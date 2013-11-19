Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samsung





Samsung, aynasız fotoğraf makineleri için yeni bir APS-C sensör hazırlığı içerisinde

Diğer sektörlerde elde ettiği başarıyı fotoğraf makinesi pazarında yakalayamayan önemli teknoloji firmalarından Samsung, ortaya çıkan çıkan bilgilere göre aynasız fotoğraf makineleri için yeni jenerasyon bir APS-C sensör üzerinde çalışıyor ve bu sensörün 2014 – 2015 yılında satışa sunulacak modeller üzerinde kullanılabileceği belirtiliyor.









Röportaj





Kutay Kösem, Kadir Köymen ile röportaj gerçekleştirdi

Fotoğraf ve video üzerine farklı içerikler üretmeye hızlı bir şekilde devam eden Kutay Kösem, bu sefer bağımsız sinemacı, girişimci, Edelkrone'un kurucusu ve Ceo'su Kadir Köymen ile yaratıcılık noktasında ilham verebilecek keyifli bir röportaj gerçekleştirmiş durumda. Bu videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.