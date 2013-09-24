Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Eylül 2013"

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Pentax

Pentax'ın çıkması muhtemel FF (Tam Kare) sensöre sahip fotoğraf makinesi hakkında yeni bir görsel ortaya çıktı

Fotoğraf dünyasının önemli oyuncularından Pentax, bildiğiniz üzere uzun zamandır FF yani tam kare sensöre sahip bir fotoğraf makinesi ile gündeme geliyor. Beklenen bu modele ait olduğu düşünülen ve Çin merkezli bir forum sitesi tarafından yayınlanan yeni görseldeki fotoğraf makinesi, yine firmanın APS-C sensöre sahip K-5 fotoğraf makinesine gövde olarak benziyor olsa da, ayna mekanizmasının boyutu bakımından tam kare bir sensör barındırdığını akıllara getiriyor. Şimdilik net bir bilgi bulunmayan gelişme, Pentax kullanıcılarını yeniden heyecanlandırmış durumda.









Pentax'ın K-3 isimli DSLR fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı

Ekim ayında satışa sunulması beklenen Pentax'ın yeni DSLR fotoğraf makinesi K-3, ortaya çıkan bilgilere göre teknik olarak 24MP APS-C sensöre, AA filtresi olmayan sensöre yapısına, PRIME III görüntü işlemcisine, 100% kapsama alanına sahip vizöre, dört durak avantaj sağlayan dahili görüntü sabitleme teknolojisine, USB 3.0 bağlantı yuvasına, Full HD 30p / 60i video çekim kapasitesine, 27 noktadan otomatik netleme sistemine, 86K RGB ışık ölçüm sistemine, 800 gram ağırlığa ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Beraberinde Pentax'ın yeni DA 18-70mm f/2.8 lens modeliyle duyurulması beklenen K-3, fiyat tarafında ise 1,200$ seviyesinde karşımıza çıkabilir.