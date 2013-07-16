Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Temmuz 2013"

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Canon

Canon EOS 100D modelinin boyutlarını gözler önüne seren ilginç bir reklam filmi yayınladı

116.8x90.7x69.4mm boyutları ve 407gr gövde ağırlığı ile üretilmiş en hafif ve ufak DSLR fotoğraf makinesi özelliğini taşıyan Canon 100D, sırf bu gövde yapısı nedeniyle birçok kişi tarafından ciddi oranda beğenildi. Makinenin boyutlarını kullanıcılara daha iyi anlatmak isteyen Canon, Kore merkezli olarak yayınladığı yeni reklam filmi ile bu konuyu oldukça farklı bir noktadan açıklık getiriyor.

Firma tarafından yayınlanan ilginç reklam filmini aşağıda izleyebilirsiniz.

CNET, Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4X lens incelemesini yayınladı

Canon'un piyasaya sunduğu güncel lenslerinden EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4X modelini inceleyen teknolojisi sitesi CNET, yapılan diğer incelemelerde de olduğu gibi lensin optik performansını, otomatik netleme motorunu, görüntü sabitleme sistemini ve dahili 1.4x genişletici özelliğini oldukça yüksek oranda beğendiğini belirtti. Özellikle doğa fotoğrafçıları için harika özellikler sunan lensin CNET tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.