Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ekim 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon EOS M10'un detaylı özellikleri ortaya çıktı

18MP APS-C sensör

108 x 66.6 x 35 mm boyut

301 gram ağırlık

3-inç 1.04 milyon nokta ekran

DIGIC 6 görüntü işlemcisi

Hybrid CMOS AF III otomatik netleme sistemi

Tek kit lens: Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM kit lens (Lensin tek fiyatı 300$)

Çift kit lens: Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM ve 55-200mm IS STM lensler (849.99$ - Makine fiyatı dahil olmayabilir)





Voigtlander





İddia: Voigtlander, yeni bir dijital fotoğraf makinesi satışa sunabilir

1756 yılında kurulan ve aradan geçen yıllar içerisinde birçok analog / dijital fotoğraf makinesi üst seviye lens hazırlayan Voigtlander, PhotoRumors'da yer alan son habere göre yeni bir dijital fotoğraf makinesi serisi üzerinde çalışma gösteriyor olabilir. Ürünler hakkında şimdilik elde edilmiş hiçbir detay bulunmuyor ancak yakın zaman içerisinde konunu netleşmesi bekleniyor.

Pentax





Pentax'ın tam kare DSLR fotoğraf makinesi hakkında son gelişmeler

Pentax'ın uzun senelerdir beklenen FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesinin 6 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacağı ve detaylarının ortaya çıkacağı söyleniyordu. Ancak bu tarihi geçmemize rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu gecikmenin nedeni olaraksa, Ricoh temsilcisi Kenneth Baluba Sporsheim tarafından Pentax K-3 II fotoğraf makinesinde yaşanan güç problemi gösterildi.

Firmanın geriye çağrılan sorunlu K-3 II modelleri ile FF DSLR modelini aynı anda kaldırabilecek bir üretime hattına sahip olmadığı, K-3 II sorunlarının çözülmesi sonrasında da FF üretiminin başlayacağı belirtildi. Ayrıca makinenin önceki bilgilerin aksine 42MP yerine Sony üretimi 36MP sensör taşıyacağı ve 4K video çekmeyeceği söylendi.

Panasonic / Fujifilm





Organik sensör için 2-3 yıl daha beklememiz gerekecek