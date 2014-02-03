Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony A77’nin halefi 1200 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkabilir

Sektörün güçlü isimlerinden Sony, gelen son bilgilere göre A77’nin halefini önümüzdeki Haziran ayında 1200 Euro (ABD fiyatı ortalama 1600$) fiyat etiketiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Yüksek ihtimalle A79 model ismiyle hazırladığı düşünülen makine, aynı zamanda firmanın 2014 yılı içerisinde hazırladığı tek APS-C sensörlü A-Mount fotoğraf makinesi olma özelliğini de eline alabilir. Sony’den ayrıca Nisan ayında düzenlenecek NAB fuarı kapsamında bir FF (Tam Kare) sensörlü 4K video kamera modeli de beklenenler arasında yer alıyor.













TheCameraStoreTV





TheCameraStoreTV, Nikon D3300 ve Olympus OMD E-M10 fotoğraf makinesi incelemelerini yayınladı

Hazırladığı fotoğraf makinesi, video kamera, lens ve aksesuar incelemeleri ile tanınan önemli kanallardan TheCameraStoreTV, bu incelemeler arasına geçtiğimiz gün duyurulan Olympus OMD E-M10 ile CES 2014 kapsamında görücüye çıkartılan Nikon D3300 fotoğraf makinelerini de dahil etti. Genel olarak teknik ve görsel detaylar yanında örnek fotoğrafların da yer aldığı incelemeleri direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



