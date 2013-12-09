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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon, Sakar firmasına Polaroid iM1836 için açtığı davayı kazandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kısa zaman önce Polaroid iM1836 adıyla hazırladığı Android işletim sistemli fotoğraf makinesini satışa çıkaran Sakar, makinenin Nikon’un 1 serisi aynasız sistem fotoğraf makinelerine benzemesi nedeniyle firma tarafından açılan bir dava ile baş başa kalmıştı. Sonuç olarak bu davayı kaybeden Sakar, artık iM1836 fotoğraf makinesini (Bu haliyle) üretemeyecek ve reklamı ile satışını yapamayacak.

Panasonic

DxOMark, Panasonic GM1 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı    
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı ayrıntılı test ve incelemeler ile adından sıkça söz ettiren DxOMark’ın yeni konuğu Panasonic’in MFT sistem fotoğraf makinesi GM1modeli oldu. Yapılan testler sonucunda siteden ortalama 66 puan alan ürün, bu sonucuyla Nikon 1 J3 modelinin önünde yer alırken Olympus E-PM2 modelinin ise gerisinde kaldı. Özellikle sensör performansı açısından hayal kırıklığı yarattığı belirtilen Panasonic GM1, aynı sensörü kullanmasına rağmen Panasonic GX7 kadar iyi bir performans ortaya koyamadı. Hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

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PlutosDaddy 5 yıl en beğenilen
@Jiddi'ye ve sonrasında bizlere yapılan terbiyesizliği de gelişme olarak yazabiliriz aslında. Forum tarihine geçmeli bence; bundan böyle her şey farklı olacak.
@Jiddi'ye ve sonrasında bizlere yapılan terbiyesizliği de gelişme olarak yazabiliriz aslında. Forum tarihine geçmeli bence; bundan böyle her şey farklı olacak....
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oem84 5 yıl
eğer silmezlerse burdan belki cevap verirler

forum.donanimhaber.com/...
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chamicals2 5 yıl
ÖYle teknolojik bir forum ki DH kendi inceleme yapamıyor başka yabancı sitelerin incelemesini haber olarak koyuyor..
Yazık lan acıdım şimdi
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PlutosDaddy 5 yıl en beğenilen
@Jiddi'ye ve sonrasında bizlere yapılan terbiyesizliği de gelişme olarak yazabiliriz aslında. Forum tarihine geçmeli bence; bundan böyle her şey farklı olacak.
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Guest-AFA9E7E65 5 yıl
Hatta forum yönetiminin hiç bir açıklama yapmadan bu sabah açılan başlığı da uçurması, alt yazı olarak geçilebilir.

"FLAŞ FLAŞ FLAŞ (makine üstünde olan değil, vurgu anlamında) :D Forum yöneticileri üyelere karşı olan görmezden gelme direnişinde gergin saatler"
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