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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "27 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Panasonic
Panasonic, yakın zaman içerisinde kompakt boyutlu 12-32mm lensini duyurabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Teknoloji dünyasının büyük isimlerinden Panasonic, özellikle son yıllarda fotoğraf sektörüne büyük önem veriyor. Gelen bilgilere göre ise firma hali hazırda satışını yaptığı Panasonic X Vario PZ 14-42mm kadar kompakt boyutlu bir 12-32mm lens modeli üzerinde çalışıyor. Lensin elektronik kontrollü yakınlaştırma desteğine (PZ) sahip olmayacağı ve Ekim ayı içerisinde resmen kullanıma sunulacağı belirtiliyor.
Sony
Sony'nin 4K video çekimi yapabilen FDR-AX1 video kamera modeli hakkında ilk kullanıcı incelemesi geldi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Görüntüleme teknolojileri konusunda üst seviye işler ortaya koyan Sony'nin IFA 2013 fuarı kapsamında tanıttığı video çekebilen video kamera modeli FDR-AX1, teknik olarak 3840 x 2160 piksel çözünürlüğünde saniyede 60 kare sesli (Dahili 2 kanal stereo mikrofon) video çekimi yapabiliyor ve bünyesinde 1/2.3" Exmor R 8.3MP CMOS görüntü sensörü barındırıyor. 20 kat optik yakınlaştırma sağlayan F/1.6 - f/3.4 31.5 - 630mm Sony G lens kullanan kamera, optik görüntü sabitleme teknolojisiyle de her koşulda üst seviye sonuçlar ortaya koyabiliyor ve üzerinde 3.5-inç (8.8 cm) Xtra Fine 3D 1.29 milyon piksel LCD ekran ve açısı ayarlanabilir bir optik vizör barındırıyor. İşte bu üst seviye kamera hakkında "Charles Michel Videoacademy" isimli YouTube kullanıcısı tarafından tanıtıcı olarak hazırlanan ilk video inceleme geldi. Bu videoyu direkt olarak aşağıdan izleyerek, özellikle makinenin gövde özelliklerini rahatlıkla görebilirsiniz.


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oem84 5 yıl
madem 12mm geniş açılı lens yapcan, gözünü seveyim cücük kadar filtre ağızlı yapma pana. 12mm demek manzara demek, manzara demek, CPL, ND filtre demek. gidipte 37mm 10 stop nd filtre aldırıpta elaleme rezil etme adamı pana!
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