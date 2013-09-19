Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Eylül 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

Sony'nin NEX serisi tam kare fotoğraf makinesi hakkında ilk teknik bilgiler ortaya çıktı

Sony'nin 24 - 26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Photoplus Expo etkinliği kapsamında kullanıcıların beğenisine sunması beklenen NEX serisi tam kare fotoğraf makinesi hakkında SonyAlphaRumors düşük doğruluk seviyesine sahip ilk teknik bilgilere ulaştı. Bu doğrultuda beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, NEX-7 ile benzer tasarıma, 1400 netleme noktasına, saniyede 12 - 14 kare seri çekim hızına, yeni flaş ünitesine, yeni OLED elektronik vizöre, 1/4000 enstantane hızına, geliştirilmiş video çekim kapasitesine, 24, 32 ya d 36MP çözünürlüğe sahip yeni sensöre, 1GB önbellek boyutuna, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğine, 3-inç üç eksenli LCD ekrana ve iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı öğrenilen fotoğraf makinesinin, NEX-9 isimliyle tanıtılabileceği belirtiliyor. Modelin ayrıca FF (Tam kare) uyumlu üç yeni Zeiss lens ile geleceği söyleniyor.

Canon

Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi, 70D ile aynı sensörü paylaşabilir

Düşük bir ihtimal olmasına rağmen bu hafta duyurulması beklenen yeni Canon aynasız fotoğraf makinesi, CanonRumors'a gelen bilgiye göre firmanın yakın zamanda satışa sunduğu 70D isimli DSLR fotoğraf makinesinde kullanılan 20.2MP APS-C sensör ile piyasaya sunulabilir. Gücünü ise DIGIC 6 görüntü işlemcisinden alacağı söylenen yeni EOS M, fotoğraf dünyası tarafından önemli detayları gizli bir şekilde beklenmeye devam ediyor.



