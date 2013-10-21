Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Panasonic





Panasonic'in yeni fotoğraf makinesi GM1 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Panasonic'in geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıttığı MFT sistem dünyanın en küçük aynasız fotoğraf makinesi GM1, gücünü 16 mega piksel çözünürlüğünde Live MOS sensör ve Venus görüntü işlemcisinden alıyor. Full HD video çekimi gibi detayları da bulunan ürün, kağıt üstünde oldukça iyi görünüyor. İşte bu model ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınlayan Panasonic ve PhotographyBlog, GM1'in gerçek şartlardaki performansını gözler önüne seriyor.

Sony

Sony'den artık NEX adı altında hazırlanmış fotoğraf makinesi piyasaya çıkmayacak

NEX ailesi ile görüntüleme sektöründe yeni bir anlayış oluşturan ve ciddi oranda kullanıcı sayısına ulaşan Sony, bu hafta içerisinde resmen tanıttığı fotoğraf makineleri A7 ve A7r için hazırlanan video içerisinde bundan sonra NEX adı altında hazırlanmış fotoğraf makinelerinin piyasaya çıkmayacağını belirtti. Sonuç olarak A7 ve A7r modellerinde de olduğu gibi Alpha adını kullanmaya devam edeceği açıklanan firma, ayrıca 2014 yıl içerisinde üst seviye A-Mount bağlantı yapısına sahip yeni modellerle de karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.