Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Mart 2014"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony’den A7/ A7r ve NEX-5T/R ile NEX-6 için yeni yazılım güncellemeleri

Sony’nin FF (Tam Kare) sensörleriyle dikkat çeken aynasız fotoğraf makineleri A7 ve A7r, kısa zaman önce bazı bilgileri ortaya çıkan v1.02 güncellemesine sonunda kavuştu. Güncelleme iki makineye de ortak olarak SEL70200G lens desteğini getiriyor, açılış süresi eskiye oranla azalıyor, genel olarak fotoğraf kalitesi yükseliyor ve Liveview Granding ile Smooth Reflection uygulama destekleri yanında Time-Lapse uygulaması için yumuşak otomatik pozlama özelliği desteği ekleniyor. Sony aynı zamanda Sony NEX-5T/R ve NEX-6 fotoğraf makinelerini de güncellendi. Bu modellere ise yeni lens destekleri ekledi.













İnceleme





Kutay Kösem, Fujifilm XF35mm F1.4 R lens incelemesini yayınladı

Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim ve tanıtım videolarıyla tanınan Kutay Kösem, bu sefer Fujifilm’in sunduğu F/1.4 sabit diyafram değeri ve 35mm odak uzaklığıyla özellikle portre çekimleri için ideal bir kullanım yapısı sunan X-Sistem uyumlu XF35mm F1.4 R lensini masaya yatırdı. Lensin genel özellikleriyle gövde yapısına değinilen incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Video içerisinde XF35mm F1.4 R’ın performansını gösteren örnek fotoğrafların yer aldığını da belirtmekte fayda var.