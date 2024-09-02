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    Anlık Bildirim

    NASA başardı! Güneş yelkenleri uzayda açıldı

    Uzaya fırlatılmasından dört aydan fazla bir süre sonra NASA’nın güneş yelkeni görevinde başarıya nihayet ulaşıldı. Güneş yelkenleri yakıtsız itki imkanı sağlayacak.
    NASA başardı: Güneş yelkenleri uzayda açıldı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Gelişmiş Kompozit Güneş Yelken Sistemi (ACS3) 23 Nisan'da Rocket Lab'in Electron roketi ile uzaya fırlatılmıştı. Yaklaşık mikrodalga fırın boyutundaki uydu, Dünya yüzeyinin yaklaşık 966 kilometre üzerinde yer alan Güneş'e senkronize yörüngede dönüyordu. NASA, bu aracın yelkenlerini açmakta zorlanıyor ve sorunlar yaşıyordu. Ancak kısa bir süre önce NASA, güneş yelkenlerini başarıyla açtığını açıkladı.

    Uzayda yelkenler açıldı

    NASA, yelkenlerini açan ACS3 görevini önümüzdeki birkaç hafta boyunca teste tabi tutacak. Henüz araçtan bir görüntü gelmedi ancak 4 Eylül tarihinde uydunun üzerinde bulunan dört kameradan ilk görüntülerin gelmesi bekleniyor. Bilim insanları şimdi aracın manevra kabiliyetlerini gözlemleyecek. Buradan elde edilecek değerli bilgiler gelecekteki görevlere büyük katkıda bulunacak.

    [youtube=https://x.com/NASA_Langley/status/1829232152367505417]

    Güneş yelkeni fikri bir süredir bilim dünyasında olsa da bu, ilk kez uzayda test ediliyor. Gemiler gezegenimizin denizlerinde binlerce yıldır birincil itici güç olarak rüzgarla çalışan yelkenleri kullanarak yol aldılar. Güneş yelkenleri de uzayda itkiyi oluşturmak için yine bir nevi rüzgarı kullanacak. Elbette buradaki rüzgar, Güneş rüzgarından başkası değil. Güneş’ten gelen fotonların yelkene çarpıp basınç oluşturmasıyla tahrik oluşturuluyor.

    Bu da herhangi bir yakıt olmadan uzay aracının hareket etmesini sağlayacak. NASA'ya göre, Güneş ışığının yelken üzerindeki kuvveti, avucunuzda duran bir ataşın ağırlığına eşdeğer. Ancak bunun sürekli olması özellikle Güneş Sistemi içindeki yolculuklarda büyük potansiyele sahip.

    ACS3 görevindeki uzay aracı, yelkenini açmak için esnek polimer ve karbon fiber kompozit bomlar kullanıyor. Yelken açıldıktan sonra yaklaşık 80 metrekarelik bir alana ulaşılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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