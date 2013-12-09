Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon, Sakar firmasına Polaroid iM1836 için açtığı davayı kazandı

Kısa zaman önce Polaroid iM1836 adıyla hazırladığı Android işletim sistemli fotoğraf makinesini satışa çıkaran Sakar, makinenin Nikon’un 1 serisi aynasız sistem fotoğraf makinelerine benzemesi nedeniyle firma tarafından açılan bir dava ile baş başa kalmıştı. Sonuç olarak bu davayı kaybeden Sakar, artık iM1836 fotoğraf makinesini (Bu haliyle) üretemeyecek ve reklamı ile satışını yapamayacak.





Panasonic





DxOMark, Panasonic GM1 fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Hazırladığı ayrıntılı test ve incelemeler ile adından sıkça söz ettiren DxOMark’ın yeni konuğu Panasonic’in MFT sistem fotoğraf makinesi GM1modeli oldu. Yapılan testler sonucunda siteden ortalama 66 puan alan ürün, bu sonucuyla Nikon 1 J3 modelinin önünde yer alırken Olympus E-PM2 modelinin ise gerisinde kaldı. Özellikle sensör performansı açısından hayal kırıklığı yarattığı belirtilen Panasonic GM1, aynı sensörü kullanmasına rağmen Panasonic GX7 kadar iyi bir performans ortaya koyamadı. Hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.