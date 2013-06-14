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Foursquare Time Machine ile tüm check-in geçmişinizi görüntüleyin

5 yıl
753
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Foursquare Time Machine ile tüm check-in geçmişinizi görüntüleyin

En popüler lokasyon tabanlı paylaşım platformu Foursquare, kullanıcılarının geçmişine yönelik ilgi çekici bir hizmeti daha devreye soktu.

Foursquare Time Machine adlı hizmet kullanıcıların tüm check-in geçmişlerini sırasıyla animasyon halinde harita üzerinde gösteriyor. İlk noktadan son noktaya kadar nerelere gidildi, kaç km mesafe katedildi, noktalardaki yorumlar ve fotoğraflar, kategori istatikleriniz gibi pek çok bilgi bu hizmet ile kullanıcılara sunuluyor. Noktalar kategoriye göre renklendiriliyor.

Geçmişi tazelemek ve istatistikleri gözden geçirmek adına eğlenceli bir animasyon sunan yeni hizmeti kaynak linkinden deneyebilirsiniz.


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