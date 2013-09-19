Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Eylül 2013"

5 yıl
462
1
10
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony'nin NEX serisi tam kare fotoğraf makinesi hakkında ilk teknik bilgiler ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin 24 - 26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Photoplus Expo etkinliği kapsamında kullanıcıların beğenisine sunması beklenen NEX serisi tam kare fotoğraf makinesi hakkında SonyAlphaRumors düşük doğruluk seviyesine sahip ilk teknik bilgilere ulaştı. Bu doğrultuda beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, NEX-7 ile benzer tasarıma, 1400 netleme noktasına, saniyede 12 - 14 kare seri çekim hızına, yeni flaş ünitesine, yeni OLED elektronik vizöre, 1/4000 enstantane hızına, geliştirilmiş video çekim kapasitesine, 24, 32 ya d 36MP çözünürlüğe sahip yeni sensöre, 1GB önbellek boyutuna, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 3-inç üç eksenli LCD ekrana ve iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı öğrenilen fotoğraf makinesinin, NEX-9 isimliyle tanıtılabileceği belirtiliyor. Modelin ayrıca FF (Tam kare) uyumlu üç yeni Zeiss lens ile geleceği söyleniyor.
Canon
Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi, 70D ile aynı sensörü paylaşabilir 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Düşük bir ihtimal olmasına rağmen bu hafta duyurulması beklenen yeni Canon aynasız fotoğraf makinesi, CanonRumors'a gelen bilgiye göre firmanın yakın zamanda satışa sunduğu 70D isimli DSLR fotoğraf makinesinde kullanılan 20.2MP APS-C sensör ile piyasaya sunulabilir. Gücünü ise DIGIC 6 görüntü işlemcisinden alacağı söylenen yeni EOS M, fotoğraf dünyası tarafından önemli detayları gizli bir şekilde beklenmeye devam ediyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oem84 5 yıl
Hmm anladim hocam
İfade de yanlislik var o zaman netleme noktasi baska birsey sonucta
PDAF dedikleri zimbirtidan olmasi gerek ozaman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jimi1984 5 yıl
Bakalım :) D700'ü ağırlığı sebebiyle bırakmak zorunda kalmıştım ve küçük aynasız sınıfta tam kare sensör bekliyordum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oem84 5 yıl
1400 netleme noktasi ne demek ya? Bi hata olmali! Teknoloji bu kadar gelismis olamaz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 5 yıl
1400 netleme noktasi dedigi piksel sayisi aslinda, yani algilayicidaki 1400 piksel otomatik odaklama icin ayrilmis. 70D'de 40 milyon odaknoktasi var ona bakarsan

Phase Detection olmadigi icin odak noktasi sayisi onemli degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
462 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, nikon ve
9 etiket daha fujifilm canon Leica sony donanımhaber DSLR olympus fotoğraf dünyası dedikodu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl IDF 2013: 4K video teknolojisine yönelik gelişmeleri araştırdık 5 yıl Intel Geliştiriciler Konferansı: DDR4 bellekler, Bay Trail platformu, yeni Chromebook'lar ve dahası 5 yıl iPhone 5S TouchID Parmak izi okuyucusu Videosu Türkçe Altyazılı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim