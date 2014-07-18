Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus’tan birkaç hafta içerisinde yeni lensler geliyor
OMD serisi fotoğraf makineleriyle büyük bir kullanıcı kitlesi elde eden Olympus, Digicame-info’nun sağlam kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre önümüzdeki birkaç hafta içerisinde MFT sistem uyumlu M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO ile ED 12mm F2 lens modelinin siyah versiyonunu kullanıcıların beğenisine çıkartacak. Siyah renkli ED 12mm F2’nin gümüş versiyon ile aynı fiyata satılacağı söylenirken, uzun zamandır bilgileri gelen M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO’nun ise 1200$ seviyesinde olabileceği belirtiliyor. (DG)
Nikon
Nikon’dan yeni güncellemeler: Camera Control Pro, Wireless Transmitter Utility ve UT-1
Piyasaya sürdüğü yeni ürünler doğrultusunda yazılımlarını ve harici donanımlarını güncellemeye devam eden Nikon, bu sefer Camera Control Pro, Wireless Transmitter Utility ve UT-1’e el attı. UT-1 iletişim birimi için 2.1 firmware sürümünü, Camera Control Pro için v2.18.0 ile Wireless Transmitter Utility içinse v.1.5.1 güncellemelerini yayınlayan firma, ortak olarak geçtiğimiz haftalarda duyurduğu D810 DSLR fotoğraf makinesi desteğini getirdi. Ayrıca birçok genel kullanımı olumsuz etkileyen sorun da çözülmüş durumda. Yeni sürümlere buradan ulaşabilirsiniz.
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