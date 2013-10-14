Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Ekim 2013"

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Sony

Sony RX10 kompakt fotoğraf makinesi, sabit 24-200mm F/2.8 lens ve 1-inç sensör ile gelecek

Sony'nin A7 ve A7r FF (Tam Kare) modelleri ile beraber duyurması beklenen yeni kompakt fotoğraf makinesi RX10 hakkında da yeni bilgiler geliyor. Bu doğrultuda sabit 24-200mm F/2.8 lens ve 1-inç sensör ile hazırlandığı belirtilen RX10, boyut olarak ise firmanın HX300 modeli ile benzer bir yapıya sahip olacak. Ayrıca üzerinde bir adet yumuşak ya da kademeli seçimine sahip diyafram halkası yer alacağı belirtilen ürün, lensini tam olarak gövdesi içerisine çekemeyecek ve tahminler doğru çıkarsa 1,289$ fiyat etiketiylle satılacak.

Sony A7 ve A7r ile Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS lens modeli de duyurulacak

Sony'nin 16 ekim tarihinde resmen duyuracağı fotoğraf makineleri A7 ve A7r, aynı zamanda beraberlerinde yeni lens modellerini de getirecekler. Son gelen bilgiler göre ise bu lenslerin arasına Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS'de eklenmiş durumda. Bu lens ile beraber tam duyuru listesi ise şu şekilde;

Zeiss FE 24-70mm f/4.0 OSS

Sony G 28-70mm f/3.5-5.6

Zeiss FE 70-200mm f/4 OSS

Zeiss FE 35mm f/2.8

Zeiss FE 55mm f/1.8

Zeiss FE 70-200mm f/4.0 OSS

Not: Görsel temsilidir.