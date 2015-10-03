Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ekim 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteği Sony A7R II'ye yakında geliyor
Sony Japonya, sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğinin yeni FF (Tam kare) sensörlü aynasız fotoğraf makinesi A7R II'ye Ekim ayı ortalarında geleceğini duyurdu. Bir yazılım güncellemesi ile verilecek olan desteğin, Sony A7S II versiyonu hakkındaysa şimdilik bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde sıkıştırılmamış 14-bit RAW dosyalarını deneyimleme şansı elde eden DpReview, desteğin dinamik aralığa çok büyük katkısının olmadığını ancak özellikle yüksek kontrastlı köşelerde herhangi bir bozulma meydana gelmediğini belirtmişti. Dosya boyutu normalden iki kat daha büyük olan 14-bit sıkıştırılmamış RAW çekimler, mevcut işlemci limitleri nedeniyle şimdilik "kayıpsız" değiller ancak kullanıcı talebine göre bunun Sony tarafından araştırılabileceği söylenenler arasında yer alıyor.
Nikon
Japonya'da Nikon müzesi açılıyor
Sektörün en büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Nikon, 17 Ekim tarihinde Japonya'da oldukça özel bir müzenin kapılarını aralamaya hazırlanıyor. 1917 yılında kurulan dünyanın en eski şirketlerinden Nikon, müzeyi Shinagawa'da bulunan merkez ofisinin ikinci katına konumlandıracak ve yayınlanan fotoğraflardan da gördüğünüz üzere efsane olmuş ürünlerini gözler önüne serecek.
Nikon, gökyüzü fotoğrafçılığa özel bir internet sitesi açtı
Gökyüzü fotoğrafçılığına verdiği önemli tüm detaylarına burada yer verdiğimiz D810a DSLR fotoğraf makinesi ile gösteren Nikon, dünyanın en etkileyici fotoğraflarının yer aldığı bu dal için özel bir internet sitesi hazırladı. Bu tarz çekimler yapmak isteyenlere yol göstermeyi hedefleyen şirket, gökyüzü çekimleri için ilginç olarak D810a yanında aynasız fotoğraf makinesi 1 J5 ile kompakt fotoğraf makinesi P900'ü de önerdi. Sayfayı buradan ziyaret edebilirsiniz.
Olympus / Panasonic
Olympus ve Panasonic'in yeni telefoto lensleri 2016 bahar aylarında gelebilir
Micro Four Thirds sistem yapısının kurucuları Olympus ve Panasonic, Mirrorless Rumors sitesinin son haberine göre yeni geliştirdiklerini telefoto lenslerini 2016'nın bahar aylarında duyurmaya hazırlanıyor. Ortak olarak 2,000$ civarında bir fiyat etiketi ve dahili görüntü sabitleme teknolojisine sahip olacağı söylenen lensler, Olympus tarafında 300mm f/4.0 PRO, Panasonic tarafında ise 100-400mm f/4.0-6.3 olarak geçiyor. İki lens modeli de M4/3 sistem yapısının "2x" çarpan sayısıyla çok ciddi bir odak uzaklığına ulaşabiliyor.
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