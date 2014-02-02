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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Şubat 2014"

5 yıl
12,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon 7D Mark 2 hakkında ortaya atılan son bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli firmalarından Canon’un hakkında uzun zamandır konuşulan ve hali hazırda satılan 7D yerine gelmesi beklenen 7D Mark 2 modeli, Nortlight Images’in haberine göre 2014’ün ikinci çeyreğinde resmi olarak duyurulacak, üçüncü çeyrekte ise satılmaya başlanacak. Sochi Kış Olimpiyat oyunları kapsamında denenebileceği tahmin edilen 7D Mark 2, yerine geldiği model gibi üst seviye çekim hızı ile gövde kalitesi ortaya koyacak ve büyük ihtimalle 2000$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak.


Not: Görsel temsilidir.


Nikon

Nikon D7200, 2014 Eylül ayında görücüye çıkartılabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un APS-C sensörü orta seviye D7xxx ailesi, NikonRumors’un yaptığı habere göre Eylül ayında düzenlenecek Photokina fuarı kapsamında D7200 ile genişleyebilir. D7100’ün üstüne konumlandırılması beklenen yeni DSLR fotoğraf makinesinin, büyük tampon bellek ve gövde üstü ekstra manuel kontrol seçenekleriyle gelmesi durumunda, sürekli olarka konuşulan D400’ün de piyasaya çıkmayabileceği konuşulan ayrıntılar arasında.

Not: Görsel temsilidir. 


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__FuEGo__ 5 yıl
d7200 çıkaracaklarına 300s i güncellesinler.
1 Yanıt Yanıtla +2
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CeRMeDoN 5 yıl __FuEGo__
__FuEGo__

d7200 çıkaracaklarına 300s i güncellesinler.

aynen
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