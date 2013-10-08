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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Sony
Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurması beklenen NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri fotoğraf dünyasında büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Konuyu yakından takip eden SonyAlphaRumors internet sitesinin elde ettiği son gelişmeler göre ise bu iki yeni fotoğraf makinesi hali hazırda satılmakta olan E-Mount APS-C lens modelleri ile uyumlu olarak "Crop" modunda kullanılabilecek. Modellerden A7 içerisinde kullanılan sensörün 24MP çözünürlüğe, sahne algılamalı otomatik netleme sistemine (PDAF) ve AA filtresine sahip olduğu, A7r'ın ise 36MP çözünürlükte sahne algılamalı otomatik netleme sistemi ve AA filtresi olmadan geliştirildiği belirtiliyor. Son olarak fiyat noktasında A7'nin 1700 Kanada Doları, A7r'ın ise 2300 Kanada Doları ile satışa sunulacağı söyleniyor.
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Canon 
Canon'dan yeni EF 50mm f/1.8 IS lens modeli geliyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın en büyük görüntüleme firmalarından Canon, öğrenilen bilgilere göre hali hazırda satılmakta olan EF 50mm f/1.4 USM lens modeli yerine geliştirdiği yeni EF 50mm f/1.8 IS lens modeli üzerinde çalışmalarda buluyor. Hakkında başka ayrıntılı bulunmayan lens, tahminler doğru çıkarsa 2014 yılında satışa sunulacak.
Not: Görsel temsilidir. 

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dby 5 yıl
FF NEX9 beklerken A7R geldi. IBIS olmaması kötü olmuş. A9'a falan kaldı artık :D.
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myhotyro 5 yıl
BLoWeR
Ya şimdi buna IS koydumu, 2000 tl isteyecekler garantili... 200 liralık lens, 2000 tl olacak...

O kadarda değil ama 400 TL olur garanti.
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filteke 5 yıl
kanada doları ne ya, nereden bulacağız kanada dolarını
1 Yanıt Yanıtla
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jimi1984 5 yıl filteke
filteke

kanada doları ne ya, nereden bulacağız kanada dolarını

1 Kanada Doları =
1,93421575 Türk Lirası
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BLoWeR 5 yıl
Ya şimdi buna IS koydumu, 2000 tl isteyecekler garantili... 200 liralık lens, 2000 tl olacak...
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