Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "24 Eylül 2013"

5 yıl
563
1
17
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Pentax
Pentax'ın çıkması muhtemel FF (Tam Kare) sensöre sahip fotoğraf makinesi hakkında yeni bir görsel ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli oyuncularından Pentax, bildiğiniz üzere uzun zamandır FF yani tam kare sensöre sahip bir fotoğraf makinesi ile gündeme geliyor. Beklenen bu modele ait olduğu düşünülen ve Çin merkezli bir forum sitesi tarafından yayınlanan yeni görseldeki fotoğraf makinesi, yine firmanın APS-C sensöre sahip K-5 fotoğraf makinesine gövde olarak benziyor olsa da, ayna mekanizmasının boyutu bakımından tam kare bir sensör barındırdığını akıllara getiriyor. Şimdilik net bir bilgi bulunmayan gelişme, Pentax kullanıcılarını yeniden heyecanlandırmış durumda.


Pentax'ın K-3 isimli DSLR fotoğraf makinesinin teknik özellikleri ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ekim ayında satışa sunulması beklenen Pentax'ın yeni DSLR fotoğraf makinesi K-3, ortaya çıkan bilgilere göre teknik olarak 24MP APS-C sensöre, AA filtresi olmayan sensöre yapısına, PRIME III görüntü işlemcisine, 100% kapsama alanına sahip vizöre, dört durak avantaj sağlayan dahili görüntü sabitleme teknolojisine, USB 3.0 bağlantı yuvasına, Full HD 30p / 60i video çekim kapasitesine, 27 noktadan otomatik netleme sistemine, 86K RGB ışık ölçüm sistemine, 800 gram ağırlığa ve siyah ile gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Beraberinde Pentax'ın yeni DA 18-70mm f/2.8 lens modeliyle duyurulması beklenen K-3, fiyat tarafında ise 1,200$ seviyesinde karşımıza çıkabilir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ax 5 yıl en beğenilen
pentax neden ff çıkarmıyor.bu soru sanırım fotoğraf aleminin en merak ettiği sorulardan biri...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ed - 5 yıl
Evet döndüm :) Günlük hayat çok gevşek geldi alışamadım. Fotoğrafa da döneyim geçer :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zommby 5 yıl Ed -
Crosshair

Evet döndüm :) Günlük hayat çok gevşek geldi alışamadım. Fotoğrafa da döneyim geçer :)

Sabah 5 de kalk mahallenin mıntıka temizliğini yap sora 10 km koş sora gir mutfağa pattes soy ooo zor iş...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 5 yıl
Hahaha pardon


Ben haberi hiç okumadım, kafa daha önceki K-3 spekülasyonlarına gitti. O zaman FF gövdenin modeli K-3 olacak denmişti. Yukarda FF gövde fotoğraflarını da görünce :)

Daha DX makine çıkarmasın artık yav.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl Ed -
Crosshair

Hahaha pardon


Ben haberi hiç okumadım, kafa daha önceki K-3 spekülasyonlarına gitti. O zaman FF gövdenin modeli K-3 olacak denmişti. Yukarda FF gövde fotoğraflarını da görünce :)

Daha DX makine çıkarmasın artık yav.

Askerlik sana yaramadı Şener. Haber okumamalar, yanlış yazmalar filan



Kendine gel, bool bol fotoğraf çek

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed - 5 yıl
$1200 fiyat etiketi çok uygun. Ya da yanlışlık var :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 5 yıl Ed -
Crosshair
$1200 fiyat etiketi çok uygun. Ya da yanlışlık var :)

K-3 D7100 ve 70d ye rakip olacak hocam, fiyatıda yakın onlara
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax50 5 yıl
Birkaç yıldır Pentax FF çıkaracak haberi okuyoruz ama bu sefer gelir umarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
First_Person 5 yıl
Pentax FF görselinde perspektif olarak bir hata yok mu? Gövdenin doğrultusu ile aynanın doğrultusu birbirini tutmuyor sanki:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
563 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, sony ve
7 etiket daha donanımhaber DSLR olympus fotoğraf dünyası dedikodu Leica canon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Monster'ın Oyun Canavarları Testte 17" Ekran GeForce GTX 780M Ekran Kartı 5 yıl Donanım Haber, Hawaii'de: AMD'den yeni nesil ekran kartları geliyor 5 yıl ASUS PL-X52P HomePlug AV video inceleme 5 yıl EMC ile yeni nesil bulut bilişim ve veri depolamayı konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim