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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus PEN E-PL7 için yeni teknik özellikler yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un Eylül ayında satışa sunması beklenen PEN serisi fotoğraf makinesi E-PL7 için Digicame-info tarafından yeni teknik detaylar yayınladı. Makinenin neredeyse kesinleşen detayları şu şekilde sıralanıyor;

  • 16MP Live MOS sensör
  • ISO 100 ayarı
  • TruePic VII görüntü işlemcisi
  • 81 AF noktası
  • Saniyede 8 kare seri çekim
  • 3-inç. 1.040 milyon nokta LCD ekran
  • 3 eksenli görüntü sabitleme sistemi
  • Yeni filtreler
  • Dahili Wi-Fi
  • Yeni akıllı telefon uygulaması
  • 115 x 67x 39mm boyut
  • 357 gram ağırlık
  • SDHC, SDXC (UHS-I) hafıza kartı desteği
  • Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği


Sony

SonyAlphaRumors, Sony’den Photokina kapsamında beklenen fotoğraf makinesi ve lensleri derledi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin görüntüleme tarafına yönelik birçok bilgiyi kullanıcılarla paylaşan önemli “dedikodu” sitelerinden SonyAlphaRumors, bu sefer Sony’den Photokina kapsamında beklenen fotoğraf makinesi ve lensleri derledi. Şimdiye kadar öğrenilen bilgiler doğrultusunda doğruluk yüzdeleriyle gösterilen ürünler şu şekilde sıralanıyor;

  • 99% 16-35mm f/4.0 FE Zeiss lens modeli.
  • 99% Sony A5100: A5000 yerine hazırlanan E-Mount fotoğraf makinesi.
  • 90% Sony RX1s: Büyük ihtimal kavisli sensör ve 35mm F/1.8 Zeiss lens ile beraber gelecek.
  • 90% QX 30: 30 kat optik yakınlaştırmalı lens-kamera ürünü.
  • 90% Sigma lensler: 24mm f/1.4 Photokina kapsamında, 85mm f/1.4 2015 yılında.
  • 90% Tam Kare: Bir tane FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi bekleniyor.
  • 90% Sony G macro: %35 doğruluk payıyla 90mm odak uzaklığına sahip yeni makro lens.
  • 90% Zeiss FE manuel lensler: Maksimum 5 adet sabit odak uzaklığına sahip manuel FE lens gelecek.
  • 90% Zeiss FE (AF) sabit: 35mm f/1.4 duyurulabilir.
  • 65% 20mm pancake: 20mm pancake lensin yeni sürümü gelebilir.
  • 65% Zeiss 135mm f/1.8 lens: Zeiss 135mm f/1.8 ve yeni 85mm F/1.4 A-Mount Zeiss gelebilir
  • 50% Siyah beyaz FF: Sadece siyah-beyaz çekim yapabilen özel bir RX FF fotoğraf makinesi duyurulabilir
  • 50% Işık Alanı kamera: Işık alanı (Lytro benzeri) konusunda birçok sensör patenti alan firmanın Photokina kapsamında prototip sergileyebileceği düşünülüyor.
  • 50% A-mount 24-105mm f/4.0 lens: A99II ile beraber gelebilir.
  • 40% A5: Süper kompakt 1000$ FF E-Mount fotoğraf makinesi duyurulabilir.
  • 35% Sony orta format fotoğraf makinesi: 50MP Sony sensor bir orta format makine gelebilir.
  • 30% 400mm f/4.0 A-mount lens: Photokina kapsamında gelebilir.
  • 30% SAL 70-200 f/2.0 lens: Diyafram değeri güzel ancak doğruluk payı düşük.
  • 30% Hareketli yarı geçirgen ayna teknolojisi: Şimdilik patent seviyesinde.
  • 15% NEX-7 halefi: Gelme ihtimali çok düşük.

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Polibot 4 yıl
Sony A5 1000$ fiyata FF Sensör. Eğer Çıkarsa Sony FF Sensörleri ucuzlatmada öncü olacak sanırım.
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