Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Kasım 2015"

Pentax

HD Pentax-D FA 70-200mm f/2.8ED DC AW yeniden ertelendi

Pentax'ın Şubat ayında duyurduğu ve satışa çıkmasını bir kez ertelediği lensi HD Pentax-D FA 70-200mm f/2.8ED DC AW, yeniden bir ertleme ile karşı karşıya kaldı. 2,300$ fiyat etiketi bulunan lens, Amerika merkezli çevrimiçi satış kanallarından B&H'nin verileri doğruysa artık 2016 Şubat ayında elde edilebilecek.

Sony

Sony, A7sII'nin siyah nokta sorunu çözülecek

Sony'nin video odaklı yeni aynasız fotoğraf makinesi A7sII, kısa süre güneşe karşı yapılan çekimlerde oluşan bazı siyah nokta sorunları (Örnek görsel yukarıda) ile gündeme gelmişti. Bu sorunu onaylayan Sony, çözümün yakın zaman içerisinde yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile geleceğini müjdeledi.

Olympus

Olympus'dan önemli açıklamalar

Sektörün öne çıkan isimlerinden Olympus'un icra kurulu başkanı Haruo Ogawa , şirketin geleceğine yönelik yapılan bir röportaj kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Kısa başlıklar üzerinde gittiğimiz zaman Ogawa'nın açıklamaları şu şekilde sıralanıyor;

Gelecekte 4K çekim yapabilen bir kamera hazırlayacağız.

16MP şuan için birçok kullanıcımıza yeterli ancak bazı durumlarda yeterli olmuyor. Bu da daha yüksek MP değerine sahip Olympus modelleri anlamına geliyor.

FF (Tam Kare) sensörler için hazırlanan lenler güzel ancak çok büyük ve ağır. Olympus kompakt yapıya inanıyor.

Elektronik vizörleri geliştirmemiz ve 6ms tepki sürelerinin altına inmemiz lazım.

Gelecekte hibrit otomatik netleme sistemlerini daha iyi hale getireceğiz

Lens tarafından hızlı sabit lenslere odaklanacağız Kısaca Olympus'un gelecek planları ve çalışmaları oldukça iyi görünüyor. MFT sistem OM-D ailesi ile iyi işler yapan şirket, bu adımları atmasıyla Sony ve Fujifilm'in karşısına çok daha güçlü çıkabilir.