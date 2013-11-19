Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Kasım 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Samsung
Samsung, aynasız fotoğraf makineleri için yeni bir APS-C sensör hazırlığı içerisinde
Diğer sektörlerde elde ettiği başarıyı fotoğraf makinesi pazarında yakalayamayan önemli teknoloji firmalarından Samsung, ortaya çıkan çıkan bilgilere göre aynasız fotoğraf makineleri için yeni jenerasyon bir APS-C sensör üzerinde çalışıyor ve bu sensörün 2014 – 2015 yılında satışa sunulacak modeller üzerinde kullanılabileceği belirtiliyor.
Röportaj
Kutay Kösem, Kadir Köymen ile röportaj gerçekleştirdi
Fotoğraf ve video üzerine farklı içerikler üretmeye hızlı bir şekilde devam eden Kutay Kösem, bu sefer bağımsız sinemacı, girişimci, Edelkrone'un kurucusu ve Ceo'su Kadir Köymen ile yaratıcılık noktasında ilham verebilecek keyifli bir röportaj gerçekleştirmiş durumda. Bu videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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Neden bunları yazma gereği duydum bilmiyorum ama sadece yazmak istedim..
Normalde kendi videolarımın altına kesin izleyin falan demeyi sevmiyorum ama Kadir Köymen ile yaptığımız röportajı sadece fotoğrafçılara veya videoculara değil, kendi başına bir şeyler yapmak isteyen, yaratıcı veya değil herkese öneririm, cidden ilham verici bir sohbet oldu, işin teknik boyutuna değil, psikolojik kısmına, öznel kısmına değindik. Kendi adıma konuklu videolarım arasında en çok faydalı bulduğum bölüm oldu :)