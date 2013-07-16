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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Canon      
Canon EOS 100D modelinin boyutlarını gözler önüne seren ilginç bir reklam filmi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
116.8x90.7x69.4mm boyutları ve 407gr gövde ağırlığı ile üretilmiş en hafif ve ufak DSLR fotoğraf makinesi özelliğini taşıyan Canon 100D, sırf bu gövde yapısı nedeniyle birçok kişi tarafından ciddi oranda beğenildi. Makinenin boyutlarını kullanıcılara daha iyi anlatmak isteyen Canon, Kore merkezli olarak yayınladığı yeni reklam filmi ile bu konuyu oldukça farklı bir noktadan açıklık getiriyor.
Firma tarafından yayınlanan ilginç reklam filmini aşağıda izleyebilirsiniz.
CNET, Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4X lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un piyasaya sunduğu güncel lenslerinden EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4X modelini inceleyen teknolojisi sitesi CNET, yapılan diğer incelemelerde de olduğu gibi lensin optik performansını, otomatik netleme motorunu, görüntü sabitleme sistemini ve dahili 1.4x genişletici özelliğini oldukça yüksek oranda beğendiğini belirtti. Özellikle doğa fotoğrafçıları için harika özellikler sunan lensin CNET tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemesine ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

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theyapici 5 yıl
100d reklamı rusların matroşkaları gibi aynen ama güzel dünyanın en küçük dslr i budur.ayrıca 24-70 LII,70-200 is2,200-400 gibi bir setim olsun isterdim
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Portraitclub 5 yıl
İlginç reklam olmuş
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Ogz008 5 yıl
Canon 100D az daha uygun fiyatlı olsaydı tam bana göreydi. Boyut ve taşınabilirlik olarak ama bütçem 600D'ye yetecek gibi.
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Metabolism 5 yıl
100d nin reklamı çok iyi olmuş hoşuma gitti
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zerocontrol 5 yıl
Canon 200-400 mm harika bir lens :D
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kararanay 5 yıl
cok cok ıyı yaa
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