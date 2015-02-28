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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "28 Şubat 2015"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon
Nikon Coolpix P900'ün teknik detayları ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli oyuncularından Nikon'un 2 Mart tarihinde duyurması beklenen yeni Coolpix serisi kompakt fotoğraf makinesi P900'ün teknik detayları ortaya çıktı. Bu doğrultuda makinenin Digicame-info'dan gelen bilgileri şu şekilde sıralanıyor;
  • 83 kat optik yakınlaştırma sunan 24-2000mm lens
  • Optik görüntü sabitleme teknolojisi (VR) 
  • 3-inç hareketli LCD ekran
  • Sahne modları
  • Yaklaşık 620$ fiyat etiketi
Nikon'dan ayrıca önümüzdeki hafta içerisinde D7200 DSLR ile J5 aynasız fotoğraf makinesi modelleri de bekleniyor.

Nikon 1 AW1 yazılımsal olarak 1.11 sürümüne güncellendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'un zorlu şartlara dayanıklı aynasız fotoğraf makinesi 1 AW1, yazılımsal olarak 1.11 sürümüne güncellendi. Buradan elde edilebilen bu yeni sürümle bölge verileriyle alakalı üç farklı soruna çözüm getiriliyor.
Sony

Sony bundan sonra CMOS sensör üzerine odaklanacak
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kendi fotoğraf makineleri yanında Nikon gibi diğer büyük firmalara da sensör sağlayan önemli firmalardan Sony, gelen bilgilere göre bundan sonra CCD yerine CMOS sensörü üretimine üzerine ağırlık verecek. CMOS sensör teknolojisinin her geçen gün daha popüler olduğuna değinen firma, CMOS sensörlerin görüntü kalitesi, hassasiyet, dinamik aralık ve hız açısından önemli bir noktaya geldiğini belirtiyor.

Sony'den Zeiss FE 35mm F71.4 ve 28mm F/2.0 lensleri de geliyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır beklenen lenslerinin önümüzdeki hafta Londra merkezli düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtması beklenen Sony, Digicame-info sitesinin son haberine göre Zeiss FE 35mm F71.4 ve 28mm F/2.0 lenslerinin de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlik kapsamında bir ihtimalle 90mm FE Makro lensinde karşımıza çıkabileceği de söylenenler arasında yer alıyor.

Fujifilm
Fujifilm X-T10, mevcut amiral gemisi X-T1 ile aynı sensörü kullanabilir
X-Sistem ile önemli işlere imza atan Fujifilm'in uzun zamandır bilgileri gelen çıkması muhtemel yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10, FujiRumors'un son haberine göre firmanın mevcut amiral gemisi X-T1 ile aynı 16MP çözünürlüğündeki X-Trans sensörü kullanabilir. Genel olarak X-T1'in ucuz versiyonu olarak tanıtılan X-T10, su geçirmez gövdeye sahip olmayacak ve daha ufak bir elektronik vizör ile gelerek X-T1 yüksek fiyatına bir alternatif oluşturacak.

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doctor_bey 4 yıl
P900'ün özellikleri kompakt olmasına rağmen güzel duruyor, X-T10'da hani bazı akıllı telefonların tam donanım sürümlerinin yanında birde Lıte modelleri olur ya, onum gibi olacakmış gibi bir izlenim bıraktı bende
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