Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Ekim 2013"

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Sony

Sony'nin NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri hakkında yeni bilgiler

Sony'nin 16 Ekim tarihinde resmi olarak duyurması beklenen NEX serisi A7 ve A7r FF (Tam kare) fotoğraf makineleri fotoğraf dünyasında büyük bir heyecan oluşturmuş durumda. Konuyu yakından takip eden SonyAlphaRumors internet sitesinin elde ettiği son gelişmeler göre ise bu iki yeni fotoğraf makinesi hali hazırda satılmakta olan E-Mount APS-C lens modelleri ile uyumlu olarak "Crop" modunda kullanılabilecek. Modellerden A7 içerisinde kullanılan sensörün 24MP çözünürlüğe, sahne algılamalı otomatik netleme sistemine (PDAF) ve AA filtresine sahip olduğu, A7r'ın ise 36MP çözünürlükte sahne algılamalı otomatik netleme sistemi ve AA filtresi olmadan geliştirildiği belirtiliyor. Son olarak fiyat noktasında A7'nin 1700 Kanada Doları, A7r'ın ise 2300 Kanada Doları ile satışa sunulacağı söyleniyor.

Canon

Canon'dan yeni EF 50mm f/1.8 IS lens modeli geliyor

Dünyanın en büyük görüntüleme firmalarından Canon, öğrenilen bilgilere göre hali hazırda satılmakta olan EF 50mm f/1.4 USM lens modeli yerine geliştirdiği yeni EF 50mm f/1.8 IS lens modeli üzerinde çalışmalarda buluyor. Hakkında başka ayrıntılı bulunmayan lens, tahminler doğru çıkarsa 2014 yılında satışa sunulacak.

Not: Görsel temsilidir.