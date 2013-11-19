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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Samsung

Samsung, aynasız fotoğraf makineleri için yeni bir APS-C sensör hazırlığı içerisinde
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Diğer sektörlerde elde ettiği başarıyı fotoğraf makinesi pazarında yakalayamayan önemli teknoloji firmalarından Samsung, ortaya çıkan çıkan bilgilere göre aynasız fotoğraf makineleri için yeni jenerasyon bir APS-C sensör üzerinde çalışıyor ve bu sensörün 2014 – 2015 yılında satışa sunulacak modeller üzerinde kullanılabileceği belirtiliyor.


Röportaj      

Kutay Kösem, Kadir Köymen ile röportaj gerçekleştirdi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf ve video üzerine farklı içerikler üretmeye hızlı bir şekilde devam eden Kutay Kösem, bu sefer bağımsız sinemacı, girişimci, Edelkrone'un kurucusu ve Ceo'su Kadir Köymen ile yaratıcılık noktasında ilham verebilecek keyifli bir röportaj gerçekleştirmiş durumda. Bu videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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theyapici 5 yıl
kadir köymen büyük yetenek, tebrikler
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pohuman 5 yıl
Bu tür videoları hiç izlemedim. Bence fotoğrafçılığı öğrenmek için sadece teknik videolar izlemek daha doğru. Yani işin teknik kısmını çıkarırsak eğer gerisi kişinin ruh haline ve düşüncesine kalıyor ki böylesi daha güzel.. O an veya o gün nasıl bir ruh halinde ve psikolojideyseniz ister istemez etkileyici ve başkalarına farklı gelen fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Asıl kadraj içinizden gelendir..

Neden bunları yazma gereği duydum bilmiyorum ama sadece yazmak istedim..
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Guest-AFA9E7E65 5 yıl
Teşekkürler videomu yine paylaştığın için Sharks :)
Normalde kendi videolarımın altına kesin izleyin falan demeyi sevmiyorum ama Kadir Köymen ile yaptığımız röportajı sadece fotoğrafçılara veya videoculara değil, kendi başına bir şeyler yapmak isteyen, yaratıcı veya değil herkese öneririm, cidden ilham verici bir sohbet oldu, işin teknik boyutuna değil, psikolojik kısmına, öznel kısmına değindik. Kendi adıma konuklu videolarım arasında en çok faydalı bulduğum bölüm oldu :)
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