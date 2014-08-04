Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
TheCameraStoreTV, Sigma DP2 Quattro fotoğraf makinesi incelemesini yayınlandı
Fotoğraf ve video odaklı YouTube kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer Sigma’nın DP2 Quattro fotoğraf makinesi incelemeye tabi tuttu. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz bu ilginç görümlü modelin gövde ergonomisi, düşük işlem gücü ve parlak alanlardaki kötü performansı eleştirilirken, olumlu olarak beraberinde gelen lenslerin optik kalitesi ve sunduğu detay seviyesi gösterildi. İncelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Fujifilm
Fujifilm X30 modelinin elektronik vizör ile geleceği kesinleşti
X-Sistem fotoğraf makinesi ailesinin yeni üyesi olması beklenen Fujifilm X30, FujiRumors’un sitesinin Japonya merkezli sağlam bir kaynağa dayandırdığı habere göre elektronik vizör ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. X-T1 ve X-E2 ile benzer çözünürlük ve kapsama alanı sunacağı belirtilen elektronik vizör birimi, büyütme açısından ise X-E2 ile aynı seviyede karşımıza çıkacak. Photokina kapsamında duyurulması beklenen Fujifilm X30, gelen bilgiler doğru çıkarsa 2/3-inç sensör barındıracak. (FR)
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