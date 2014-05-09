Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Nauticam, Olympus E-M10 için hazırladığı su altı haznesini duyurdu
Farklı fotoğraf makineleri için hazırladığı üst seviye su altı hazneleriyle tanıdığımız Nauticam, ürün gamına Olympus E-M10’a özel olarak geliştirdiği NA-EM10’u eklediğini duyurdu. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz E-M10’u 100 metre derinliğe indirebilen ve tercih edilen alüminyum malzeme kalitesiyle toplam ağırlığının 1.1 kg olduğu belirtilen hazne, LCD ekrana, önemli tuşlara ve elektronik vizöre erişim imkanı veriyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 15 Mayıs tarihinde satışa çıkacak olan NA-EM10’un resmi satış fiyatı ise şimdilik bilinmiyor. (NA)
Sony
Sony A7s’in ilk gerçek yüksek ISO testi yayınladı
Sony’nin FF (Tam Kare) sensörlü A7 ve A7r yanına eklediği 4K video çekebilen yeni fotoğraf makinesi A7s, DCFever sitesi tarafından yayınlanan örnek fotoğraflar ile yüksek ISO değerlerinde gösterdiği performansı gözler önüne serdi. ISO 25600’e kadar kullanılabilir sonuçlar sağlayabilen makine, kısa süre önce de aşağıda yer alan yüksek ISO videosu ile büyük beğeni toplamıştı. DCFever’in örnek çekimlerine buradan ulaşabilir, bahsin geçen videoyu ise direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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ISO ile yapıyorlar hocam