt pazarını Sony yıllarca domine etmeye kararlı. Canon ve Nikon sürekli saçmalayıp nal toplamak niyetindeder herelde. Samsung bile 5 adım önlernde.
Şu anda lider Sony değil, Olympus ve Panasonic.


Bir kere gaflette bulunup Panasonic almıştım. Bir daha o hatayı yapmam. Fotoğraf çekmek yerine kağıda karakalem çizsem daha az çamur olurdu görüntülerde :)

Olympus alsaymışsın
Yeni 16MPlikler daha iyi, ve Panasonic'in JPEG motoru pek iyi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 5 yıl
Değiştirilebilir lensli aynasız makine pazarını ve üst seviye kompakt pazarını Sony yıllarca domine etmeye kararlı. Canon ve Nikon sürekli saçmalayıp nal toplamak niyetindeder herelde. Samsung bile 5 adım önlernde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 5 yıl myhotyro
myhotyro

Değiştirilebilir lensli aynasız makine pazarını ve üst seviye kompakt pazarını Sony yıllarca domine etmeye kararlı. Canon ve Nikon sürekli saçmalayıp nal toplamak niyetindeder herelde. Samsung bile 5 adım önlernde.

Şu anda lider Sony değil, Olympus ve Panasonic.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pohuman 5 yıl
Sony RX10; 1" sensör boyutu, diyaframın sabit f/2.8 olması ve 24-200mm odak uzaklığıyla iyi iş yapacağı aşikar. Aynı zamanda iyi satış rakamları da yakalayabilir...

Lensler ise yüksek fiyatlı olacağından hiç ilgimi çekmiyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim