NASA başardı! Güneş yelkenleri uzayda açıldı

Uzayda yelkenler açıldı
NASA, yelkenlerini açan ACS3 görevini önümüzdeki birkaç hafta boyunca teste tabi tutacak. Henüz araçtan bir görüntü gelmedi ancak 4 Eylül tarihinde uydunun üzerinde bulunan dört kameradan ilk görüntülerin gelmesi bekleniyor. Bilim insanları şimdi aracın manevra kabiliyetlerini gözlemleyecek. Buradan elde edilecek değerli bilgiler gelecekteki görevlere büyük katkıda bulunacak.
[youtube=https://x.com/NASA_Langley/status/1829232152367505417]
Güneş yelkeni fikri bir süredir bilim dünyasında olsa da bu, ilk kez uzayda test ediliyor. Gemiler gezegenimizin denizlerinde binlerce yıldır birincil itici güç olarak rüzgarla çalışan yelkenleri kullanarak yol aldılar. Güneş yelkenleri de uzayda itkiyi oluşturmak için yine bir nevi rüzgarı kullanacak. Elbette buradaki rüzgar, Güneş rüzgarından başkası değil. Güneş’ten gelen fotonların yelkene çarpıp basınç oluşturmasıyla tahrik oluşturuluyor.
Bu da herhangi bir yakıt olmadan uzay aracının hareket etmesini sağlayacak. NASA'ya göre, Güneş ışığının yelken üzerindeki kuvveti, avucunuzda duran bir ataşın ağırlığına eşdeğer. Ancak bunun sürekli olması özellikle Güneş Sistemi içindeki yolculuklarda büyük potansiyele sahip.
ACS3 görevindeki uzay aracı, yelkenini açmak için esnek polimer ve karbon fiber kompozit bomlar kullanıyor. Yelken açıldıktan sonra yaklaşık 80 metrekarelik bir alana ulaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.