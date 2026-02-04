Giriş
    Sony WF-1000XM6 kulaklıklar ilk kez ortaya çıktı: Mat tasarım geri dönüyor

    Sony'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı WF-1000XM6 ortaya çıktı. İşte suya dayanıklılık ve ANC detaylarıyla yeni nesil Sony kablosuz kulaklıkların muhtemel tasarımı:

    Sony WF-1000XM6 kulaklıklar ilk kez ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Sony WF-1000XM6, henüz resmi olarak tanıtılmadan çevrimiçi bir perakende listesinde ortaya çıktı ve markanın yeni nesil amiral gemisi kablosuz kulaklıklarına dair ilk somut ipuçlarını verdi. Sızıntıya göre Sony, tasarım tarafında son iki nesilde aldığı geri bildirimleri dikkate alarak daha sade ve tanıdık bir çizgiye geri dönmeyi hedefliyor.

    İşte Sony'nin yeni nesil kablosuz kulaklığı WF-1000XM6'nın tasarımı:

    Sony WF-1000XM6 kulaklıklar ilk kez ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Sızıntı, erken yayınlanmış bir satış ilanının fark edilmesiyle ortaya çıktı. İlan teknik özellikler açısından oldukça sınırlı bilgiler sunsa da asıl dikkat çeken detaylar stok görsellerinde yer aldı. Sony’nin kablosuz kulaklık tasarımında yıllardır benimsediği çizgileri koruduğu, ancak son modelde bazı belirgin geri dönüşlerin olduğu görülüyor.
    Sony WF-1000XM6 kulaklıklar ilk kez ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görsellerde, Sony WF-1000XM6 kulaklıkların mat siyah ve krem rengi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulacağı görülüyor. Bu tercihin, önceki model WF-1000XM5’te kullanılan parlak yüzey kaplamasına gelen eleştirilerin ardından alındığı düşünülüyor. Kulaklıkların genel formu ise WF-1000XM4’te trüf mantarı olarak adlandırılan yuvarlak yapıdan ziyade hap şeklinde bir tasarıma işaret ediyor. Bu form, kulakta daha dengeli bir dağılım sunmayı amaçlıyor olabilir.
    Sony WF-1000XM6 kulaklıklar ilk kez ortaya çıktı: İşte görüntüler
    Kulaklık ucundaki nozulun önceki modellere kıyasla biraz daha büyük olması da dikkat çekiyor. Daha geniş bir hava kanalına işaret eden bu yapı, teorik olarak bas tepkisini ve düşük frekans performansını iyileştirebilir. Şarj kutusu tarafında ise daha keskin hatlara sahip bir tasarım dili göze çarpıyor. Önceki WF-1000XM serisi kılıflar, ceplerde taşınabilirlik açısından zaman zaman eleştirilmişti. Yeni modelin kılıfı daha modern bir görünüm sunsa da günlük kullanımda ne kadar pratik olacağı piyasaya sürülünce anlaşılacaktır.
    Sony WF-1000XM6 kulaklıklar ilk kez ortaya çıktı: İşte görüntüler
    IPX4 sertifikasıyla birlikte su, toz ve tere karşı dayanıklılık sunacak modelin aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modlarını da destekleyeceği doğrulandı. WF-1000XM6’nın ne zaman tanıtılacağı ve hangi pazarlarda satışa çıkacağı henüz bilinmese de ortaya çıkan görseller Sony’nin bu modeliyle rekabeti yeniden kızıştırmak istediğini gözler önüne seriyor.
