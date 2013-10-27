Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Ekim 2013"

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Fujifilm

Fujifilm, X-Pro1'in üretimini durdurmuş olabilir

Fujifilm'in X-Sistem fotoğraf makinesi ailesinin önemli üyelerinden X-Trans CMOS sensörlü fotoğraf makinesi X-Pro 1, dünyanın farklı yerlerinden gelen bilgilere göre önemli satış kanalları üzerinde artık bulunamıyor. Bu durum da doğal olarak X-Pro 1 üretiminin durdurulmuş olabileceğini akıllara getiriyor. Bu durdurma işleminin ise yeni X-Pro 2 modeli için yapıldığı, bu yeni fotoğraf makinesinin ise önümüzdeki yıl raflardaki yerini alabileceği belirtiliyor.





Sigma

Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM lens modelinin fiyatı açıkladı

Sigma'nın Art serisi içerisine Canon EF 24-105mm f/4L IS USM ve Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR lens modellerinin karşısına yeni bir alternatif olarak hazırladığı Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM, teknik olarak 19 element 14 grup optik dizilime, F/22 minimum diyafram değerine, 82mm filtre çapına, 84.1°-23.3° görüş açısına, 45 cm minimum netleme mesafesi, 88.6mm x 109.4mm boyuta, 885 gram ağırlığa, 1:4.6 büyütme oranına ve 9 diyafram bıçağına sahip. Bünyesinde kullanılan dahili HSM (Hypersonic motor) otomatik netleme motoru ile üst seviye performans vaat eden lens, özel optik kaplamalarıyla da her türlü koşulda keskin fotoğraflar ve doğru renkler ortaya koyabiliyor.

Genel kullanım için başarılı bir yapı ortaya koyan Sigma 24-105mm F4 DG OS HSM, açıklandığı kadarıyla önümüzdeki ay 899$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Uzun zamandır piyasada bulunan Canon EF 24-105mm f/4L IS USM ve Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR ise ortalama 1,150$ fiyat etiketiyle satılıyorlar.