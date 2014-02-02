Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Şubat 2014"

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Canon





Canon 7D Mark 2 hakkında ortaya atılan son bilgiler

Sektörün önemli firmalarından Canon’un hakkında uzun zamandır konuşulan ve hali hazırda satılan 7D yerine gelmesi beklenen 7D Mark 2 modeli, Nortlight Images’in haberine göre 2014’ün ikinci çeyreğinde resmi olarak duyurulacak, üçüncü çeyrekte ise satılmaya başlanacak. Sochi Kış Olimpiyat oyunları kapsamında denenebileceği tahmin edilen 7D Mark 2, yerine geldiği model gibi üst seviye çekim hızı ile gövde kalitesi ortaya koyacak ve büyük ihtimalle 2000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.









Not: Görsel temsilidir.









Nikon





Nikon D7200, 2014 Eylül ayında görücüye çıkartılabilir

Nikon’un APS-C sensörü orta seviye D7xxx ailesi, NikonRumors’un yaptığı habere göre Eylül ayında düzenlenecek Photokina fuarı kapsamında D7200 ile genişleyebilir. D7100’ün üstüne konumlandırılması beklenen yeni DSLR fotoğraf makinesinin, büyük tampon bellek ve gövde üstü ekstra manuel kontrol seçenekleriyle gelmesi durumunda, sürekli olarka konuşulan D400’ün de piyasaya çıkmayabileceği konuşulan ayrıntılar arasında.





Not: Görsel temsilidir.



