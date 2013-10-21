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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Panasonic

Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi GM1 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Panasonic'in geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı MFT sistem dünyanın en küçük aynasız fotoğraf makinesi GM1, gücünü 16 mega piksel çözünürlüğünde Live MOS sensör ve Venus görüntü işlemcisinden alıyor. Full HD video çekimi gibi detayları da bulunan ürün, kağıt üstünde oldukça iyi görünüyor. İşte bu model ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlayan Panasonic ve PhotographyBlog, GM1'in gerçek şartlardaki performansını gözler önüne seriyor.
Yayınlanan fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 
Sony
Sony'den artık NEX adı altında hazırlanmış fotoğraf makinesi piyasaya çıkmayacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
NEX ailesi ile görüntüleme sektöründe yeni bir anlayış oluşturan ve ciddi oranda kullanıcı sayısına ulaşan Sony, bu hafta içerisinde resmen tanıttığı fotoğraf makineleri A7 ve A7r için hazırlanan video içerisinde bundan sonra NEX adı altında hazırlanmış fotoğraf makinelerinin piyasaya çıkmayacağını belirtti. Sonuç olarak A7 ve A7r modellerinde de olduğu gibi Alpha adını kullanmaya devam edeceği açıklanan firma, ayrıca 2014 yıl içerisinde üst seviye A-Mount bağlantı yapısına sahip yeni modellerle de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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Elefue 5 yıl
Anlaşılan SONY Samsungun kendisini taklit ederek NX kamera çıkartmasına bozulmuş
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ozturert 5 yıl Elefue
Elefue
Anlaşılan SONY Samsungun kendisini taklit ederek NX kamera çıkartmasına bozulmuş

NX Nex'ten önce çıktı
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a.f.y. 5 yıl
nex ismi bir marka kadar tutmuştu aslında. bu kadar tutmuş bir ismi niye değiştiriyorlar anlam veremiyorum. bir nex a7 , nex a7r isimlendirmesi çok daha iyi olurdu. aynasız apsc kanadınıda a4 , a5 vs gibi mi isimlendirecekler acaba? yoksa sony nasıl olsa sensörleri ben üretiyorum bol bol kullanırım diyerek apsc yi devre dışı mı bırakacak bu segmentte. Öyleyse çok iyi olur ama o zamanda acil olarak lenslerin çeşitlendirilmesine ihtiyaç var aynasız tam kare segmenti için. şimdi bu segmentte iyi ekmek var gibi gözüküyor bir süre. diğer lens üreticileride ellerini çabuk tutmalılar. ( sigma, tamron vs)

darısı aynasız makine beklediğimiz diğer firmalara ( fuji, pentax-ricoh, canon , nikon, oly (?) )

bu yeni segment oturana kadar anlaşılan bir süre ortalık toz duman kalacak. 2-3 seneye aynasız ff segmenti tam olarak oturmuş olur.

orta ve üstü düzey dslr lerinde artık apsc sensör kullanmamaları lazım artık. fotoğraf makinelerinin bir fark oluşturabilmeleri için filmli dönemdeki asıl boyutlarına , yani tam kareye tamamının geçmesi lazım . 3 sene sonra orta ve üst segmentte apsc boyutunda sensör kullanan kalmaz sanırım .
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