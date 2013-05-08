Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon, ViewNX ve Capture NX için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Nikon'un kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu başarılı fotoğraf görüntüleme yazılımı ViewNX ve yine ücretsiz olarak dağıtılan fotoğraf düzenleme yazılımı Capture NX için yeni güncellemeler çıkartıldı. İki program için de, firmanın güncel DSLR makinelerinden D600 ile çekilen RAW fotoğrafların düzenlemesi sırasında meydana gelen bir sorun çözülmüş durumda.

Nikon tarafından yapılan ViewNX 2.7.5 güncellemesine buradan , Capture NX 2.4.2 güncellemesine ise buradan ulaşabilirsiniz.





Fujifilm

Fujifilm, Finepix F900EXR fotoğraf makinesini 1.01 sürümüne güncelledi

Fotoğraf pazarının önemli isimlerinden Fujifilm, dünyanın en hızlı netleme yapabilen kompakt fotoğraf makinesi olarak nitelendirdiği Finepix F900EXR modeli için çıkarttığı yeni 1.01 yazılım güncellemesi, canlı ön izleme modunda yapılan "Zoom-in" ve “Zoom-out” işlemlerinde meydana gelen parlaklık sorununa çözüm getiriyor ve dikey yönde alınan panoramalarda geliştirmeler yaparak, makineye genel performans yenilikleri sağlıyor.

Makinelerine destek vermeye devam eden Fujifilm tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Fujifilm

Fujifilm'in giriş seviyesi X-Sistem fotoğraf makinesi kesinleşti

Uzun zamandır dedikoduları gelen giriş seviyesi Fujifilm X-Sistem fotoğraf makinesinin piyasaya geleceği kesinleşti. Fujirumors'un sağlam kaynaklara dayandırarak yaptığı habere göre yaz aylarında mevcut Fujifilm X-E1 fotoğraf makinesinden daha küçük gövde boyutları ile gelmesi beklenen model, dahili vizör olmayan yapıya ve yine X-E1 modeline göre daha az kontrol tuşlarına sahip olarak kullanıcılar karşısına çıkartılacak.

Makine hakkında kesin olmayan bir diğer bilgi ise, giriş seviyesi modelin gövde + lens seçeneği ve 550$ civarında bir fiyat ile Haziran ayı içerisinde piyasada olacağı yönünde. Şimdilik hakkında çok fazla bilgi olmasa da yakın zaman içerisinde geleceği kesinleşen model, fotoğraf dünyasında şimdiden çok büyük merak oluşturdu.