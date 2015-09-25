Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "25 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

İnceleme





DigitalRevTv, Sigma 24-35mm f/2 DG HSM Art lens incelemesini yayınladı

Görüntüleme sektörüne yönelik ürün incelemelerine devam eden DigitalRevTV, bu sefer Sigma'nın F/2 sabit diyafram değeriyle dikkatleri üzerine çeken 24-35mm f/2 DG HSM Art lensini masaya yatırdı. Özellikle sunduğu fotoğraf kalitesiyle çok büyük beğeni toplayan lens, önemli miktardaki eleştiriyi büyük boyutu ve ağırlığı ile aldı. Birçok örnek çekimin yer aldığı incelemeyi aşağıda izleyebilirsiniz.





Pentax





HD PENTAX-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR lens resmen duyuruldu

Ricoh'un sahibi olduğu Pentax, kısa zaman önce ilk bilgileri verilen FF (Tam kare) uyumlu yeni HD PENTAX-D FA 24-70mm f/2.8ED SDM WR lens modelini duyurdu . Pentax marka DSLR fotoğraf makineleriyle uyumlu olan lens, odak uzaklığıyla genel kullanıma yöneliyor ve su geçirmez gövdesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 9 diyafram bıçağı ve 82mm filtre çapı bulunan lens, yaklaşık 780 gram ağırlığa sahip. SDM isimli otomatik netleme moturuyla sessiz ve kararlı çalışan lens, 1,296$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

Canon





Ekim ayı için Canon'dan beklenenler

Fotoğraf dünyasının en büyük isimleri arasında yer alan Canon, CanonRumors'un son haberine göre önümüzdeki ay için oldukça önemli duyurular yapmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar öğrenildiği kadarıyla da bu ürünler şu şekilde sıralanıyor;

ImagePROGRAF Pro-1000 17¨ yazıcı

PowerShot G16 yenilemesi

PowerShot S120 yenilemesi

EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM lens

Başka bir EF-M lens modeli

Bir ihtimal yeni EF-S lens

Yeni EOS M gövde (EOS M3 altına 200$ daha ucuz)

DSLR fotoğraf makinesi duyurusu (Kesin değil) CanonRumors bu listenin tamamlanmamış olabileceğini belirtiyor ancak bu haliyle bile önemli gelişmeler bizleri bekliyor. Sony Sony A7r II'nin "14-bit sıkıştırılmamış RAW" dosyalarına ilk inceleme DpReview'dan geldi Sektörün öne çıkan internet sitelerinden DpReview , Sony tarafından geçtiğimiz günlerde A7s II ve A7r II için müjdelenen 14-bit sıkıştırılmamış RAW formatına erişim sağlayan ilk isim oldu. Yapılan testler sonucunda fotoğraf içerisindeki yüksek kontrastlı köşelerde herhangi bir bozulma yaşamayan (Örnek görsel yukarıda) 14-bit kayıpsız RAW çekimler, dinamik aralık düzeyine ise beklenenin aksine çok düşük bir oranda katkıda bulunabildi. Dosya boyutu normalden iki kat daha büyük olan 14-bit sıkıştırılmamış RAW çekimler, mevcut işlemci limitleri nedeniyle şimdilik "kayıpsız" değiller ancak kullanıcı talebine göre bunun Sony tarafından araştırılabileceği söyleniyor. Günün tartışma konusu: Sizin Canon'dan beklentileriniz nelerdir ? Ortaya çıkan liste içerisinde özellikle ilginizi çeken bir ürün oldu mu ? Görüşlerini yorum olarak görmek isteriz.



