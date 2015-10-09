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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ekim 2015"

3 yıl
1,8b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon

Canon EOS M10'un detaylı özellikleri ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan giriş seviyesi yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M10'un bazı teknik detayları yayınlandı. Bu doğrultuda önümüdeki günlerde resmi olarak karşımıza çıkması beklenen model, şu özelliklere sahip olacak;
  • 18MP APS-C sensör 
  • 108 x 66.6 x 35 mm boyut
  • 301 gram ağırlık
  • 3-inç 1.04 milyon nokta ekran
  • DIGIC 6 görüntü işlemcisi
  • Hybrid CMOS AF III otomatik netleme sistemi
  • Tek kit lens: Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM kit lens (Lensin tek fiyatı 300$) 
  • Çift kit lens: Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM ve 55-200mm IS STM lensler (849.99$ - Makine fiyatı dahil olmayabilir)

Voigtlander

İddia: Voigtlander, yeni bir dijital fotoğraf makinesi satışa sunabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
1756 yılında kurulan ve aradan geçen yıllar içerisinde birçok analog / dijital fotoğraf makinesi üst seviye lens hazırlayan Voigtlander, PhotoRumors'da yer alan son habere göre yeni bir dijital fotoğraf makinesi serisi üzerinde çalışma gösteriyor olabilir. Ürünler hakkında şimdilik elde edilmiş hiçbir detay bulunmuyor ancak yakın zaman içerisinde konunu netleşmesi bekleniyor.
Pentax

Pentax'ın tam kare DSLR fotoğraf makinesi hakkında son gelişmeler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Pentax'ın uzun senelerdir beklenen FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesinin 6 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacağı ve detaylarının ortaya çıkacağı söyleniyordu. Ancak bu tarihi geçmemize rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu gecikmenin nedeni olaraksa, Ricoh temsilcisi Kenneth Baluba Sporsheim tarafından Pentax K-3 II fotoğraf makinesinde yaşanan güç problemi gösterildi.
Firmanın geriye çağrılan sorunlu K-3 II modelleri ile FF DSLR modelini aynı anda kaldırabilecek bir üretime hattına sahip olmadığı, K-3 II sorunlarının çözülmesi sonrasında da FF üretiminin başlayacağı belirtildi. Ayrıca makinenin önceki bilgilerin aksine 42MP yerine Sony üretimi 36MP sensör taşıyacağı ve 4K video çekmeyeceği söylendi.
Panasonic / Fujifilm

Organik sensör için 2-3 yıl daha beklememiz gerekecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Panasonic ve Fufijilm'in 2013 yılında güçlerini birleştirdiği organik sensör teknolojisi, 4/3Rumors sitesinin son haberine göre daha 2 ya da 3 yıl uzağımızda. Standart CMOS'lardan farklı olarak çok daha yüksek dinamik aralık, ışık hassasiyeti ve renk gamutu sunabilen organik sensör teknolojisi, bildiğimiz kadarıyla şimdilik ısınma ve aşırı batarya kullanımı gibi sorunlar yaşıyor. Sensörün 2016 yılında resmi üretime girmeyeceğine kesin gözlüyle bakılırken, bu açıdan Panasonic GH5'in klasik "Bayer" sensör yapısıyla geleceği ve görüntü kalitesi açısından ciddi iyileştirmeler alacağı belirtildi.

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